Đúng 5 ngày liên tiếp (23, 24, 25, 26 và 27/11): 3 con giáp gặp được quý nhân của đời mình, Thiên Tài ghé thăm mang theo BẠC VÀNG, sự nghiệp có nhiều dấu hiệu khởi sắc

Tâm linh - Tử vi 22/11/2022 00:00

Bước vào những ngày này, vận trình tài lộc của 12 con giáp cũng có nhiều thay đổi đáng kể. Trong đó, có 3 tuổi này được "gọi tên" vào danh sách đặc biệt may mắn, rũ bỏ khó khăn, giàu khủng.

 Tuổi Tỵ

Trong thời gian này, người tuổi Tỵ có cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân trong công việc, nếu biết nắm bắt và thể hiện tốt, họ có thể được cân nhắc lên những vị trí cao hơn.

Đúng 5 ngày liên tiếp (23, 24, 25, 26 và 27/11): 3 con giáp gặp được quý nhân của đời mình, Thiên Tài ghé thăm mang theo BẠC VÀNG, sự nghiệp có nhiều dấu hiệu khởi sắc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lúc này, tiền bạc của người tuổi Tỵ cũng dư giả, chuyện làm ăn có nhiều thuận lợi giúp họ tích lũy được nhiều tài lộc. Việc gặp gỡ và hợp tác với những đối tác tiềm năng giúp bạn kiếm được một khoản bội tiền.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu rất thật thà, chân thành và tốt bụng, họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà quên đi lợi ích của bản thân. Trong cuộc sống, người này có tính tự lập cao, tuyệt đối không ỷ lại, dựa dẫm vào người khác. Thành công họ đạt được đều dựa trên sự chăm chỉ, kiên nhẫn và cố gắng nỗ lực của bản thân. Hơn nữa, tuổi Sửu có lập trường riêng của mình, không dễ dàng bị lay chuyển bởi người khác, vì vậy khi đã đặt ra mục tiêu, họ sẽ kiên trì tới cùng. Đôi khi phải đối mặt với khó khăn, áp lực, họ có sức chịu đựng kì diệu mà không phải ai cũng làm được.

Đúng 5 ngày liên tiếp (23, 24, 25, 26 và 27/11): 3 con giáp gặp được quý nhân của đời mình, Thiên Tài ghé thăm mang theo BẠC VÀNG, sự nghiệp có nhiều dấu hiệu khởi sắc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian này, tuổi Sửu sẽ gặp được nhiều may mắn, cuộc sống của họ từ giai đoạn này trở đi sẽ vạn sự hanh thông. Từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có chuyển biến tích cực. Đặc biệt, tuổi Sửu sẽ tìm kiếm được cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp, nếu như may mắn công việc suôn sẻ thì sẽ kiếm được rất nhiều tiền, tài vận ngày càng dồi dào, việc đổi đời chỉ trong tầm tay.

Tuổi Tý

Công việc của tuổi Tý trong hôm nay vô cùng thuận lợi. Ngày mới mở ra cho người tuổi này nhiều cơ hội để thể hiện bản lĩnh của mình. Tuy khó tránh được những rắc rối xui xẻo nhưng nhìn chung bản mệnh đều có thể xử trí ổn thoả mọi việc.

Đúng 5 ngày liên tiếp (23, 24, 25, 26 và 27/11): 3 con giáp gặp được quý nhân của đời mình, Thiên Tài ghé thăm mang theo BẠC VÀNG, sự nghiệp có nhiều dấu hiệu khởi sắc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian này, tình cảm của người tuổi Tý cũng vô cùng êm đẹp. Bạn có một người bạn đời luôn yêu thương, thấu hiểu mình, hai người cũng không quên hâm nóng tình cảm mỗi ngày. Đáng nói, tài lộc rủng rỉnh hơn trong ngày này. Con giáp tuổi Tý không còn phải lo lắng đến vấn đề tài chính hay chi tiêu trong ngày nhờ nguồn thu nhập ổn định. Cẩn trọng sức khỏe có dấu hiệu sa sút do ảnh hưởng của chế độ ăn uống thiếu điều độ.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng giữa tuần này, 3 con giáp bội thu của cải, tài sản tăng mạnh, cơm no áo ấm, giàu có trong tầm tay

Đúng giữa tuần này, 3 con giáp bội thu của cải, tài sản tăng mạnh, cơm no áo ấm, giàu có trong tầm tay

Được Thần Tài ưu ái, những con giáp này được dự đoán sẽ thừa thắng xông lên, xây dựng 1 cuộc sống sung túc, dư dả, tiền tài chạm đỉnh, vạn sự như ý. 

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi ngày 23/11 tử vi 12 con giáp ngày 23/11 tu vi ngay 23/11 tuổi tỵ tuổi sửu tuổi tý 12 con giáp tu vi xem tử vi tử vi hàng ngày tử vi ngày mới tử vi ngày mai tử vi 23/11 tử vi 24/11 tử vi 25/11 tử vi 26/11 tử vi 27/11 tử vi 12 con giáp tử vi tuần mới

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 30/9/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng 1 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 30/9/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng 1 triệu đồng

Đời sống 44 phút trước
Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026

3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026

3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông