Đúng 5 ngày còn lại của tháng 7 (27 - 31/7): Hung tinh Ngũ Quỷ biến mất, 3 con giáp mở đường đi lên và vượt qua chông gai nhờ thần hộ mệnh nâng đỡ, song hỷ lâm môn, tiền tài cất cánh

Theo tử vi , nhờ cục diện Tam Hợp quý nhân nâng đỡ, cộng với năng lực của chính bản thân tích lũy suốt bao lâu, con giáp này bắt đầu có dấu hiệu bừng sáng trên đường công danh sự nghiệp. Các vấn đề bất ngờ cũng được giải quyết ổn thỏa, xây dựng niềm tin tưởng lớn trong tập thể.

Người cầm tinh con Chuột bước vào 5 ngày cuối cùng của tháng 7 có vận trình khởi sắc rõ rệt, con đường tài lộc rộng mở, hóa nguy thành an. Đây là sự chia tay chính thức thời kỳ trục trặc, khó khăn, gặp nhiều chuyện không vui của trước đó.

Người tuổi Ngọ tốt bụng, dễ gần, ăn ở hiền lành. Đa số con giáp này sống tự lập, trưởng thành sớm, có tính cách mạnh mẽ và kiên định. Người tuổi này có nhiều ước mơ, hoài bão, ý chí lớn, không ngại khó khăn, nguy hiểm.

Sự nỗ lực phấn đấu của người tuổi Tý sẽ giúp con đường tài lộc khởi sắc, hướng tới viễn cảnh tương lai tươi sáng hơn. Trong những ngày tới đây, người tuổi Tý sẽ vươn lên mọi sự, phú quý song hành, sự nghiệp vượng vận nhờ được quý nhân phù trợ. Công việc thông thuận, chuyện làm ăn bùng nổ, khiến cho thu nhập của họ vút lên như diều gặp gió.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, 5 ngày cuối tháng 7/2022 con giáp này nhờ được Chính Ấn giúp sức nên có thể khẳng định được vai trò, vị trí của mình trong công việc. Chưa hết, Ngọ còn được cấp trên cho phép đưa ra những quyết định hợp lý giúp tập thể bước qua giai đoạn khó khăn, phát triển vững mạnh.

Chính điều này giúp Ngọ được mọi người tin tưởng, giao phó những nhiệm vụ quan trọng, chỉ cần họ tiếp tục phát huy và làm tốt con đường thăng chức lên lương là chuyện vô cùng dễ đối với con giáp này. Đây là lúc bản mệnh cố gắng phấn đấu để tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp, không nên kiêu ngạo mà đánh mất cơ hội phát triển.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu là người sống ở hiện tại nhưng luôn lo nghĩ cho tương lai phía trước. Con giáp này sẽ không bao giờ chi tiêu một cách hoang phí ngược lại, học tích trữ, dành dụm những khoản tiền lớn để lo cho cuộc sống tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, 5 ngày cuối tháng 7 tới đây, người tuổi Sửu làm ăn phát đạt, của cải tăng lên. Người tuổi này buôn bán một vốn bốn lời. Những người còn nợ nần cũng sẽ trả hết nợ.

Những người tuổi Sửu có Thần Tài ban lộc nên làm ăn xuôi chèo mát mái, đầu tư sẽ sinh lời. Con giáp này làm kinh doanh được kỳ vọng sẽ vươn tới đỉnh cao, thu hái bộn tiền. Nhờ thành công trong sự nghiệp, họ mang đến cho gia đình cuộc sống khấm khá, sung túc hơn trước. Ngoài ra, thời gian này họ còn có quý nhân phù trợ, người làm công hay người làm kinh doanh đều có dấu hiệu thăng tiến. Nhờ đó, con giáp may mắn này liên tục được trợ giúp để phát triển vững vàng, tiền bạc rủng rỉnh.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý bạn đọc