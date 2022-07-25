Mùng 1 tháng 7 âm lịch đang cận kề: Mặc kệ tháng cô hồn, 4 con giáp này được Thần Tài ban lộc, lấy vía HÊN cho cả tháng

Tâm linh - Tử vi 25/07/2022 11:49

Tháng 7 âm lịch cũng chính là tháng cô hồn theo quan niệm dân gian, liệu con giáp nào sẽ may mắn vượt qua mọi điều xui rủi, đón vận may bất ngờ?

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi đón tháng 7 âm lịch với tâm trạng hân hoan khi vận trình của bạn đạt được những bước chuyển biến rất tích cực.

Mùng 1 tháng 7 âm lịch đang cận kề: Mặc kệ tháng cô hồn, 4 con giáp này được Thần Tài ban lộc, lấy vía HÊN cho cả tháng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ở phương diện sự nghiệp, nhờ được quý nhân Tam Hợp nâng đỡ, những vấn đề nan giải trước đó trong công việc của con giáp này tìm được hướng đi phù hợp, tháo gỡ khó khăn. Nhờ đó, cơ hội thăng tiến của bản mệnh cũng rõ ràng hơn so với trước đó. Đây là thời điểm thích hợp để bản mệnh chủ động và tự tin hơn, biết cách nắm bắt cơ hội, bạn sẽ nhanh chóng đạt được những mục tiêu mà mình đề ra.

Những ngôi sao may mắn sẽ phù hộ cho Hợi luôn tươi cười rạng rỡ, có quý nhân giúp đỡ, làm việc gì cũng thuận lợi. Dự kiến ​​bạn sẽ gặp nhiều may mắn, tài lộc, phú quý song toàn.

Tuổi Tuất

Tiếp nối tử vi tháng trước, người tuổi Tuất bước sang tháng 7 âm lịch với vận trình có khởi sắc rõ rệt nhờ cục diện Tam Hợp quý nhân nâng đỡ. Công danh sự nghiệp có dấu hiệu bừng sáng bất ngờ. Con giáp này biết cách thuận theo chiều hướng phát triển mà lựa mình, linh hoạt thay đổi để không đánh mất bản sắc mà vẫn gây được sự chú ý nhất định.

Mùng 1 tháng 7 âm lịch đang cận kề: Mặc kệ tháng cô hồn, 4 con giáp này được Thần Tài ban lộc, lấy vía HÊN cho cả tháng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những chú Chó có đủ năng lực để giải quyết được các công việc được giao đột xuất hay cần xử lý trong thời gian ngắn, điều này tạo ra sự tin tưởng lớn trong tập thể.

Bản mệnh cũng có thể mưu cầu đại sự ở thời điểm này. Tuy nhiên, cần chú ý bởi dân gian quan niệm tháng 7 âm lịch là tháng cô hồn, tốt nhất bạn nên xem ngày tốt xấu trước khi tiến hành bất cứ việc lớn nhỏ gì để đề phòng bất trắc.

Tuổi Thìn

Số hên được Chính Quan che chở, người tuổi Thìn có cơ hội chạm tay vào mục tiêu mà mình đã đặt ra từ trước đó trong ngày đầu tháng 7 âm lịch này. Đầu tháng may mắn cả tháng hy vọng sẽ có may mắn luôn kề cạnh bên bạn.

Thìn là con giáp hay tự ái và rất độc lập. Bạn tập trung vào việc trau dồi năng lực của bản thân và luôn tiến bộ. Bạn đáng được tin cậy, và bạn đáng được mọi người ủng hộ trong tháng này.

Mùng 1 tháng 7 âm lịch đang cận kề: Mặc kệ tháng cô hồn, 4 con giáp này được Thần Tài ban lộc, lấy vía HÊN cho cả tháng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bất chấp tháng cô hồn, Thìn vẫn có niềm tin vào công việc mà mình đang theo đuổi chứ không hề bị lung lay trước tác động của người khác, đi xa về gần đều được ơn trên phù hộ bình an vô sự.

Mùng 1 tới đây những vì sao may mắn sẽ tỏa sáng rực rỡ, niềm vui từ trên trời rơi xuống, Thìn sẽ được quý nhân ghé thăm, mọi việc đều tốt đẹp. Bạn được dự đoán là con giáp con giáp may mắn đầu tháng 7 âm lịch 2022 nên sẽ gặp nhiều may mắn và tài lộc, tài lộc dồi dào, không kém cạnh ai.

Tuổi Dần

Là con giáp may mắn đầu tháng 7 âm lịch 2022 nên được cục diện ngũ hành tương sinh cộng thêm Chính Tài cát tinh nâng bước, tuổi Dần vô cùng may mắn và khởi sắc. Mùng 1 có may mắn cả tháng sẽ bớt được tai họa, đặc biệt các bạn chuẩn bị xuất ngoại hoặc bán hàng ăn uống.

Mùng 1 tháng 7 âm lịch đang cận kề: Mặc kệ tháng cô hồn, 4 con giáp này được Thần Tài ban lộc, lấy vía HÊN cho cả tháng - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Dần vô cùng tốt tính, rất sẵn lòng giúp đỡ người khác, bạn cũng là quý nhân trong mắt mọi người, được hưởng lộc nhờ vào cách sống của mình. Bạn được Thần Tài định mệnh sẵn để đi ra ánh sáng, sống cuộc sống lý tưởng.

Bạn rất coi trọng tình bạn và lẽ phải, luôn đặt lợi ích của mọi người lên hàng đầu, luôn khiến mọi người cảm thấy thoải mái nên hợp tác làm ăn phải nói là rất giỏi.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

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