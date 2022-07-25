Tử vi đúng ngày mai (thứ Ba, 26/7): 3 con giáp may mắn đưa tay đón lộc trời, khổ ải qua đi, cuộc sống ngọt ngào viên mãn đang vẫy gọi, cơ hội thăng quan tiến chức nằm trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 25/07/2022 10:56

Kể từ ngày mai (26/7), TOP 3 con giáp dưới đây sẽ có vận may lội ngược dòng, Thần Tài gõ cửa, tìm được cơ hội đổi đời.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý rất tinh anh, thông minh và hoạt bát. Nếu bạn muốn có ai đó vui nhộn quanh mình thì hãy tìm một người tuổi Tý. Họ cũng được biết đến với tư tưởng sống lạc quan, luôn tin tưởng vào ngày mai tươi sáng. Trong công việc, con giáp này tận tâm tận lực, giàu nghị lực vươn lên. Khi gặp khó khăn, họ tìm nhiều cách để xoay chuyển tình thế chứ không dễ dì đầu hàng.

Tử vi đúng ngày mai (thứ Ba, 26/7): 3 con giáp may mắn đưa tay đón lộc trời, khổ ải qua đi, cuộc sống ngọt ngào viên mãn đang vẫy gọi, cơ hội thăng quan tiến chức nằm trong tầm tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày mai (26/7) nói rằng, Tý là 1 trong 3 con giáp gặp nhiều may mắn, mọi thứ diễn ra tốt đẹp, sự nghiệp của tuổi Tý thăng hoa nhanh chóng, thu nhập tăng vọt, được quý nhân giúp đỡ, làm việc gì cũng dễ thành công, gặp nhiều may mắn, xung quanh có nhiều chuyện vui, cuộc sống an vui hạnh phúc.

Công việc và tài vận có những chuyển biến tích cực, con giáp may mắn sẽ tìm được phương hướng mới cho kế hoạch sắp tới, thậm chí là đổi đời, phát tài không ngờ.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi vui vẻ, năng động trong công việc. Họ cũng là người tự lập, luôn biết dựa vào sự nỗ lực và tích lũy của bản thân chứ không chỉ gặp nhiều may mắn. Con giáp này là người nhân hậu, vị tha, bao dung, có thể tha thứ cho lỗi lầm của người khác đối với mình. Cũng vì là người sống nhân nghĩa nên người tuổi Mùi thường gặp điều lành, hậu vận hưởng đủ phúc lộc.

Tử vi đúng ngày mai (thứ Ba, 26/7): 3 con giáp may mắn đưa tay đón lộc trời, khổ ải qua đi, cuộc sống ngọt ngào viên mãn đang vẫy gọi, cơ hội thăng quan tiến chức nằm trong tầm tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Từ ngày 26/7, con giáp tuổi Mùi có sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, tài lộc dồi dào. Họ nhận được nhiều cơ hội kiếm tiền, tài lộc dồi dào hơn thấy rõ. Con giáp tuổi này làm việc chăm chỉ nên được cấp trên trọng dụng. Họ cần tin tưởng hơn vào bản thân khi nắm bắt những cơ hội đến với mình.

Người làm kinh doanh cũng cần chú trọng đến việc giao tiếp với khách hàng. Đây cũng chính là cách để họ đẩy mạnh doanh số, đạt được mục tiêu mình muốn. Trong khi đó, người làm công ăn lương có thể được cấp trên tạo điều kiện đi học tập để nâng cao năng lực, nghiệp vụ.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, những người cầm tinh con trâu thường nhân từ, tốt bụng, làm nhiều việc thiện. Khi thấy người khác gặp khó khăn, con giáp tuổi Sửu sẵn sàng giúp đỡ mà không nề hà chuyện gì. Làm nhiều việc tốt nên con giáp này cũng gặp nhiều điều may mắn.

Tử vi đúng ngày mai (thứ Ba, 26/7): 3 con giáp may mắn đưa tay đón lộc trời, khổ ải qua đi, cuộc sống ngọt ngào viên mãn đang vẫy gọi, cơ hội thăng quan tiến chức nằm trong tầm tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày mai (thứ Ba, 26/7), vận trình của con giáp tuổi Sửu sẽ phất cao. Con giáp tuổi Sửu sẽ có Thần Tài gõ cửa. Vận thế của họ ngày càng hanh thông. Tài lộc của con giáp này tăng lên gấp bội. Người tuổi này làm kinh doanh phát tài phát lộc, doanh thu tăng lên.

Trong khi đó, người làm công ăn lương cũng đạt thành tích tốt, công thành danh toại. Người tuổi Sửu nên nhớ rằng muốn thành công, họ cần có bản lĩnh vững vàng. Vượt qua khó khăn, thử thách, con giáp này sẽ gặt hái được những thành tựu trong tương lai gần.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

Đúng 3 ngày tới (trúng 30/6 âm lịch), Thượng Đế đã sắp đặt sẵn: 3 con giáp này đi đằng Đông đạp trúng hố vàng, đi đằng Tây thấy hố bạc, vạn sự như ý, phú quý cát tường

Đúng 3 ngày tới (trúng 30/6 âm lịch), Thượng Đế đã sắp đặt sẵn: 3 con giáp này đi đằng Đông đạp trúng hố vàng, đi đằng Tây thấy hố bạc, vạn sự như ý, phú quý cát tường

Trong ngày cuối cùng của tháng 6 âm lịch, những con giáp này được dự báo sẽ gặp may mắn trong sự nghiệp. Những nỗ lực của họ được đền đáp, họ kiếm tiền về đầy túi, cuộc sống dần khởi sắc.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp 12 con giáp tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Tâm sự 1 giờ 37 phút trước
Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Dinh dưỡng 3 giờ 7 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Tâm sự gia đình 4 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục