Sau khi hừng đông ló dạng vào ngày mai (26/7): ngàn sao tinh tú hội tụ, 3 con giáp mở mắt là đón đại hỷ, phát tài phát lộc, ngày tháng trôi qua càng vượng

Tử vi nói rằng, sau khi hừng đông ló dạng vào ngày mai (26/7), ngôi sao tốt lành chiếu vào cung số mệnh giúp cho những người tuổi Dần bắt đầu gặp nhiều may mắn về mọi mặt. Các phương diện đều thuận buồm xuôi gió, khéo đạt được lòng người.

Từ đây đến cuối năm là thời điểm Dần lên như diều gặp gió. Người tuổi Dần sẽ gặp được nhiều cơ hội đầu tư, kinh doanh mang lại lợi nhuận cao. Thậm chí, nhận được khoản tiền thưởng ngoài dự đoán.

Ngôi sao may mắn này cũng rất vượng về tài lộc và sự nghiệp giúp Dần đạt được những bước tiến mới cả về công việc lẫn quan hệ đồng nghiệp, đối tác. Sự nghiệp một đường hanh thông, đạt được sự tín nhiệm của lãnh đạo và mọi người, có cơ hội để thăng quan phát tài phát lộc, cuộc sống sung túc hơn hẳn thời gian đầu năm.

Tuổi Sửu

Giống như một chú trâu chăm chỉ, người tuổi Sửu luôn miệt mài, nỗ lực làm việc. Họ không ngừng cố gắng, bỏ ra nhiều công sức, chấp nhận vất vả để đánh đổi lấy cuộc sống tốt đẹp hơn. Sự cố gắng của con giáp này cuối cùng cũng nhận được sự công nhận của cấp trên và đồng nghiệp, giúp họ thường xuyên được phân công phụ trách những công việc trọng đại, mang lại lợi nhuận cao.

Ảnh minh họa: Internet

Từ ngày mai trở đi (26/7), hai ngôi sao may mắn Thái Dương và Hồng Luân chiếu đến, tài chính của các con giáp Sửu sẽ tăng lên với xu thế, công việc và sự phát triển, hái được nhiều thành công.

Người làm công ăn lương có cơ hội thăng quan tiến chức. Trong khi đó, người làm kinh doanh cũng một vốn bốn lời, tích lũy được nhiều của cải. Con giáp này có quý nhân chiếu cố, tiền ào ào chảy vào túi. Cuộc sống của họ ngày càng thăng hoa, viên mãn.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ tài năng, thông minh, lại giỏi giao tiếp nên có mạng lưới các mối quan hệ rộng rãi. Họ có ý chí, tinh thần vươn lên và luôn tạo cho mình động lực để vượt qua khó khăn, thử thách.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi nói rằng thời vận của tuổi Tỵ kể từ ngày 26/7 lên rất cao, cuộc đời của họ như bước sang một trang mới. Con giáp này hứa hẹn gặp nhiều may mắn, có cơ hội thăng tiến, vận may bùng nổ trong những tháng tới

Người tuổi Tỵ vốn thông minh, nhanh nhẹn, khéo léo, tinh tế nên sẽ thu về được lợi ích không nhỏ. Con giáp này nếu nắm bắt cơ hội và phát huy khả năng của mình thì từ đây đến cuối năm, tiền của sẽ nhiều không kể siết.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả