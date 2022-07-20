Đúng 5 giờ sáng thứ 5 (21/7), cuộc sống của 3 con giáp này trở nên giàu sang nhờ có cát tinh phù trợ, tiền bạc ào ạt vào nhà, vạn sự trước sau đều vẹn toàn, gia đạo an yên, hạnh phúc vô bờ bến

Đúng 5 giờ sáng thứ 5 (21/7) những người tuổi Thân sẽ được Thần Tài soi đường chỉ lối, vì thế mà vận tài lộc cũng được khai mở.

Tử vi 12 con giáp cho rằng, Thân sinh ra đã có khí chất của bậc đế vương. Con giáp này có tinh thần và thước đo khác hẳn với những người khác, điều này đồng nghĩa với việc con giáp này đặc biệt thích hợp để làm quản lý. Tuổi Thân là những người thông minh và có năng lực, dù dấn thân vào ngành nghề gì, Thân đều có thể tự mình làm tốt. Theo tử vi , đúng 5 giờ sáng thứ 5 (21/7) những người tuổi Thân sẽ được Thần Tài soi đường chỉ lối, vì thế mà vận tài lộc cũng được khai mở. Trong thời gian này người tuổi Thân sẽ có quý nhân phù trợ nên Thân sẽ kiếm bộn tiền, cuộc sống giàu sang phú quý đang ở ngay trước mắt.

Những người tuổi Thân chỉ cần không ngừng trau dồi tri thức, kỹ năng cho bản thân, biết chủ động tìm kiếm và nắm bắt cơ hội thì chắc chắn sẽ tích lũy được khối tài sản kha khá cho bản thân và gia đình. Thân có thể thực hiện những ước mơ đã ấp ủ từ rất lâu khiến ai cũng phải ghen tị.

Tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi có tính cách vui vẻ, hoạt bát, đặc biệt có tấm lòng ấm áp, dù làm việc gì cũng đạt được kết quả tốt. Người khác giới cũng dễ có ấn tượng tốt với bạn, vì bạn đặc biệt nhẹ nhàng, tình cảm. Theo tử vi, về vận may của người tuổi Hợi trong 5 giờ sáng thứ 5 (21/7) này tiền bạc rủng rỉnh, đón vận khí mới, ra đường gặp quý nhân, cuộc đời bước sang một giai đoạn mới hạnh phúc hơn. Ngoài ra, con giáp may mắn này hãy chú ý ăn mặc đẹp trước khi đi gặp đối tượng, vì rất có cơ hội gặp được người ưng ý.

Cuối tháng 7 bạn chắc chắn sẽ gặt hái được thành công trong công việc, sắp tới còn được thăng quan tiến chức, con đường sự nghiệp suôn sẻ. Ảnh minh họa: Internet

Về công việc, nếu bạn biết suy nghĩ thấu đáo về mọi thứ hơn, không để tâm chuyện vặt vãnh, bạn có thể trở nên nổi bật hơn nhờ nỗ lực của bản thân, và thu nhập của bạn sẽ tăng cao. Cuối tháng 7 bạn chắc chắn sẽ gặt hái được thành công trong công việc, sắp tới còn được thăng quan tiến chức, con đường sự nghiệp suôn sẻ.

Tuổi Ngọ

Có thể nói đúng 5 giờ sáng thứ 5 (21/7) này là thời điểm tràn đầy may mắn đối với người tuổi Ngọ. Với bản tính xông xáo, nhanh nhẹn, không sợ vất vả, luôn tin tưởng vào chính mình mà bạn ghi điểm ở nhiều phương diện, từ công danh sự nghiệp đến tài lộc và cả con đường tình duyên. Người làm công ăn lương thăng tiến nhanh chóng trong thời điểm này là bởi bạn giữ vững được tinh thần học hỏi và phấn đấu không ngừng, sau đó áp dụng kiến thức vào thực tế công việc để khẳng định năng lực, gây ấn tượng với cấp trên.

Đúng 5 giờ sáng thứ 5 (21/7) này là thời điểm tràn đầy may mắn đối với người tuổi Ngọ. Ảnh minh họa: Internet

Với người kinh doanh, buôn bán hay làm chủ, cát tinh thúc đẩy khiến công việc làm ăn cũng thuận buồm xuôi gió. Bạn phát hiện ra thêm nhiều không gian phát triển mới cho mình. Với bản tính lương thiện, hay giúp đỡ những người xung quanh mà tuổi Ngọ luôn được Thần Phật che chở, làm gì cũng khá may mắn và thuận lợi. Nhờ những yếu tố thuận lợi trong sự nghiệp mà đường tài lộc của con giáp này cũng rực rỡ hơn hẳn.

Về gia đình, tình duyên, con giáp may mắn này sẽ sống trong hạnh phúc viên mãn. Các cặp đôi trong giai đoạn hẹn hò có thể tính chuyện trăm năm.

(*) Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm