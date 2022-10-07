Đúng 4h sáng mai (thứ Bảy, 8/10/2022), Phật Bà hiển linh mang theo ánh hào quang, 3 con giáp hết may lại hên, tiền về đếm mỏi tay, chuẩn bị đón Tết ngập tràn trong sung túc

Tâm linh - Tử vi 07/10/2022 12:00

Đúng 4h sáng mai (thứ Bảy, 8/10/2022), 3 con giáp gặp vận may thăng hạng, cuộc sống đổi khác mang lại sự giàu sang.

Tuổi Ngọ

Đúng 4h sáng mai (thứ Bảy, 8/10/2022), tài vận của người tuổi Ngọ sẽ tốt hơn rất nhiều nhờ được quý nhân phù trợ.

Nếu là người làm ăn kinh doanh, việc buôn bán của người tuổi Ngọ trở nên thuận lợi, khách hàng cứ thế nườm nượp kéo đến.

Đúng 4h sáng mai (thứ Bảy, 8/10/2022), Phật Bà hiển linh mang theo ánh hào quang, 3 con giáp hết may lại hên, tiền về đếm mỏi tay, chuẩn bị đón Tết ngập tràn trong sung túc - Ảnh 1

Đúng 4h sáng mai (thứ Bảy, 8/10/2022), tài vận của người tuổi Ngọ sẽ tốt hơn rất nhiều nhờ được quý nhân phù trợ. Ảnh minh họa: Internet

Với người làm công ăn lương, dù phải chịu áp lực công việc nhưng người tuổi Ngọ vẫn được đồng nghiệp, những người xung quanh giúp đỡ. Càng chăm chỉ, người tuổi Ngọ càng gặt hái được nhiều thành công, tài lộc ở thời điểm này.

Tuổi Tý

Là năm tuổi của những người tuổi Tý, tuy nhiên với sự thông minh, nhanh nhẹn, tài trí hơn người của mình, họ lại có nhiều cơ hội để làm giàu, vươn tới một cuộc sống đầy đủ, sung túc như họ mong muốn hơn so với năm ngoái.

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Tý có thể sẽ phải đối mặt với khó khăn ở một số mặt trong cuộc sống, nhưng riêng về đường tài vận thì không nằm trong số đó. Họ sẽ là một trong số những con giáp có sự nghiệp phát triển rực rỡ nhất với thu nhập dư dả, nếu không muốn nói là có thể giúp họ trở nên giàu có, khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Đặc biệt, được sao tốt chiếu mệnh, tiền bạc sẽ đến với tuổi Tý trong suốt cả năm nên họ chẳng bao giờ rơi vào hoàn cảnh túng thiếu, thậm chí với khả năng quản lý tài chính đáng nể, biết tiêu những gì cần tiêu, họ không những có một cuộc sống đầy đủ mà còn tích cóp được một khoản đáng kể cho tương lai.

Đúng 4h sáng mai (thứ Bảy, 8/10/2022), Phật Bà hiển linh mang theo ánh hào quang, 3 con giáp hết may lại hên, tiền về đếm mỏi tay, chuẩn bị đón Tết ngập tràn trong sung túc - Ảnh 2
Tử vi học có nói, đúng 4h sáng mai (thứ Bảy, 8/10/2022) là thời điểm tương đối tốt lành với tuổi Tý. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, đúng 4h sáng mai (thứ Bảy, 8/10/2022) là thời điểm tương đối tốt lành với tuổi Tý. Đây sẽ là khoảng thời gian họ chuẩn bị chu đáo về mọi mặt trước khi bắt tay vào thực hiện các kế hoạch làm ăn quan trọng hoặc các dự án lớn trong công việc và gặt hái những thành tựu rực rỡ vì sẽ là lúc sao tốt chiếu rọi cho sự nghiệp của họ nhiều nhất.

Tuổi Thìn

Đặc điểm trời sinh của những người tuổi Thìn là rất hào sảng, chịu chơi, tính cách khoáng đạt.

Những người tuổi này không hay để ý chấp nhặt người khác và rất đáng tin cậy. Một khi đã đam mê và yêu thích thứ gì, họ có thể dành cả tâm huyết của mình cho thứ đó mà không quan tâm đến những điều xung quanh.

Đúng 4h sáng mai (thứ Bảy, 8/10/2022), mang trong người sự thông minh, bản tính kiên định, độc lập, do đó người tuổi Thìn hiếm khi tìm kiếm sự giúp đỡ của người khác nếu như không thật cần thiết.

Đúng 4h sáng mai (thứ Bảy, 8/10/2022) bước vào vận trình nở hoa nhất với người tuổi Thìn, đây là thời gian mà những người tuổi Thìn tìm lại chính mình, tìm lại đúng những gì mình vốn có. Chính Tài gõ cửa cũng chính là lúc con giáp này gặt hái được tài lộc như mong muốn.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 2 ngày cuối tuần này (8 - 9/10), Quý Nhân không mời mà đến mang lại vận trình vụt sáng, 3 con giáp liên tiếp gặp may, ngồi không cũng giàu nứt đố đổ vách

Đúng 2 ngày cuối tuần này (8 - 9/10), Quý Nhân không mời mà đến mang lại vận trình vụt sáng, 3 con giáp liên tiếp gặp may, ngồi không cũng giàu nứt đố đổ vách

Đúng 2 ngày cuối tuần này (8 - 9/10), 3 con giáp gặp may liên tiếp, cuộc sống thay đổi, vận may tấn tới, gặt hái công danh, của cải như ý.

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