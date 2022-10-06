Vượt qua đại hạn thời gian tới (7/10 - 10/10) 3 con giáp vận xui hóa giải hết, 99,9% trúng số ôm tiền tỷ trong tay, rung đùi hưởng lộc, một bước đổi đời

Theo tử vi 12 con giáp , người tuổi Thìn vốn thông minh, chăm chỉ. Có ý kiến cho rằng trong năm Nhâm Dần, tài vận của người tuổi này khó mà phất lên. Tuy nhiên, con giáp tuổi Thìn lại rất cầu tiến. Họ không ngừng nỗ lực vươn lên để tìm kiếm cơ hội cho riêng mình.

Tuổi Tỵ

Vượt qua đại hạn thời gian tới (7/10 - 10/10), người tuổi Tỵ bị kẻ gian chọc phá đường công danh khó khăn hơn rất nhiều. Nhưng tuổi Tỵ hãy cảm tạ trời đất bởi trong thời gian tới bản mệnh sẽ gặp nhiều điều như ý.

Thời gian tới, Tỵ có cơ hội phát triển sự nghiệp. Nếu như tuổi Tỵ còn làm ăn riêng kinh doanh thì càng thêm phần phát tài, kiếm được hợp đồng bạc tỷ. Nếu tuổi Tỵ làm công ăn lương thì sẽ được cấp trên cất nhắc, tăng lương tăng bổng cuộc sống hanh thông như mong muốn.

Vượt qua đại hạn thời gian tới (7/10 - 10/10), người tuổi Tỵ bị kẻ gian chọc phá đường công danh khó khăn hơn rất nhiều. Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh lanh lợi, sáng suốt nên dễ dàng nhìn thấy được những thời cơ mới, việc làm ăn kinh doanh cũng tiến triển tốt, thậm chí có thể mở rộng quy mô lớn hơn so với bình thường. Con giáp này không chỉ vượng về tài lộc mà còn vượng cả về tình duyên. Có người ấy ở bên làm chỗ dựa vững vàng, tuổi Tỵ càng thêm vững tâm mà tiến bước, không có nhiều nỗi lo lắng phía sau.

Tuổi Tý

Được xem là một trong những con giáp may mắn, thường gặp nhiều quý nhân trong cuộc sống. Chưa kể, họ cũng là người có trách nhiệm với những việc mình làm, luôn nỗ lực, cố gắng để hoàn thiện bản thân và tìm kiếm cơ hội phát triển cả tình cảm lẫn tiền tài.

Những năm gần đây, có thể là giai đoạn khổ tận cam lai của tuổi Tý vì nhiều lý do. Vượt qua đại hạn thời gian tới (7/10 - 10/10), cuộc sống của tuổi Tý sẽ ngày càng có nhiều diễn biến tích cực. Đặc biệt, người tuổi Tý vốn thông minh, tháo vát nên nếu có cơ hội đầu tư thì không nên bỏ lỡ.

Con giáp này sẽ thăng hoa, viên mãn trong cuộc sống lẫn sự nghiệp, công việc. Không chỉ có nhà có xe, thăng chức tăng lương mà còn có thể kết hôn, sinh con.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm