Đúng 20 ngày tới, nhà có 3 con giáp này giàu nứt đố đổ vách, cả thiên hạ phải hờn ghen vì làm gì cũng trúng mánh, sở hữu khối tài sản kếch xù nhiều người ước ao

Tâm linh - Tử vi 06/10/2022 17:45

Những con giáp này có cuộc sống thăng tiến, bản mệnh làm ăn giàu sang, công việc ngày càng may mắn.

Tuổi Tuất

Đúng 20 ngày tới, tuổi Tuất gặp nhiều điềm lành, mọi phương diện đều phát triển vượt bậc. Nhờ Tam Hợp cục lại có vận quý nhân và nhiều cát tinh soi chiếu, công việc dù gặp khó nhưng có người giúp, ngoại giao tốt đẹp, có điềm báo thăng tiến mạnh về đường công danh.

Thời gian này, do gặp đúng thời vận nên vận thế của con giáp này bừng bừng khởi sắc. Người tuổi Tuất vốn thông minh, năng lực kiếm tiền cũng rất tốt. Chỉ cần con giáp này phát huy được sở trường của bản thân cũng như nắm bắt được các cơ hội phát tài trong thời gian tới, chẳng bao lâu nữa con giáp này sẽ kiếm về được số tiền không nhỏ.

Đúng 20 ngày tới, nhà có 3 con giáp này giàu nứt đố đổ vách, cả thiên hạ phải hờn ghen vì làm gì cũng trúng mánh, sở hữu khối tài sản kếch xù nhiều người ước ao - Ảnh 1
Đúng 20 ngày tới, tuổi Tuất gặp nhiều điềm lành, mọi phương diện đều phát triển vượt bậc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi nói rằng con đường tài lộc của tuổi Ngọ sẽ cực kỳ hanh thông trong những tháng cuối năm 2022. Dù làm ở lĩnh vực gì, con giáp này cũng có thể gặt hái thành quả tốt, phù hợp với công sức đã bỏ ra.

Đúng 20 ngày tới, người làm công ăn lương có thể được tăng lương hoặc nhận được một khoản tiền thưởng xứng đáng với thành tích mà mình tạo ra.

Đúng 20 ngày tới, nhà có 3 con giáp này giàu nứt đố đổ vách, cả thiên hạ phải hờn ghen vì làm gì cũng trúng mánh, sở hữu khối tài sản kếch xù nhiều người ước ao - Ảnh 2
Dù làm ở lĩnh vực gì, con giáp này cũng có thể gặt hái thành quả tốt, phù hợp với công sức đã bỏ ra. Ảnh minh họa: Internet

Người làm ăn kinh doanh không còn phụ thuộc vào ý kiến của người khác. Đây là giai đoạn đầu óc của tuổi Ngọ trở nên minh mẫn, sáng suốt hơn và có thể đưa ra những quyết định đúng đắn. Tuổi Ngọ có thể tìm được những mối hợp tác, làm ăn tốt hơn, đem về nhiều tài lộc, kinh tế ngày một vững vàng.

Tuổi Mão

Tuổi Mão đại diện cho những con người thông minh, mưu trí, nhanh nhẹn và có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng.

Người tuổi này rất tốt bụng, nhiệt tình và luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Họ có khả năng thích nghi với hoàn cảnh, chịu đựng những áp lực của công việc, cuộc sống.

Đúng 20 ngày tới, tử vi dự báo rằng người tuổi Mão có vận trình hanh thông, làm ăn thuận lợi. Con giáp này đón nhận nhiều vận may mới, phúc khí không ngừng tăng lên, của cải bổng lộc cũng được cải thiện. Công việc làm gì cũng suôn sẻ hơn, thành công gần như nắm chắc trong tay.

Đây là thời điểm tuổi Mão ôm tiền thiên hạ về nhà, tài sản không ngừng tăng lên. Bản mệnh có thể hưởng một cuộc sống đủ đầy, sung túc hơn.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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