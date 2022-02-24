Đúng 4 ngày tới, Phúc Tinh gửi đến tài lộc, 3 con giáp này vận trình xoay chuyển bất ngờ, xui xẻo đi qua, may mắn kéo đến, tiền tài danh lợi đều có đủ

Tử vi 12 con giáp cho thấy, tuổi Ngọ đang được quý nhân trợ mệnh, cho tiền bạc ào ào đổ về nhà trong 4 ngày tới. Chuyện kinh doanh thuận lợi, đầu tư có lời, tài lộc tăng vọt trong giai đoạn này.

Có nhiều dự án hợp tác trong thời điểm này mang tới tài lộc cho tuổi Ngọ, tuy nhiên con giáp này cần phải chú ý “chọn mặt gửi vàng”, tìm kiếm đối tác đáng tin cậy. Lợi nhuận có thể ít, có thể nhiều nhưng không thể vì lợi nhuận mà đâm đầu vào hợp tác với người không đàng hoàng, tranh chấp lợi ích mà nặng thì có thể vướng họa kiện tụng, lao tù.

Sau chuỗi thời gian khá chật vật thì trong 4 ngày tới chính là thời điểm người tuổi Tý đón nhiều tin vui về tiền bạc. Tài vận vượng phát, nhiều cơ hội kiếm tiền mở ra trước mắt, con giáp này còn được quý nhân phù trợ nên vận số về sự nghiệp, tiền tài để trôi chảy, thuận buồm xuôi gió.

Với người làm kinh doanh, đây sẽ là thời điểm kinh doanh, buôn bán vô cùng thuận lợi. Nếu muốn mở rộng quy mô làm ăn thì 4 ngày tới sẽ là một thời điểm lý tưởng. Người làm công ăn lương cũng sẽ có một tháng công việc hanh thông, có thể xuất hiện khoản thu nhập thêm hoặc tăng lương nhẹ.

Dự báo trong 4 ngày tới, tuổi Dần sẽ có sự nghiệp thăng tiến, dễ dàng kiếm tiền trong kinh doanh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trời sinh người cầm tinh con Hổ thường thông minh, tính khí mạnh mẽ, khả năng quyết đoán và làm việc có nguyên tắc. Không biết thời gian qua vất vả thế nào nhưng đúng 4 ngày tới, con giáp này sẽ gặp vận may tới tấp, đặc biệt trong công việc sẽ luôn có quý nhân phù trợ, thuận buồm xuôi gió.

Dự báo tử vi 4 ngày tới, tuổi Dần sẽ có sự nghiệp thăng tiến, dễ dàng kiếm tiền trong kinh doanh. Từ đó, tiền bạc tiêu rủng rỉnh chẳng cần phải suy nghĩ nhiều cho những dự định lớn làm gì.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.