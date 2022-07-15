Đúng 4 ngày giữa tháng 7 (16/7 -19/7): 3 con giáp 'kết duyên' với Thần Tài, 'làm bạn' với quý nhân, cầu tiền có tiền, cầu an có an, tài mệnh thăng hoa đáng mong chờ

Tâm linh - Tử vi 15/07/2022 19:57

Thời vận ‘lên hương’ trong thời điểm này, 3 con giáp có phú quý thần tài kề bên, lộc tràn về túi, tiền tài đầy bình.

Tuổi Dần

Người cầm tinh con giáp tuổi Dần tính cách khá mạnh mẽ, quyết đoán và đầy tham vọng. Bạn thường không hài lòng với những gì mình đạt được và luôn cố gắng để đạt được những thành tựu mới trong cuộc sống cũng như sự nghiệp của mình.

Cũng nhờ tài năng, nhiệt huyết trong công việc, người tuổi này thường nắm giữ vị trí chủ chốt trong cơ quan, tổ chức mà họ gắn bó.

Đúng 4 ngày giữa tháng 7 (16/7 -19/7), người tuổi Dần được Thần Tài ưu ái nên tài lộc vượng hơn trước rất nhiều. Bạn cũng nhận được nhiều cơ may làm ăn phát tài. Chỉ cần tập trung, nỗ lực hết mình thì con giáp này sẽ đạt được thành công.

Đúng 4 ngày giữa tháng 7 (16/7 -19/7): 3 con giáp 'kết duyên' với Thần Tài, 'làm bạn' với quý nhân, cầu tiền có tiền, cầu an có an, tài mệnh thăng hoa đáng mong chờ - Ảnh 1
Đúng 4 ngày giữa tháng 7 (16/7 -19/7), người tuổi Dần được Thần Tài ưu ái nên tài lộc vượng hơn trước rất nhiều. Ảnh minh họa: Internet

Người làm kinh doanh sẽ gặp gỡ được đối tác làm ăn hữu hảo, ký được hợp đồng có giá trị. Công việc kinh doanh thuận buồm xuôi gió giúp con giáp này có được nguồn thu khủng, mang đến cuộc sống ấm no cho cả gia đình.

Tuổi Tuất

Đúng 4 ngày giữa tháng 7 (16/7 -19/7), vận số người tuổi Tuất như “cá gặp nước”, có nhiều cơ hội để thăng tiến, mưu sự dễ thành, dễ đạt thành tựu vượt bậc.

Đặc biệt là khoảng thời gian giữa tháng 6 âm lịch, con giáp may mắn này sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố liên tục.

Điều đó dẫn đến đường công danh của họ cũng sẽ phất lên, của cải tiền bạc ngày càng dồi dào. Người tuổi Tuất sẽ gặp được cơ hội chuyển mình, thăng tiến lên một tầm cao mới và tương lai xán lạn hơn. Đồng thời, bạn sẽ liên tục gặt hái được thành công, có thể mua nhà, sắm xe nếu biết nắm bắt tốt các cơ hội.

Đúng 4 ngày giữa tháng 7 (16/7 -19/7): 3 con giáp 'kết duyên' với Thần Tài, 'làm bạn' với quý nhân, cầu tiền có tiền, cầu an có an, tài mệnh thăng hoa đáng mong chờ - Ảnh 2

Đặc biệt là khoảng thời gian giữa tháng 6 âm lịch, con giáp may mắn này sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố liên tục. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Đúng 4 ngày giữa tháng 7 (16/7 -19/7), sự nghiệp của tuổi Mùi vô cùng may mắn, đây là thời điểm tốt để tuổi Mùi cố gắng hết mình dành thành tích cao nhất. Nếu biết tận dụng thời cơ, sự nghiệp sẽ thăng tiến nhanh chóng. Với kỹ năng của bản thân và sự may mắn, Mùi có thể bước vào một thế giới mới, có một cuộc sống hạnh phúc.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân có khả năng gặp gỡ và làm quen với người tâm đầu ý hợp, còn một số cặp vợ chồng trẻ còn đón tin vui về chuyện con cái, tình cảm gia đình càng thêm gắn kết.

Tuổi Mùi vốn thông minh, tài giỏi, cuộc sống của tuổi Mùi càng về sau sẽ càng sung túc nhờ họ biết nắm bắt thời cơ, mọi vấp ngã đều dạy cho họ một bài học tuyệt vời.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 22 giờ đêm nay (15/7): Càng xui càng thành công, 3 con giáp làm đâu trúng đó, cuộc đời sang trang, hạnh phúc đến gần, chính thức hết khổ, lộc hưởng đến già

Đúng 22 giờ đêm nay (15/7): Càng xui càng thành công, 3 con giáp làm đâu trúng đó, cuộc đời sang trang, hạnh phúc đến gần, chính thức hết khổ, lộc hưởng đến già

Theo tử vi 2022, 3 con giáp này ý chí vượt lên tất cả, tinh thần không bao giờ bị khuất phục trước những khó khăn giúp họ đạt danh lợi, tiền tài, thăng hoa trong cuộc sống.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp may mắn con giáp

TIN MỚI NHẤT

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 2 giờ 31 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 2 giờ 35 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 3 giờ 11 phút trước
TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 3 giờ 35 phút trước
Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Đời sống 4 giờ 8 phút trước
3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới