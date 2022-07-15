Đúng 8 giờ sáng thứ Bảy (16/7): Ngọc Hoàng mở sổ ghi danh, 3 tuổi đỏ cả tình lẫn tiền, tài lộc chảy vào túi cuồn cuộn, sự nghiệp ‘cất cánh’, vạn sự hanh thông trong năm

Tâm linh - Tử vi 15/07/2022 13:20

Con đường tài vận của 3 tuổi này sắp tới gặt hái được nhiều tài tựu, tình duyên cũng hết sức viên mãn, mở cửa là đón lộc trong năm.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi vốn rất thông minh, cẩn thận lại kiên trì. Họ biết cách tận dụng những nguồn lực sẵn có để đạt được mục tiêu mình đã đề ra. Người tuổi Mùi là con giáp hòa đồng, hướng ngoại và có nhiều bạn bè. Xung quanh họ cũng có nhiều quý nhân phù trợ.

Trên con đường tiến thân, con giáp này dễ được người tốt giúp đỡ, vượt qua khó khăn, đạt tới thành công trong sự nghiệp.

Đúng 8 giờ sáng thứ Bảy (16/7), người tuổi Mùi có vận may đầy tay, được Thần Tài nâng đỡ nên vận trình tài lộc của họ vô cùng lý tưởng. Nếu như những người tuổi Mùi còn đang làm công ăn lương sẽ được cấp trên trọng dụng, tin tưởng.

Trong khi người làm kinh doanh thì ngày càng đông khách, doanh thu tăng dần. Con giáp tuổi này có sự nghiệp vượng phát, tình duyên suôn sẻ nên vô cùng phấn chấn.

Đúng 8 giờ sáng thứ Bảy (16/7): Ngọc Hoàng mở sổ ghi danh, 3 tuổi đỏ cả tình lẫn tiền, tài lộc chảy vào túi cuồn cuộn, sự nghiệp ‘cất cánh’, vạn sự hanh thông trong năm - Ảnh 1
Đúng 8 giờ sáng thứ Bảy (16/7), người tuổi Mùi có vận may đầy tay, được Thần Tài nâng đỡ nên vận trình tài lộc của họ vô cùng lý tưởng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất làm công việc kinh doanh tự nhiên nhận được vận may trời cho. Có nhóm người muốn nhờ bạn cung cấp mặt hàng cho chương trình sự kiện liên hoan của họ và tự nhiên bạn có được một món hời. Số hàng xuất đi lần này bằng số hàng bán cả năm đó. Đúng là lộc trời cho nên tiền lãi vào túi bạn cũng quá nhiều. Tuổi Tuất có thể yên tâm tích cóp tiền, lấy vốn để mở rộng thêm cơ sở, quảng bá sản phẩm của mình nhé.

Chỉ khi bạn đầu tư đúng chỗ thì mọi sự mới như ý. Đúng 8 giờ sáng thứ Bảy (16/7), những người tuổi Tuất có thể gặp được quý nhân phù trợ kiếm được những hợp đồng lớn tiền bạc thoải mái dư dả, tiêu hoài không cạn. Tình duyên thăng hoa, bạn có lẽ là người hạnh phúc nhất trên thế gian này vì có người yêu cưng chiều hết mực, yêu thương bạn trọn vẹn.

Đúng 8 giờ sáng thứ Bảy (16/7): Ngọc Hoàng mở sổ ghi danh, 3 tuổi đỏ cả tình lẫn tiền, tài lộc chảy vào túi cuồn cuộn, sự nghiệp ‘cất cánh’, vạn sự hanh thông trong năm - Ảnh 2
 Đúng 8 giờ sáng thứ Bảy (16/7), những người tuổi Tuất có thể gặp được quý nhân phù trợ kiếm được những hợp đồng lớn tiền bạc thoải mái dư dả. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người cầm tinh con Mèo là tuýp người rất sáng tạo trong công việc và luôn mong muốn được dẫn đầu. Nhờ sự thông minh và nhanh nhạy đúng 8 giờ sáng thứ Bảy (16/7), những người tuổi Mão sẽ gặp nhiều may mắn về đường tài lộc.

Bản mệnh của con giáp này rất có cơ duyên với việc kiếm tiền. Do vậy, chỉ với một sự đầu tư nhỏ cũng có khả năng mang lại thành công cho người tuổi Mão . Từ đó, công việc của con giáp này sẽ tiến triển tốt, vận may kéo dài và tiền bạc đến khá dễ dàng.

Nhìn chung, cuộc đời của người cầm tinh con Mèo khá đủ đầy và viên mãn. Bên cạnh đó, đây cũng là một trong những con giáp nhận được nhiều lộc của trời ban, vận may tới ào ào giúp chủ nhân gặt hái thành công bất ngờ.

Thậm chí, đường công danh sáng ngời của tuổi Mão có thể khiến người khác phải ngưỡng mộ và ghen tỵ từ đây.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Những ngày này là lúc 3 con giáp rời xa xui xẻo, lập nhiều công danh kì tích, nhanh chóng có được cuộc sống sung túc, may mắn.

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