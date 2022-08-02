Đúng 4 giờ chiều ngày hôm nay (2/8), Quan Thế Âm hiển linh phù hộ, 3 con giáp vận đỏ như son, mở cửa ra là Thần Tài nghênh đón, Cát Tinh nâng đỡ, đứng trên núi tiền

Tâm linh - Tử vi 02/08/2022 10:35

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây vận đỏ như son, mở cửa ra là Thần Tài nghênh đón, Cát Tinh nâng đỡ, đứng trên núi tiền vào đúng 4 giờ chiều ngày 2/8/2022.

Tuổi Dần

Sự nâng đỡ của Thần Tài, người tuổi Dần sẽ dần đạt được bước tiến khả quan trên đường công danh vào đúng 4 giờ chiều ngày 2/8/2022. Công việc của bản mệnh tiến triển tương đối thuận lợi. Bạn đạt được thành tích rất khả quan, chỉ cần tập trung hết sức nhiệm vụ được phân công mà thôi.

Cát thần này cũng giúp ích rất lớn cho chuyện tình cảm của con giáp may mắn này. Những người còn độc thân hãy thoải mái hơn trong các cuộc gặp gỡ nhé, dù đó là cuộc gặp với mục đích giới thiệu, xem mặt thì cũng đừng quá căng thẳng, hãy cứ tự nhiên đón nhận mọi thứ. Các cặp đôi có một ngày bình ổn khi luôn quan tâm đến nhau.

Đúng 4 giờ chiều ngày hôm nay (2/8), Quan Thế Âm hiển linh phù hộ, 3 con giáp vận đỏ như son, mở cửa ra là Thần Tài nghênh đón, Cát Tinh nâng đỡ, đứng trên núi tiền - Ảnh 1
Sự nâng đỡ của Thần Tài, người tuổi Dần sẽ dần đạt được bước tiến khả quan trên đường công danh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão được Cát Tinh hỗ trợ nên vận trình công danh sự nghiệp có phần khởi sắc hơn. Bản mệnh có sự quyết đoán và dứt khoát khi cần phải lựa chọn con đường phía trước. Bạn hiểu rõ mình có thế mạnh ở đâu nên không bỏ lỡ thời cơ mà cố gắng hết mình để phát huy năng lực của bản thân.

Có thể nói, con giáp này tìm ra niềm vui trong công việc của mình. Tuy có hơi bận rộn một chút nhưng tinh thần bạn vẫn luôn phơi phới, tập trung làm việc cả ngày đem về hiệu suất rất khả quan. Bạn có thể còn nhận được nhiều lời khen ngợi khi tinh thần làm việc của mình đã truyền cảm hứng cho đồng nghiệp xung quanh.

Đúng 4 giờ chiều ngày hôm nay (2/8), Quan Thế Âm hiển linh phù hộ, 3 con giáp vận đỏ như son, mở cửa ra là Thần Tài nghênh đón, Cát Tinh nâng đỡ, đứng trên núi tiền - Ảnh 2
Người tuổi Mão được Cát Tinh hỗ trợ nên vận trình công danh sự nghiệp có phần khởi sắc hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Đúng 4 giờ chiều ngày hôm nay, người tuổi Tuất có thể sẽ trúng lớn, mọi vận đen sẽ được hóa giải, tài lộc vô cùng vượng phát, giúp con giáp này kiếm được nhiều của cải, sự nghiệp hanh thông. Bạn cũng sẽ có quý nhân giúp đỡ, làm việc gì cũng hanh thông, mưu cầu giàu sang, tài lộc về mọi mặt hưng vượng, hưởng vinh hoa phú quý vô tận.

Có ngũ hành tương sinh nên đường tình duyên của con giáp này cũng khởi sắc không ngừng. Sự chân thành của bản mệnh đã làm đối phương cảm động và quyết định cho bạn cơ hội để tìm hiểu sâu hơn. Bản mệnh vui mừng và hạnh phúc trước tin vui bất ngờ ngoài sức tưởng tượng đó.

Đúng 4 giờ chiều ngày hôm nay (2/8), Quan Thế Âm hiển linh phù hộ, 3 con giáp vận đỏ như son, mở cửa ra là Thần Tài nghênh đón, Cát Tinh nâng đỡ, đứng trên núi tiền - Ảnh 3
Người tuổi Tuất có thể sẽ trúng lớn, mọi vận đen sẽ được hóa giải, tài lộc vô cùng vượng phát, giúp con giáp này kiếm được nhiều của cải - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trước lễ Vu Lan (Rằm tháng 7), Thần Tài 'chỉ mặt điểm danh' 3 con giáp đỏ cả tình lẫn tiền, tiết kiệm bạc tỷ, sắm xe mua nhà là chuyện nhỏ

Trước lễ Vu Lan (Rằm tháng 7), Thần Tài 'chỉ mặt điểm danh' 3 con giáp đỏ cả tình lẫn tiền, tiết kiệm bạc tỷ, sắm xe mua nhà là chuyện nhỏ

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây đỏ cả tình lẫn tiền, tiết kiệm bạc tỷ, sắm xe mua nhà là chuyện nhỏ trước ngày Rằm tháng 7.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng