Đúng 3h00 trong 3 ngày tới (11/11), quý nhân thương yêu, may mắn đeo bám, top 3 con giáp giàu sang này sẽ có hai tháng cuối năm ngập trong biển tiền, rung đùi hốt bạc

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi là con giáp hiền lành, tâm tính thiện lương. Họ không có nhiều tham vọng, thích cuộc sống an nhàn, bình yên hơn là đua tranh, đấu đá.

Tử vi nói rằng, 3 ngày tới là thời điểm tuổi Mùi đón vận may lội ngược dòng. Bản mệnh không những được thần Phật chiếu cố mà còn có quý nhân ở bên cạnh hỗ trợ. Nhờ đó, mọi thứ diễn ra hết sức suôn sẻ. Trong một thời điểm nhất định, bản mệnh cũng có thể phải đối mặt với khó khăn nhưng sau tất cả mọi thứ đều viên mãn. Tuổi Mùi sẽ hưởng cuộc sống đủ đầy, không thiếu thốn thứ gì.

Sách tử vi con giáp có nói, Sửu là người hiền lành, chăm chỉ và dĩ hòa vi quý. Họ chẳng bao giờ ganh ghét hay đố kỵ với ai, càng không dùng mưu hèn kế bẩn để hãm hại người khác. Vậy nên, con giáp thiện lương này được trời thương, ban cho phúc lộc dồi dào.

Người tuổi Sửu sẽ gặt hái được thành quả chỉ khi họ phải làm việc chăm chỉ, dựa vào khả năng không ngừng cải thiện. 3 ngày tới vận trình sự nghiệp suôn sẻ hơn, cơ hội xung quanh vượng phát, công việc nhàn hạ thoải mái, thành tích chói lọi, dễ nhận được giải thưởng. Trong tương lai, địa vị của bạn ở nơi làm việc sẽ ngày càng ổn định, việc kiếm tiền, phát tài là miếng bánh thành quả.

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Tuổi Dậu

Có thể nói 3 ngày tới là một tuần thuận lợi đối với người tuổi Dậu trên nhiều phương diện, đặc biệt là về mặt tài lộc.

Những người làm công ăn lương tìm được cơ hội để tỏa sáng. Bạn sẽ thể hiện được khả năng của mình khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, từ đó nhận được lòng tin của người làm lãnh đạo.

Rất có thể cấp trên sẽ dành cho bạn một khoản tiền thưởng nóng, thậm chí là tăng lương để khích lệ tinh thần làm việc của bạn đấy.

Người làm ăn kinh doanh chủ yếu kiếm tiền vào thời điểm cuối tuần. Bạn có thể được tiếp xúc với nhiều mối khách hàng mới triển vọng, giúp quy mô kinh doanh của bạn được mở rộng một cách nhanh chóng.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo