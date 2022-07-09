Đúng 3 ngày tới (13/7/2022): 3 con giáp may mắn nhất tháng 7, quơ tay trái hốt bạc, quơ tay phải hốt vàng, giàu sang viên mãn, tiền tình rải đầy tay

Tâm linh - Tử vi 09/07/2022 19:43

Tử vi 2022 cho hay 3 con giáp này tài lộc ngập nhà, quý nhân dẫn lối, thần tài ban lộc trúng mánh, đón nhiều tin vui, nhân duyên tốt lành.

Tuổi Sửu

Đúng 3 ngày tới (13/7/2022), đường công danh của tuổi Sửu có Thiên Tài chiếu mệnh. Người làm tài chính, kế toán hoặc các vấn đề liên quan trực tiếp đến tiền bạc, đầu tư sẽ gặp nhiều may mắn. Công việc của tuổi Sửu có sự phát triển tốt đẹp, thuận lợi. Con giáp này có thể nắm được cơ hội thăng tiến khi được cấp trên giao cho nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Tuổi Sửu cũng có quý nhân đưa đường chỉ lối nên mọi việc diễn ra suôn sẻ, không gặp khó khăn. Tháng trước, tuổi Sửu đã gặp những vấp váp khiến sự nghiệp chững lại. Sau những ngày nghỉ ngơi, tuổi Sửu lấy lại phong độ và tiếp tục phấn đấu.

Tuổi Sửu còn được cát tinh che chở ở phương diện tài chính. Tài vận chuyển biến tích cực, nguồn thu ngày một tăng lên.

Đúng 3 ngày tới (13/7/2022): 3 con giáp may mắn nhất tháng 7, quơ tay trái hốt bạc, quơ tay phải hốt vàng, giàu sang viên mãn, tiền tình rải đầy tay - Ảnh 1
Con giáp Sửu vận trình thăng tiến năm 2022. Ảnh minh họa: Internet

Đường tình duyên của tuổi Sửu cũng diễn ra tốt đẹp. Con giáp này có thể đón nhiều tin vui về nhân duyên tốt lành. Dù là người có cặp có đôi hay độc thân thì đều trải qua những điều ngọt ngào của tình yêu.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi được dự báo là sẽ gặp nhiều may mắn, cuộc sống có sự chuyển biến tích cực từ đúng 3 ngày tới (13/7/2022) trở đi

Tuổi Hợi có cát tinh nâng đỡ nên thu hút được khá nhiều người tốt đến bên mình, mang đến nhiều cơ hội phát triển hiếm có. Người làm ăn xa nhà được quý nhân giúp đỡ nhiệt tình, động viên hết sức, cùng chia sẻ vui buồn.

Tuổi Hợi còn đón nhận tin vui về chuyện tình duyên. Người độc thân có thể tìm được một nửa khiến trái tim rung động.

Đúng 3 ngày tới (13/7/2022): 3 con giáp may mắn nhất tháng 7, quơ tay trái hốt bạc, quơ tay phải hốt vàng, giàu sang viên mãn, tiền tình rải đầy tay - Ảnh 2
Tuổi Hợi gặt hái nhiều bổng lộc trong năm. Ảnh minh họa: Internet

Nhân duyên đến bất ngờ nhưng cũng rất đáng để trân trọng và cân nhắc tiến xa hơn. Các cặp đôi có thời gian hâm nóng tình cảm, giúp mối quan hệ càng thêm bền chặt.

Tuổi Mão

Tử vi hàng ngày dự báo, nhờ Tam Hợp che chở, đúng 3 ngày tới (13/7/2022) được coi là ngày may mắn với người tuổi Mão khi các phương diện của bạn đều khá hanh thông. Công việc ở thời điểm này đã diễn ra theo đúng kế hoạch của bản mệnh, không có gì phải lo lắng nữa.

Tài lộc rất khả quan. Mọi áp lực tài chính dường như đã được gỡ bỏ do có người hỗ trợ, thậm chí có người còn may mắn trúng thưởng, trúng số, có thêm một món nhờ những khoản đầu tư trước đây. Bạn kiếm được lợi nhuận không nhỏ từ những mối làm ăn đã xây dựng trước đó. Uy tín của con giáp này trên thương trường càng được nâng cao thì càng có nhiều khách hàng muốn làm việc và hợp tác với bạn.

Dù vậy, cơ hội luôn đi kèm với thách thức, may mắn đi liền với xui xẻo, vì vậy bạn nên thận trọng trong việc chi tiêu số tiền này sao cho phù hợp.

Trong thời điểm này, ngũ hành tương sinh nên tình cảm đôi lứa vô cùng thăng hoa. Bạn thích nói lời yêu thương tới một nửa của mình. Đây chính là liều thuốc tuyệt vời cho tình cảm đôi lứa, tránh mối quan hệ có lúc khá lạnh nhạt.

 *Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 4 ngày tới (10/7 - 13/7), Thần Tài ân sủng, 3 con giáp đạp trúng mỏ vàng, bước chân ra cửa là tiền rơi trúng đầu, may mắn ngập tràn, giàu sang bậc nhất

Đúng 4 ngày tới (10/7 - 13/7), Thần Tài ân sủng, 3 con giáp đạp trúng mỏ vàng, bước chân ra cửa là tiền rơi trúng đầu, may mắn ngập tràn, giàu sang bậc nhất

Theo tử vi 2022, thời điểm sắp tới 3 con giáp có vận may nhân đôi, đi đến đâu cũng rước được tài lộc, phú quý chạm đỉnh.

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