Đúng tuần mới (11/7 - 17/7): Cát tinh nhập mệnh, bước vào cát vận, 3 con giáp vạn sự hanh thông, trăm sự thuận lợi, tiền tài rực rỡ, gia đạo ấm êm

Tâm linh - Tử vi 09/07/2022 17:23

Đúng tuần mới (11/7 - 17/7), nhờ có sự che chở của Cát Tinh, 3 con giáp này ‘vận trình lên mây’, công danh, tiền tài rực rỡ, gia đạo ấm êm.

Tuổi Ngọ

Trời sinh tuổi Ngọ là những người thông minh, nhanh nhẹn, nhiều năng lượng và nhiệt huyết đến mức đáng ngạc nhiên. Một khi đã đam mê công việc gì đó, tuổi Ngọ thường quên ăn, quên ngủ, không ngại khó, ngại khổ mà nỗ lực đến cùng.

Tuổi Ngọ thích hợp với những công việc thách thức, cần sự linh hoạt, chuyển đổi. Họ không ưa những công việc nhàm chán, ngày nào cũng như ngày nào. Nếu chọn được đúng nghề, họ sẽ dễ đạt được nhiều thành tựu.

Đúng tuần mới (11/7 - 17/7): Cát tinh nhập mệnh, bước vào cát vận, 3 con giáp vạn sự hanh thông, trăm sự thuận lợi, tiền tài rực rỡ, gia đạo ấm êm - Ảnh 1
Tuổi Ngọ làm gì cũng dễ phất lên trong năm. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, đúng tuần mới (11/7 - 17/7) là lúc mà tuổi Ngọ làm gì hầu như cũng thành công, mang lại kết quả tốt, công việc không những suôn sẻ mà còn mang về nhiều lộc lá, tài khoản ngân hàng thậm chí có thể tăng thêm vài con số.

 

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất vốn thông minh, hoạt bát, học rộng hiểu nhiều nên dễ dàng thành công ở nhiều lĩnh vực. Đúng tuần mới (11/7 - 17/7), không khó khăn nào có thể ngăn cản bước tiến của những người tuổi Tuất.

Con giáp này nhận được phúc khí trời ban, mở ra một thời kỳ mới với những thành công rực rỡ hơn trên con đường sự nghiệp. Đây là thời điểm lý tưởng để tuổi Tuất nghĩ đến việc hiện thực hóa những kế hoạch đã ấp ủ bấy lâu nay hoặc lấn sân sang một lĩnh vực mới.

Đúng tuần mới (11/7 - 17/7), nhờ sự che chở của cát tinh, đường tài vận của tuổi Tuất có những khởi sắc rõ rệt khiến bao người ao ước. Đối với con giáp làm nghề kinh doanh, cơ hội làm ăn vẫn vô cùng phát đạt có thể mở rộng thêm thị trường. Công sức bạn bỏ ra thu hoạch được kết quả xứng đáng.

Đúng tuần mới (11/7 - 17/7): Cát tinh nhập mệnh, bước vào cát vận, 3 con giáp vạn sự hanh thông, trăm sự thuận lợi, tiền tài rực rỡ, gia đạo ấm êm - Ảnh 2
Tuổi Tuất gặp may mắn trong năm Nhâm Dần. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Sửu

Đúng tuần mới (11/7 - 17/7), tuổi Sửu đang có được nhiều cơ hội phát triển, làm ăn hơn hẳn người khác. Dù là người làm kinh doanh hay làm công ăn lương đều có cơ hội làm dày ví tiền của mình. Ngoài thu nhập chính thì còn có cơ hội làm ăn bên ngoài. Nếu biết nắm bắt thời cơ thì bản mệnh sẽ không phải lo lắng về tiền bạc trong thời gian tới mà vẫn có của ăn của để.

Chẳng những vậy, nhờ có cát tinh trợ mệnh, những vấn đề khiến người tuổi Sửu phải lao tâm khổ tứ trước đó thì nay đều được giải quyết ổn thỏa. Có những việc bạn tự xử lý bằng năng lực của mình, cũng có việc là nhờ có sự hỗ trợ của đồng nghiệp bên cạnh.

Tất nhiên để đạt được những điều trên, con giáp này có thể sẽ khá vất vả nhưng bù lại thì thu nhập dồi dào hơn hẳn. Nhìn chung khoảng thời gian sắp tới sẽ là lúc bạn được thoải mái hưởng thành quả của mình.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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