Đúng 4 ngày tới (10/7 - 13/7), Thần Tài ân sủng, 3 con giáp đạp trúng mỏ vàng, bước chân ra cửa là tiền rơi trúng đầu, may mắn ngập tràn, giàu sang bậc nhất

Trong công việc, nhờ có quý nhân, thần tài phù trợ nên tuổi Hợi sẽ được giao phó những trọng trách quan trọng, thậm chí có thể được thăng chức lên làm lãnh đạo hoặc tăng lương đáng kể. Ở vị trí lãnh đạo, tuổi Hợi mới có thể phát huy được hết khả năng của mình và khiến mọi người xung quanh tâm phục khẩu phục. Áp lực công việc chỉ là một thử thách nhỏ để mang đến thành quả giá trị cho tuổi Hợi mà thôi.

Tuổi Hợi là một trong những con giáp có vận tài lộc tốt nhất đúng 4 ngày tới (10/7 - 13/7). Với tính cách lạc quan, hào sảng, Hợi thường tạo được ấn tượng tốt với mọi người xung quanh và nắm bắt được nhiều cơ hội trong cuộc sống.

Bên cạnh đó, tuổi Thìn lại rất chăm chỉ, cần cù, không ưa hư vinh, do đó thường kết được nhiều bạn tốt, ít kẻ thù, cuộc sống cũng vì đó mà suôn sẻ, ít gặp thị phi.

Tuổi Thìn là 1 trong số những con giáp ưa thích sự cẩn thận, chỉn chu, làm gì cũng muốn phải thật hoàn hảo. Cùng với lối tư duy sắc sảo, thực tế, họ thường được cấp trên hoặc đối tác đánh giá rất cao, nên thường dễ thăng tiến nhanh trong sự nghiệp.

Chính vì thế, chỉ cần có cơ hội tốt là những người tuổi Thìn có thể “một bước lên mây”, đạt được những thành tựu khiến người khác phải ngưỡng mộ.

Tử vi học có nói, đúng 4 ngày tới (10/7 - 13/7) là lúc mà tuổi Thìn sẽ gặp được nhiều may mắn, tài lộc không ngừng gia tăng, gia đạo cũng hòa thuận ấm êm, các kế hoạch đặt ra đều được thực hiện và mang lại kết quả tốt.

Vận trình của tuổi Thìn nhiều lộc bậc nhất. Ảnh minh họa: Internet

Thậm chí những dự án trước đây cũng bất ngờ đem về cho họ những nguồn thu nhập bất ngờ, giúp cho chất lượng sống của họ được cải thiện đáng kể.

Tuổi Dần

Đúng 4 ngày tới (10/7 - 13/7), người tuổi Dần xây dựng được những mối quan hệ xã giao hài hòa. Đồng nghiệp, bạn bè luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn khắc phục khó khăn, thậm chí thần tài ban lộc, quý nhân xuất hiện giới thiệu cho bạn những cơ hội giúp Dần khẳng định vị thế.

Do đó, nếu là người làm công ăn lương, bạn hãy tin tưởng vào bản thân và sẵn sàng thử sức mình. Càng cố gắng bao nhiêu, bạn sẽ càng gặt hái được những thành công đáng mừng bấy nhiêu.

Với người làm ăn kinh doanh, đây chính là thời điểm thích hợp để bạn làm quen với những đối tác triển vọng, mạnh dạn kí kết hợp đồng hoặc mở rộng mạng lưới kinh doanh của mình. Nếu nắm bắt được thời cơ tốt thì thời gian tới có sóng gió thế nào, Dần cũng sẽ tự mình vượt qua được mà không cần phải dựa dẫm vào bất cứ ai. Tuổi Dần trong thời gian tới vừa thăng hoa tình cảm, lại vừa có khả năng phát tài.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm