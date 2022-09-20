Đúng 3 ngày giữa tuần (21, 22, 23/9), TÀI LỘC vạn sự vào, BÌNH AN vạn lần đến, 3 con giáp được thần may mắn an bài nên giàu có dễ dàng, đắc thời đắc thắng

Tâm linh - Tử vi 20/09/2022 19:48

Theo tử vi 3 ngày giữa tuần (21, 22, 23/9), 3 con giáp may mắn này trúng số độc đắc, đổi đời sau một đêm.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 3 ngày giữa tuần (21, 22, 23/9), nhờ Thần Tài an bài, những người tuổi Sửu có cơ hội kiếm được nhiều tiền, có hy vọng thoát khỏi tình cảnh nghèo khó, vất vả trong công việc. Cuộc sống nhờ đó cũng khởi sắc, tiến đến sự giàu sang, sung túc.

Tử vi 12 con giáp có nói, đối với một số ít người tuổi Sửu, vận đào hoa trong thời gian tới sẽ rực rỡ. Người độc thân có thể gặp được tình yêu như mong đợi. Tuy nhiên, con giáp may mắn tuổi Sửu lưu ý kiềm chế tính nóng nảy của mình và tránh xa những kẻ xấu kẻo gặp vận rủi.

con giap may man 1
Theo tử vi 3 ngày giữa tuần (21, 22, 23/9), nhờ Thần Tài an bài, những người tuổi Sửu có cơ hội kiếm được nhiều tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Đúng 3 ngày giữa tuần (21, 22, 23/9), được Tam Hợp cục chiếu cố nên chuyện làm ăn của Thân vô cùng thuận lợi. Vì vốn dĩ là người sắc sảo, khôn ngoan, linh hoạt, giỏi quản lý các mối quan hệ giữa các cá nhân lại ăn nói khéo léo nên Thân rất được lòng mọi người dù họ ở đâu, làm gì.

Bên cạnh đó, tử vi 12 con giáp còn cho rằng, người tuổi Thân cũng có sức mạnh bền bỉ, giỏi lập kế hoạch và quản lý tiền bạc nên có thể đưa ra tính toán khôn khéo giúp bản thân nhanh chóng đạt được mục tiêu trong cuộc sống. Trong 3 ngày giữa tuần (21, 22, 23/9), vận may sẽ lần lượt tới với bản mệnh giúp con giáp này kiếm được nhiều tiền hơn.

con giap may man 2
Đúng 3 ngày giữa tuần (21, 22, 23/9), được Tam Hợp cục chiếu cố nên chuyện làm ăn của Thân vô cùng thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Đúng 3 ngày giữa tuần (21, 22, 23/9), người tuổi Dậu mới bắt đầu tìm thấy vận may của mình. Những mâu thuẫn, khó khăn của họ dần dần biến mất, nhường chỗ cho những tin tốt lành trong cả công việc lẫn cuộc sống.

Theo tử vi 12 con giáp, vận trình trong thời gian này sẽ mang tới cho tuổi Dần những cơ hội kiếm tiền hiếm có, giúp túi tiền của họ trở nên rủng rỉnh. Nếu biết nắm bắt các cơ hội đầu tư, thậm chí tuổi Dần sẽ trở thành 1 trong những con giáp giàu có bậc nhất.

con giap may man 3
Đúng 3 ngày giữa tuần (21, 22, 23/9), người tuổi Dậu mới bắt đầu tìm thấy vận may của mình - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 3 ngày giữa tuần (21, 22, 23/9), TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp một bước đổi đời, vận số lên hương, giàu sang nứt vách, đứng trên đỉnh thành công

Tử vi 3 ngày giữa tuần (21, 22, 23/9), TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp một bước đổi đời, vận số lên hương, giàu sang nứt vách, đứng trên đỉnh thành công

Theo dự đoán tử vi 3 ngày giữa tuần (21, 22, 23/9), tinh tú trời cao chiếu sáng vận trình 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc, đổi đời thành đại gia, như ý cát tường, an khang thịnh vượng.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi 3 ngày giữa tuần tử vi ngày 21/9 tử vi ngày 21/9/2022 tử vi ngày mai 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Video 53 phút trước
Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 57 phút trước
Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Đời sống 3 giờ 0 phút trước
Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Đời sống 3 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng