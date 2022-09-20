Theo tử vi 3 ngày giữa tuần (21/9 - 23/9), 3 con giáp may mắn đỗ đạt công danh, sự nghiệp thăng tiến, tiền của dư dôi, giàu sang như ý, cầu được ước thấy.
- Sau ngày mai, thứ Tư ngày 21/9/2022, Thần Tài năm tay qua bể khổ, 3 con giáp may mắn 'trở mình' thành đại gia, tiền của chất đống trong nhà, cuộc sống dư dả vô cùng
- Đúng ngày mai, thứ Tư ngày 21/9/2022, vinh quy bái tổ, 3 con giáp 'áo gấm về làng', đắc tài đắc lộc, giàu càng thêm giàu, tiền của dư dôi, đổi đời thành tỷ phú
Tuổi Dần
Tử vi 12 con giáp cho hay, những người tuổi Dần được các vị thần may mắn chiếu cố nồng hậu cuộc sống cực kỳ thăng hoa, phát tài. Đặc biệt, trong thời gian tới, những người tuổi Dần sẽ đạt được nhiều mục tiêu mà bản thân đã đặt ra.
Theo tử vi 3 ngày giữa tuần (21/9 - 23/9), con đường công danh sự nghiệp của tuổi Dần sẽ có phần thuận lợi hơn hẳn trước đó. Cũng con giáp may mắn này biết mình cần phải làm gì để đạt được mục tiêu đã định và cố gắng không ngừng nghỉ để giành lấy điều đó. Với những tuổi Dần làm công ăn lương sẽ được cấp trên tín nhiệm, giao nhiều atrách của tập thể, từ đó tìm được cơ hội thăng quan tiến chức.
Tuổi Mùi
Tử vi 3 ngày giữa tuần (21/9 - 23/9) có nói, đây là cơ hội lớn để tuổi Mùi có một bước tiến mới trong sự nghiệp. Hãy sẵn sàng đón nhận mọi công việc mà cấp trên giao phó và làm tốt nó nhất có thể. Chắc chắn, một số đồng nghiệp xung quanh sẽ hỗ trợ tuổi Mùi.
Theo tử vi 12 con giáp, trong công việc, người tuổi Mùi rất cần cù, chăm chỉ, luôn hoàn thành tốt các công việc của mình nhanh hơn so với các đồng nghiệp xung quanh. Hơn nữa, do bản tính muốn cầu tiến, đạt được chức cao trong công việc nên tuổi Mùi luôn cố gắng đạt được thành công sớm nhất có thể.
Tuổi Mão
Trời sinh những người tuổi Mão vốn chăm chỉ, siêng năng, luôn khao khát làm giàu và không ngừng cố gắng, sáng tạo và tìm kiếm những cơ hội mới xung quanh. Đa số người tuổi Mão đều đi lên trong hoàn cảnh khó khăn, vất vả nên họ hiểu được giá trị của sự lao động.
Theo tử vi 3 ngày giữa tuần (21/9 - 23/9), người tuổi Mão không những được thần tài và quý nhân chiếu cố mà còn gặp được nhiều may mắn. Người tuổi Mão vốn thông minh, tài giỏi, chỉ cần gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa hoặc ai đó đem đến cơ hội tốt cho họ thì chắc chắn họ sẽ hưởng vinh hoa phú quý.
*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.