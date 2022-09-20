Đúng ngày mai, thứ Tư ngày 21/9/2022, vinh quy bái tổ, 3 con giáp 'áo gấm về làng', đắc tài đắc lộc, giàu càng thêm giàu, tiền của dư dôi, đổi đời thành tỷ phú

Tâm linh - Tử vi 20/09/2022 06:48

Theo 12 con giáp, đúng ngày mai, thứ Tư ngày 21/9/2022, 3 con giáp may mắn vinh quy bái tổ, áo gấm về làng, công danh thành toại, giàu càng thêm giàu, tiền tiêu không hết.

Tuổi Sửu

Đúng ngày mai, thứ Tư ngày 21/9/2022 cho thấy, những điều may mắn và thuận lợi cứ liên tục đến bên người tuổi Sửu. Quý nhân có thể là người ở ngay gần bạn, từng ngày dõi theo bạn, nâng bước chân bạn trên con đường tiến đến thành công, đừng bỏ lỡ những cơ hội quý giá này nhé.

Tử vi 12 con giáp cho hay, tình hình tài chính của tuổi Sửu trong ngày này có khá nhiều tin vui. Những khoản thưởng, hoa hồng hay lợi nhuận liên tục báo về khiến bạn không khỏi mừng vui. Tiếp tục duy trì tình hình kinh doanh tốt như con giáp may mắn đang làm hiện tại, tương lai của bản mệnh sẽ được rạng rỡ hơn nhiều.

con giap may man 3
Đúng ngày mai, thứ Tư ngày 21/9/2022 cho thấy, những điều may mắn và thuận lợi cứ liên tục đến bên người tuổi Sửu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi thứ Tư ngày 21/9/2022, Tài Thần xuất hiện hứa hẹn những điều rất tốt đẹp đang đợi chờ tuổi Mão ở phía trước. Hãy chuẩn bị tinh thần để nắm bắt lấy chúng, thay vì thụ động, năng lượng tích cực sẽ giúp ích cho con giáp này.

Tử vi 12 con giáp có nói, cục diện Thổ Hỏa tương sinh cho thấy tình hình tài chính của tuổi Mão ổn định, con giáp này may mắn nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ từ những người xung quanh mình. Bản mệnh cũng xây dựng được nền tảng mới và cảm thấy tự tin hơn với bản thân.

con giap may man 2
Theo tử vi thứ Tư ngày 21/9/2022, Tài Thần xuất hiện hứa hẹn những điều rất tốt đẹp đang đợi chờ tuổi Mão ở phía trước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Đúng ngày mai, thứ Tư ngày 21/9/2022, con đường tài lộc của người tuổi Thân xuất hiện nhiều dấu hiệu may mắn nhờ có Thiên Tài chiếu cố. Bản mệnh có thể phát tài nhanh chóng hoặc nhận thành quả xứng đáng với công sức lao động suốt bấy lâu.

Theo tử vi 12 con giáp, vận trình công việc của người tuổi Thân tiến triển vô cùng thuận lợi nhờ có Tam Hội nâng đỡ. Bạn chỉ cần hết mình vì công việc thì sẽ đạt được mục tiêu đã đề ra, thậm chí thành quả mà bạn gặt hái được còn vượt xa mong đợi.

con giap may man 1
Đúng ngày mai, thứ Tư ngày 21/9/2022, con đường tài lộc của người tuổi Thân xuất hiện nhiều dấu hiệu may mắn nhờ có Thiên Tài chiếu cố - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 16 giờ chiều mai (20/9/2022), Kim Tài báo hỷ, Quý Nhân hậu đãi, 3 con giáp may mắn hơn người, lộc tràn đầy túi, tiền của dư dôi, tài sản bạc tỷ

Đúng 16 giờ chiều mai (20/9/2022), Kim Tài báo hỷ, Quý Nhân hậu đãi, 3 con giáp may mắn hơn người, lộc tràn đầy túi, tiền của dư dôi, tài sản bạc tỷ

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 16 giờ chiều mai (20/9/2022), nhờ có sự hỗ trợ từ Kim Tài và Quý Nhân nên 3 con giáp may mắn này sự nghiệp lên hương, công danh thành toại, tiền của dư dôi, tiêu hoài còn mãi, giàu càng thêm giàu.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi ngày mai tử vi thứ Tư tử vi ngày 21/9/2022 tử vi ngày 21/9 12 con giáp tử vi thứ Tư ngày 21/9/2022

TIN MỚI NHẤT

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Video 1 giờ 4 phút trước
Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 3 giờ 8 phút trước
Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Đời sống 3 giờ 11 phút trước
Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Đời sống 3 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng