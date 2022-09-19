Đúng 16 giờ chiều mai (20/9/2022), Kim Tài báo hỷ, Quý Nhân hậu đãi, 3 con giáp may mắn hơn người, lộc tràn đầy túi, tiền của dư dôi, tài sản bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 19/09/2022 16:48

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 16 giờ chiều mai (20/9/2022), nhờ có sự hỗ trợ từ Kim Tài và Quý Nhân nên 3 con giáp may mắn này sự nghiệp lên hương, công danh thành toại, tiền của dư dôi, tiêu hoài còn mãi, giàu càng thêm giàu.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Ngọ là những người có tính cách thoải mái, thích tự do sáng tạo và không muốn bị ràng buộc. Người tuổi Ngọ luôn có trách nhiệm với bản thân và luôn có những quyết định sáng suốt khi làm việc gì. Tuổi Ngọ cũng là người theo đuổi những đam mê đến cùng dù cho có thất bại.

Đúng 16 giờ chiều mai (20/9/2022), tuổi Ngọ sẽ có cơ hội gặp gỡ quý nhân, và chính những người này có khả năng giúp tuổi Ngọ phát triển sự nghiệp thu hút tài vận. Đây là giai đoạn thích hợp để tuổi Ngọ phát huy thế mạnh và ưu điểm của mình. Nếu như may mắn thì có thể làm giàu chỉ sau một đêm, việc xây dựng cuộc sống sung túc mỹ mãn chỉ trong tầm tay.

con giap may man 1
Đúng 16 giờ chiều mai (20/9/2022), tuổi Ngọ sẽ có cơ hội gặp gỡ quý nhân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trong 12 con giáp, người tuổi Sửu vốn có tính cách cẩn thận, tỉ mỉ và có tính trách nhiệm rất cao. Người cầm tinh con Trâu sẽ không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng mà luôn cố gắng làm đến cùng.

Đúng 16 giờ chiều mai (20/9/2022), tuổi Sửu có phúc tinh cao chiếu nhờ đó mà gặp nhiều may mắn trong công việc, tiền của dư dả. Vận trình khuyên rằng, nếu người tuổi Sửu biết nắm bắt thời cơ và chăm chỉ làm việc thì khả năng giàu có trong tầm tay. Tuy nhiên, người tuổi Sửu giai đoạn này cũng cần chú ý vấn đề sức khỏe, dù không quá nặng.

con giap may man 2
Đúng 16 giờ chiều mai (20/9/2022), tuổi Sửu có phúc tinh cao chiếu nhờ đó mà gặp nhiều may mắn trong công việc, tiền của dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý có vẻ ngoài hiền lành, ít nói nhưng tương đối mạnh mẽ, không thừa thắng bại, không ngại khó, càng khổ càng có chí tiến thủ, đồng thời cũng biết sử dụng lợi thế của bản thân để góp phần phát triển sự nghiệp tháng mới.

Đúng 16 giờ chiều mai (20/9/2022), con giáp tuổi Tý được thần Tài cho phúc lộc đầy nhà, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, con cháu thi cử được bề trên phù hộ. Công việc suôn sẻ, thuận lợi khiến họ ngày càng nỗ lực hơn và đạt được những thành quả đáng tự hào, được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao.

con giap may man 3
Đúng 16 giờ chiều mai (20/9/2022), con giáp tuổi Tý được thần Tài cho phúc lộc đầy nhà - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Liên tiếp từ ngày 20/9/2022, vận mệnh vàng son, 3 con giáp tài lộc rực rỡ, bùng nổ tiền tỷ, vận trình hanh thông, vạn sự như ý

Liên tiếp từ ngày 20/9/2022, vận mệnh vàng son, 3 con giáp tài lộc rực rỡ, bùng nổ tiền tỷ, vận trình hanh thông, vạn sự như ý

Tử vi 12 con giáp, liên tiếp từ ngày 20/9/2022, 3 con giáp này có công danh sự nghiệp thành toại, tài lộc vượng phát, tài chính hưng thịnh, an khang thịnh vượng, ăn nên làm ra.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi ngày mai tử vi ngày 20/9/2022 tử vi ngày 20/9 12 con giáp tử vi

TIN MỚI NHẤT

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Video 48 phút trước
Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 53 phút trước
Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Đời sống 2 giờ 56 phút trước
Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Đời sống 3 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng