Kể từ ngày 20/9/2022, Thần Phật tặng vạn điềm lành, 3 con giáp may mắn làm 1 hưởng 10, tài lộc rực rỡ, công danh thăng tiến, tài khoản bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 19/09/2022 12:28

Theo tử vi 12 con giáp, kể từ ngày 20/9/2022, 3 con giáp này mang số mệnh vàng son, tiền của dư dôi, tràn trề phú quý, tài sản bạt ngàn, vạn sự như ý.

Tuổi Mão

Kể từ ngày 20/9/2022, tuổi Mão chính là một trong số những con giáp may mắn nhất. Trong thời gian này, người tuổi Mão sẽ đón vận may bất ngờ, đặc biệt có thể sẽ được tăng lương, thăng chức.

Tử vi 12 con giáp cho hay, tiền tài của người tuổi Mão chỉ có tăng, không có giảm. Không chỉ có đường tài lộc vượng phát hanh thông, tuổi Mão còn được quý nhân phù trợ nên làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ. Chính vì thế đây là giai đoạn con giáp may mắn này nên mạnh dạn đầu tư, thực hiện kế hoạch đã định nhé!

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Kể từ ngày 20/9/2022, tuổi Mão chính là một trong số những con giáp may mắn nhất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu hiền lành, nhân nghĩa, hay giúp đỡ mọi người. Con giáp này cũng là con giáp biết quan tâm, biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để suy xét. Kể từ ngày 20/9/2022, sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ thăng tiến vượt bậc, thành công ngập tràn, tiền tài cứ thế mà tăng lên vô kể.

Vì bao nhiêu khó khăn, khổ nạn con giáp này đã kiên cường vượt qua hết, nên giờ sẽ là lúc mà Dậu được hưởng phước. Dậu nhận về hồng phúc tề thiên, cứ hễ làm đâu là thắng đó, đạt được hoài bảo ấp ủ bấy lâu của mình. Cuộc sống của Dậu cũng sẽ phất lên nhanh chóng với nhiều niềm vui đong đầy.

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Kể từ ngày 20/9/2022, sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ thăng tiến vượt bậc, thành công ngập tràn, tiền tài cứ thế mà tăng lên vô kể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi 12 con giáp cho hay, người tuổi Tý trời sinh cá tính, nhanh nhẹn, lại bản lĩnh và dám dấn thân. Những người cầm tinh con Chuột dám nghĩ dám làm, không sợ khổ cực và kiên trì theo đuổi đam mê. Thế nên, dù phải trầy trật kiếm tiền, cực khổ vô cùng nhưng Tý sẽ có cuộc sống sung túc đủ đầy với bạc tiền rủng rỉnh.

Kể từ ngày 20/9/2022, con giáp tuổi Tý sẽ liên tục đón tin vui tài lộc vào nhà. Với người làm công ăn lương, công việc sẽ tiến triển khá tốt, kế hoạch thực hiện nhuần nhuyễn, phối hợp với đồng nghiệp nhịp nhàng. Với người theo nghiệp kinh doanh, đây là giai đoạn gặt hái được nhiều thuận lợi hơn người.

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Kể từ ngày 20/9/2022, con giáp tuổi Tý sẽ liên tục đón tin vui tài lộc vào nhà - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trúng số liên tiếp 3 lần trong tuần mới (19/9 - 25/9), 3 con giáp may mắn phát tài phát lộc, tiền của đầy nhà, giàu sang phú quý, của cải đầy kho

Trúng số liên tiếp 3 lần trong tuần mới (19/9 - 25/9), 3 con giáp may mắn phát tài phát lộc, tiền của đầy nhà, giàu sang phú quý, của cải đầy kho

Tử vi tuần mới (19/9 - 25/9) cho hay, 3 con giáp này trúng số độc đắc, hòa khí sinh tài, cầu được ước thấy, tấn tài tấn lộc, ăn nên làm ra.

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