Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão luôn biết thấu hiểu lòng người chỉ qua những ánh nhìn đầu tiên. Tuổi Mão biết cách đánh vào tâm lý người khác một cách thuần thục, vì thế, những công việc đòi hỏi khả năng đàm phán sẽ rất hợp với con giáp này.

Sau 17 giờ chiều mai (21/9/2022), nhờ có thần tài giúp đỡ mà sự nghiệp của những người tuổi Mão sẽ có thêm một hướng phát triển mới. Thời gian này, tuổi Mão nên tận dụng tất cả các mối quan hệ của mình từ trước đến nay để kêu gọi họ hỗ trợ. Con giáp may mắn này hãy chú tâm nhất có thể để công việc đạt được thành công nhất, đây sẽ là một bước tiến mới sau những ngày dài nỗ lực không ngừng nghỉ.