Đúng 3 ngày đầu tuần (19, 20, 21/9), ĐẮC LỘC TOÀN GIA, 3 con giáp vận đỏ như son, làm ăn trúng đậm, sự nghiệp thênh thang, trúng số độc đắc

Tâm linh - Tử vi 17/09/2022 19:48

Tử vi 3 ngày đầu tuần (19, 20, 21/9) có nói, 3 con giáp may mắn này được Thần Phật độ trì nên làm ăn phát đạt, tiền của dư dôi, giàu sang như ý, trúng số độc đắc.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Ngọ rất trung thành, tính cách sôi nổi, giàu nhiệt huyết, rất được lòng mọi người. Dù là việc gì họ cũng luôn giữ được tinh thần tích cực, có động lực tiến lên phía trước.

Đúng 3 ngày đầu tuần (19, 20, 21/9), người tuổi Ngọ được ban cho may mắn nên có thể giành lấy một số cơ hội để tăng tài vận. Được Thần Tài phù hợp, con giáp may mắn này có cơ hội lớn để chuyển vận. Tình duyên và sự nghiệp của họ đều hưng vượng. Người làm công ăn lương có cơ hội ký hợp đồng lâu dài hoặc được thăng chức cao hơn.

con giap may man 1
Đúng 3 ngày đầu tuần (19, 20, 21/9), người tuổi Ngọ được ban cho may mắn nên có thể giành lấy một số cơ hội để tăng tài vận - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần mạnh mẽ, thực tế và có con mắt nhìn xa trông rộng. Người tuổi này dù sinh trưởng trong hoàn cảnh khó khăn cũng không ngừng nỗ lực để vươn lên.

Đúng 3 ngày đầu tuần (19, 20, 21/9), người tuổi Dần nhận được nhiều cơ hội trong công việc. Đó có thể là một việc làm mới, một nghề tay trái hoặc cơ hội đầu tư kinh doanh. Con giáp này tìm ra nhiều cách kiếm tiền hơn và cũng biết cách quản lý tài chính tốt hơn. Con giáp tuổi này làm kinh doanh sẽ sinh lời lớn, các thương vụ đều gặp may mắn.

con giap may man 2
Đúng 3 ngày đầu tuần (19, 20, 21/9), người tuổi Dần nhận được nhiều cơ hội trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão rất ôn hòa và nhẹ nhàng. Ở họ luôn có sự bình tĩnh, thái độ mềm mỏng mà không phải ai cũng có được. Người tuổi này hòa đồng, dễ bắt chuyện với người xung quanh. Do sở hữu tính cách này mà nhiều con giáp tuổi Mão theo chủ nghĩa hòa bình, không thích đấu tranh cũng không quá tham vọng.

Tử vi 3 ngày đầu tuần (19, 20, 21/9) cho hay, con giáp tuổi Mão có cơ hội phát huy tài năng, tạo được bất ngờ, đột phá trong công việc. Người tuổi này làm công ăn lương cần biết cách nắm bắt cơ hội đến với bản thân mình. Tổng thể tài lộc của con giáp này tăng lên nhiều so với tháng trước. Thu nhập tăng cao giúp người tuổi Mão có cuộc sống an nhàn, phúc khí tràn đầy.

con giap may man 3
Tử vi 3 ngày đầu tuần (19, 20, 21/9) cho hay, con giáp tuổi Mão có cơ hội phát huy tài năng, tạo được bất ngờ, đột phá trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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