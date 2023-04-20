Đúng 3 ngày cuối tuần (21/4 - 23/4): Thần Tài trao vé vàng, 3 con giáp quan lộ rộng mở, tiền bạc đầy túi, vàng đeo đầy người

Tâm linh - Tử vi 20/04/2023 09:55

Cát thần chiếu mệnh bảo đảm cho 3 con giáp này có nhiều khoản thu, từ nguồn thu chính đến nguồn thu phụ đều khá dồi dào, thoải mái chi tiêu vào 3 ngày cuối tuần.

Tuổi Thân

Bước sang thời điểm 3 ngày cuối tuần, người tuổi Thân được trao khá nhiều cơ hội thuận lợi. Hãy nhanh nhạy trong việc nắm bắt vì đây là cơ hội bạn có thể phát huy được năng lực, khẳng định vị thế của mình. Khi được cấp trên công nhận thì cơ hội thăng tiến hoặc được nhận tiền thưởng là rất cao. 

Tài lộc lại càng có nhiều dấu hiệu khởi sắc. Cát thần chiếu mệnh bảo đảm cho mệnh chủ có nhiều khoản thu, từ nguồn thu chính đến nguồn thu phụ đều khá dồi dào, thoải mái chi tiêu.  Người làm ăn kinh doanh nên chọn đầu tư, mở rộng thị trường, thu hút khách hàng vào thời điểm này, ắt sẽ được đón nhận nhiều tin vui bất ngờ.  Tuy nhiên, làm ăn có lời lãi đến đâu, bản mệnh cũng cần phải biết chú ý tiết kiệm, tiết chế ham muốn mua sắm, chớ vung tay quá trán. 

Đúng 3 ngày cuối tuần (21/4 - 23/4): Thần Tài trao vé vàng, 3 con giáp quan lộ rộng mở, tiền bạc đầy túi, vàng đeo đầy người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngọ có ý chí quyết tâm rất cao, một khi đã đặt ra mục tiêu, họ sẽ quyết tâm làm bằng được. Dù gặp nhiều khó khăn, vấp ngã, tuổi Ngọ vẫn không chịu lùi bước, quyết thực hiện đến cùng. Tuổi Ngọ thường phải sống xa gia đình mới gây dựng được sự nghiệp, gặt hái thành công.

Bước sang 3 ngày cuối tuần, tuổi Ngọ sẽ được quý nhân phù trợ nên hiệu quả công việc sẽ đạt được gấp đôi mặc dù sự cố gắng bỏ ra không nhiều. Mỗi bước đi của tuổi Ngọ đều có người giúp đỡ nên chuyện dữ hóa lành, mọi khó khăn sẽ được giải quyết. Người tuổi Ngọ sẽ có một khoản thu lớn. 

Đúng 3 ngày cuối tuần (21/4 - 23/4): Thần Tài trao vé vàng, 3 con giáp quan lộ rộng mở, tiền bạc đầy túi, vàng đeo đầy người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Xem tử vi phương Đông, được Nhị Hợp Kim cục nâng đỡ, tử vi dự đoán 3 ngày cuối tuần, tuổi Dậu khởi sắc, mưu sự dễ thành. Công việc tiến triển thuận lợi, làm tới đâu nhìn thấy kết quả tới đó. Cơ hội thăng tiến rộng mở, hãy mạnh dạn đề xuất ý tưởng, phương thức làm mới, sẽ được cấp trên đánh giá cao. Nếu đang tìm kiếm công việc, bạn sẽ được thỏa nguyện. 

Tình cảm phong phú đa sắc, đời sống hôn nhân hòa hợp, các cặp vợ chồng đón tin vui về về con cái. Đây là giai đoạn mặn nồng của các cặp đôi đang yêu. Tuy nhiên, thời gian cảm giác yêu thương nồng cháy khá ngắn, nên tính dần chuyện hôn nhân là vừa, tránh tình trạng để lâu tình yêu phai nhạt. 

Đúng 3 ngày cuối tuần (21/4 - 23/4): Thần Tài trao vé vàng, 3 con giáp quan lộ rộng mở, tiền bạc đầy túi, vàng đeo đầy người - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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