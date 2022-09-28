Đúng 3 ngày cuối tháng 9, top con giáp có tiền đầy túi, vàng bạc đầy rương, công danh khởi sắc, sự nghiệp hưng thịnh, càng lúc càng giàu

Tâm linh - Tử vi 28/09/2022 06:36

Đúng 3 ngày cuối tháng 9, 3 con giáp này được dự báo sẽ gặp được nhiều may mắn, thu hái được những thành tựu từ sức lao động của mình.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi thường vô tư, bình tĩnh, cư xử ôn hòa. Dù trong nghịch cảnh, họ cũng không nóng nảy tìm ra lối thoát. Ngược lại, những người như vậy rất biết cách dùng trí tuệ để đạt được mục tiêu.

Đúng 3 ngày cuối tháng 9, con giáp tuổi này có công việc, cuộc sống đều suôn sẻ. Họ được cấp trên trọng dụng, phấn đấu không ngừng để đạt được mục tiêu. Trong khi đó, người làm kinh doanh thì chốt được nhiều đơn hàng, doanh số tăng lên.

Trong khi đó, người làm công ăn lương có cơ hội thăng chức, tăng lương. Dù công việc bận rộn nhưng con giáp này cũng đừng quên dành thời gian để tập thể dục, giữ gìn sức khỏe. Con giáp tuổi Hợi làm việc chăm chỉ, thu tiền về đầy túi, không phải lo lắng gì.

Đúng 3 ngày cuối tháng 9, top con giáp có tiền đầy túi, vàng bạc đầy rương, công danh khởi sắc, sự nghiệp hưng thịnh, càng lúc càng giàu - Ảnh 1
Đúng 3 ngày cuối tháng 9, con giáp tuổi Hợi có công việc, cuộc sống đều suôn sẻ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Dần tin vào chính mình, luôn hết lòng vì công việc. Họ cũng được biết đến với tinh thần dám nghĩ, dám làm, biết cách nắm bắt thời cơ. Con giáp tuổi này điềm tĩnh lại can đảm. Ngay cả khi gặp khó khăn cũng không nản lòng nhụt chí. Họ giỏi kiếm tiên và cũng biết cách lập kế hoạch chi tiêu, quản lý tiền bạc.

Đúng 3 ngày cuối tháng 9, con giáp tuổi Thìn có sự nghiệp hanh thông, tài lộc vượng phát. Người làm nông nghiệp có mưa thuận gió hòa, cây trồng lớn nhanh, vật nuôi khỏe mạnh. Người làm kinh doanh gặp gỡ được nhiều khách hàng, xây dựng mối quan hệ tốt với các đối tác làm ăn.

Con giáp tuổi này làm việc chăm chỉ, tận tâm nên được cấp trên coi trọng. Họ nhận được thêm dự án, công việc giúp gia tăng thu nhập. Người tuổi này nỗ lực hết mình, thu tiền về đầy túi, mang lại cho gia đình cuộc sống giàu sang, sung túc như mong đợi.

Đúng 3 ngày cuối tháng 9, top con giáp có tiền đầy túi, vàng bạc đầy rương, công danh khởi sắc, sự nghiệp hưng thịnh, càng lúc càng giàu - Ảnh 2
Đúng 3 ngày cuối tháng 9, con giáp tuổi Thìn có sự nghiệp hanh thông, tài lộc vượng phát. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Ngoài ra, người tuổi Mão cũng như cá gặp nước từ đúng 3 ngày cuối tháng 9 bởi làm việc gì và đi đến đâu cũng kiếm ra tiền và mang về những khoản thu nhập không nhỏ.

Thời điểm này, vận đào hoa của người tuổi Mão rất sáng sủa. Vốn là con giáp không khéo léo trong chuyện tình cảm nên thường bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt nhưng trong thời gian may mắn này, người tuổi Mão đã khắc phục được nhược điểm này và có thể tìm được cho mình mối nhân duyên của cuộc đời.

Ngoài ra, thời gian này cũng là thời điểm Thần Tài ưu ái nên sẽ có cơ hội tăng lương, tăng thưởng và thu lợi từ việc đầu tư kinh doanh bên ngoài.

Đúng 3 ngày cuối tháng 9, top con giáp có tiền đầy túi, vàng bạc đầy rương, công danh khởi sắc, sự nghiệp hưng thịnh, càng lúc càng giàu - Ảnh 3
Người tuổi Mão cũng như cá gặp nước từ đúng 3 ngày cuối tháng 9 bởi làm việc gì và đi đến đâu cũng kiếm ra tiền. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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