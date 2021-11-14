Đúng 27 ngày tới, 'tiền chắn chật cửa', 3 con giáp may mắn được thần tài theo gót, tài lộc 'chạm nóc'

Tâm linh - Tử vi 14/11/2021 13:00

Tử vi của 12 con giáp nói rằng, trong 27 ngày tới, 3 con giáp may mắn sau đây được nhiều lộc trời, cả trong chuyện tình cảm lẫn tiền bạc.

Tuổi Tuất

Tử vi cho thấy, 27 ngày tới đây, bán hợp mang tới vận may tài lộc cho con giáp may mắntuổi Tuất. Bản mệnh không phải lo lắng quá nhiều về chuyện tiền bạc vì có người chỉ cho cách kiếm tiền dễ dàng mà không phải vất vả như mọi khi. Người làm công ăn lương cũng có cơ hội gia tăng lương thưởng cho mình.

Đúng 27 ngày tới, 'tiền chắn chật cửa', 3 con giáp may mắn được thần tài theo gót, tài lộc 'chạm nóc' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đường tình duyên của tuổi Tuất khá tốt đẹp nhờ có tương hợp. Những giông gió của cuộc đời không làm cho bản mệnh và đối phương lùi bước mà càng gắn kết hai người lại với nhau hơn, tình yêu ngày càng thắm thiết, tạo nền tảng vững chắc cho tương lai phía trước.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ đặc biệt kiên nhẫn, điềm đạm, không cáu gắt hay bốc đồng khi gặp chuyện. Tỵ cũng là người chịu thương chịu khó, có tâm với nghề. Theo tử vi, bước sang 27 ngày tới, các ngôi sao tốt sẽ soi rọi nên tuổi Tỵ tha hồ tận hưởng niềm vui bất ngờ.

Đúng 27 ngày tới, 'tiền chắn chật cửa', 3 con giáp may mắn được thần tài theo gót, tài lộc 'chạm nóc' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này, sự nghiệp người tuổi Tỵ sẽ thịnh vượng, vận may, thu nhập sẽ tiếp tục tăng theo tuổi tác. Những chú Chuột chân thành, tốt bụng, hào phóng, về mặt tình cảm cũng là một người có trách nhiệm, yêu ai thì sẽ rất tình cảm, rất tận tâm nên những người tuổi Tỵ nhất định sẽ tìm được tình yêu đích thực trong đời, thu được tình yêu ngọt ngào, tiền bạc đầy nhà, hôn nhân thuận buồm xuôi gió.

Tuy nhiên, tài vận vượng không có nghĩa người tuổi Tỵ có thể chủ quan, nếu chi tiêu không hợp lý thì dù tài khí tụ rồi cũng rất dễ tán, vì thế, hãy là người tiêu dùng thông minh, suy nghĩ kĩ trước khi tiêu tiền.

Tuổi Mùi

Những người tuổi Mùi dù là đàn ông hay phụ nữ đều hiền lành, phúc hậu và cực kỳ tinh tế, nên dễ dàng thăng tiến trong công việc. Con giáp này biết lấy nhu thắng cương, lạt mềm buộc chặt nên bất cứ ai gặp gỡ cũng dễ dàng cảm mến, đi đâu cũng có người giúp đỡ.

Đúng 27 ngày tới, 'tiền chắn chật cửa', 3 con giáp may mắn được thần tài theo gót, tài lộc 'chạm nóc' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, bước sang 27 ngày tới, những người tuổi Mùi sẽ vô cùng may mắn, người làm công ăn lương thì đây là cơ hội giúp bạn thăng tiến. Với người làm kinh doanh thì đây là thời gian mở rộng kinh doanh kiếm về những hợp đồng tiền tỷ cho Mùi. Nếu may mắn thì cuối năm nay, sự nghiệp của tuổi Mùi có khả năng công thành danh toại, tài vận dồi dào, cuộc sống cũng trở nên sung túc, viên mãn hơn.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Cuối tuần (13 - 14/11) tài lộc vượt trội, 3 con giáp Thần tài phát lộc tận cửa, giàu sang phú quý không ai bằng

Cuối tuần (13 - 14/11) tài lộc vượt trội, 3 con giáp Thần tài phát lộc tận cửa, giàu sang phú quý không ai bằng

2 ngày cuối tuần sẽ là khoảng thời gian mà vận thế của 3 con giáp này khởi sắc mạnh mẽ, tài phú dồi dào, thu nhập tăng cao.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp 3 con giáp có mệnh công chúa 3 con giáp có phúc khi về già

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Tâm sự 2 giờ 29 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 3 giờ 29 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 3 giờ 59 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 4 giờ 29 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 5 giờ 29 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 6 giờ 29 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 7 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'