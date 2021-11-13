Cuối tuần (13 - 14/11) tài lộc vượt trội, 3 con giáp Thần tài phát lộc tận cửa, giàu sang phú quý không ai bằng

Tâm linh - Tử vi 13/11/2021 10:00

2 ngày cuối tuần sẽ là khoảng thời gian mà vận thế của 3 con giáp này khởi sắc mạnh mẽ, tài phú dồi dào, thu nhập tăng cao.

Tuổi Sửu

Vào thứ 7, thu nhập của những chú Trâu chủ yếu đến từ công việc chính, thế nên đừng có mất nhiều thời gian vào những việc vô bổ mà hãy tập trung để làm việc cho tốt đi nhé, tiền lương tiền thưởng tăng thì mới có tiền ăn tiêu chứ.

Còn riêng chủ nhật là khoảng thời gian mà tuổi Sửu sẽ đón nhiều cơ may tài lộc trong việc kinh doanh buôn bán. Bạn sẽ nhận ra rằng hóa ra mình cũng mát tay làm ăn buôn bán lắm cơ.

Cuối tuần (13 - 14/11) tài lộc vượt trội, 3 con giáp Thần tài phát lộc tận cửa, giàu sang phú quý không ai bằng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Vận thế của người tuổi Thân thời gian gần đây rất tốt, cho dù làm bất cứ việc gì cũng đều suôn sẻ, cầu được ước thấy, đặc biệt tài vận vô cùng hanh thông. Nguồn thu chính và nguồn thu phụ của con giáp này đều có thêm những khoản thu không nhỏ.

Cuối tuần này, Tài Tinh soi chiếu nên các cơ hội phát tài liên tiếp rơi vào tay con giáp này. Công việc của người tuổi Thân hanh thông, thăng tiến không ngừng, việc kinh doanh hồng phát đem lại những khoản thu nhập không nhỏ.

Cuối tuần (13 - 14/11) tài lộc vượt trội, 3 con giáp Thần tài phát lộc tận cửa, giàu sang phú quý không ai bằng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Những khó khăn và trở ngại khiến bạn mệt mỏi trong khoảng đầu tuần sẽ dần dần được tháo gỡ, cuối tuần này là lúc mà người tuổi Tuất thu về những thành quả xứng đáng với công sức mình đã bỏ ra. Con đường sự nghiệp trên đà phát triển, tiền đồ tươi sáng vô cùng.

Về tài chính, thu nhập của con giáp này khá ổn định, có thể dư dôi ra một khoản tiền lớn. Nếu đã kế hoạch từ trước, bạn có thể sử dụng số tiền đó để đầu tư, mượn cát khí để khởi phát, thu về lợi nhuận lớn hơn.

Cuối tuần (13 - 14/11) tài lộc vượt trội, 3 con giáp Thần tài phát lộc tận cửa, giàu sang phú quý không ai bằng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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