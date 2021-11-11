3 con giáp phục hồi vận may, gom hết tài khí, 'bách chiến bách thắng' kể từ giữa tháng 11 trở đi

Tâm linh - Tử vi 11/11/2021 21:00

Thời gian tới, 3 con giáp này hãy chuẩn bị tinh thần bước qua giai đoạn mới thăng hoa, sự nghiệp ổn định, tài vận cũng bắt đầu dồi dào.

Tuổi Hợi

Những tháng cuối năm 2021 này chính là lúc tuổi Hợi gặp được nhiều may mắn, cuộc sống không chỉ có thần tài chiếu cố mà còn có quý nhân phù trợ, bất kể làm việc gì cũng thăng hoa. Đặc biệt, trước khi bước sang năm 2022, tuổi Hợi sẽ gặp được cơ hội tốt, nếu biết nắm bắt thì cuộc đời sắp tới đủ đầy cả tình lẫn tiền. 

 

Tử vi học có nói, thời gian qua tuổi Hợi khổ đủ rồi, từ giữa tháng 11 trở đi, tuổi Hợi sẽ được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố nồng hậu. Từ giai đoạn này đến cuối năm, tuổi Hợi làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ.

3 con giáp phục hồi vận may, gom hết tài khí, 'bách chiến bách thắng' kể từ giữa tháng 11 trở đi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đối với những người đầu tư kinh doanh, thì đây là lúc cần mạnh dạn phát huy mọi thế mạnh để có thể xây dựng cuộc sống viên mãn đủ đầy. 5 năm tới là khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn, nhưng cũng đủ để tuổi Hợi bước lên tầm cao mới, khi mà cuộc sống vinh hoa phú quý chỉ trong tầm tay.

Tuổi Sửu

Thời gian qua, tuổi Sửu cũng như bao con giáp khác, cũng đã phải đối mặt với những thăng trầm ngoài tầm kiểm soát. Thế nhưng, tuổi Sửu vốn là người mạnh mẽ kiên cường hơn nhiều người nghĩ, vì vậy trong thời gian sắp tới, họ sẽ gặp được nhiều may mắn, mọi nỗ lực trong thời gian qua sẽ được đền đáp xứng đáng. 

Tử vi học có nói, từ giữa tháng 11 trở đi, tuổi Sửu sẽ gặp được nhiều may mắn, cuộc sống của họ từ giai đoạn này trở đi sẽ vạn sự hanh thông. Từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có chuyển biến tích cực.

3 con giáp phục hồi vận may, gom hết tài khí, 'bách chiến bách thắng' kể từ giữa tháng 11 trở đi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, trước khi bước qua năm 2022, tuổi Sửu sẽ tìm kiếm được cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp, nếu như may mắn công việc suôn sẻ thì sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Cuối năm 2021, tuổi Sửu không thành Rồng cũng thành Phượng, công việc ổn định chưa đủ mà tài vận ngày càng dồi dào, việc đổi đời chỉ trong tầm tay. 

Tuổi Mão

Những tháng cuối năm 2021 xác định là thời khắc mà tuổi Mão sẽ gặp được nhiều may mắn nhất. Ai nghèo sẽ tìm được cơ hội đổi đời, ai giàu sẽ ngày càng giàu hơn, cuộc sống từ giờ mà thay đổi thì những năm về sau không lo cơm áo gạo tiền. Trước khi bước qua năm 2022 mọi thứ sẽ vẹn toàn viên mãn, sự nghiệp thăng hoa chưa đủ mà tiền tài còn dồi dào. 

Tử vi học có nói, từ giữa tháng 11 trở đi, tuổi Mão là con giáp được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Từ giờ đến cuối năm, mọi thứ sẽ bước sang trang mới. Vận may có thể sẽ đến trễ nhưng cũng đủ giúp cho tuổi Mão đổi đời.

3 con giáp phục hồi vận may, gom hết tài khí, 'bách chiến bách thắng' kể từ giữa tháng 11 trở đi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Những tháng cuối năm sắp tới, tuổi Mão phải biết nắm bắt cơ hội tốt trước mắt, không nên bỏ lỡ vì sẽ khó có lại lần thứ 2. Đây là cơ hội tuyệt vời giúp tuổi Mão đổi đời, nếu như không thành đại gia thì cũng là người giàu có, sở hữu khối tài sản đáng mơ ước.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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