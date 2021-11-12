Tài vận bừng phát, phúc khí dồi dào, 3 con giáp giàu có phủ phê trong 2 tuần cuối tháng 11

Tâm linh - Tử vi 12/11/2021 21:00

Vạn hạn đã đi qua, 3 con giáp này sẽ phất lên như diều trong 2 tuần cuối tháng 11.

Tuổi Mão

Tử vi 2 tuần cuối tháng 11 dự đoán, tuổi Mão là một trong những con giáp gặp nhiều may mắn trên con đường vận trình của bản mệnh có dấu hiệu lên như diều gặp gió. Trên con đường sự nghiệp tuổi Mão có thể gặp phải những khó khăn những mọi thứ đều được giải quyết ổn thỏa êm xuôi.

Tài vận bừng phát, phúc khí dồi dào, 3 con giáp giàu có phủ phê trong 2 tuần cuối tháng 11 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Mão hãy biết nắm bắt thời gian thuận lợi này để tự mình mở rộng kinh doanh, hoặc gặt hái những thành tựu cho riêng mình. Đặc biết trên con đường tình duyên với những ai độc thân thì thời gian tới có thể tìm thấy tình duyên đáng mơ ước. Còn với những người đã có gia đình thì đây chính là thời điểm vô cùng vui vẻ hạnh phúc.

Tuổi Mùi

Ngay từ đầu tháng, tuổi Mùi đã được dự đoán là một trong những con giáp phát tài. Sắp tới đây, trong thời gian 2 tuần cuối tháng 11, Mùi tiếp tục có quý nhân giúp đỡ liên tiếp, hóa giải những điều chẳng lành, đặc biệt vận may của tuổi Mùi còn lớn hơn trong những ngày trước.

Tài vận bừng phát, phúc khí dồi dào, 3 con giáp giàu có phủ phê trong 2 tuần cuối tháng 11 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Mùi chính là những người rất có khí chất, giỏi giao tiếp và có thể trở thành tâm điểm trong bất kỳ cuộc gặp gỡ nào. Chính vì sự khôn khéo đó mà vận may của tuổi Mùi sẽ tăng lên, được nhiều người giúp đỡ hơn. Đặc biệt, những người tuổi Mùi có thể gặp cơ hội để phát tài hoặc mở ra nhiều cơ hội hơn trong sự nghiệp để thăng quan, tiến chức.

Tuổi Dậu

Tử vi 2 tuần cuối tháng 11, tuổi Dậu lại bước lên “đỉnh cao” nếu họ thực sự nắm bắt được cơ hội. Nếu nắm bắt được vận may này, những người làm công ăn lương có thể được thăng tiến bất ngờ, người làm ăn kinh doanh sẽ buôn may bán đắt, từ đó thu nhập sẽ được cải thiện đáng kể.

Tài vận bừng phát, phúc khí dồi dào, 3 con giáp giàu có phủ phê trong 2 tuần cuối tháng 11 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ vậy, tuổi Dậu còn có nhiều khả năng sẽ trả được những khoản nợ trước đó và thậm chí có một khoản tiết kiệm kha khá. Những người còn độc thân tuổi Dậu cũng có thể tìm thấy được một nửa của mình vào thời điểm này. Chính vì vậy, đây là lý do này mà tuổi Dậu là một trong 3 con giáp phát tài trong thời gian tới.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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