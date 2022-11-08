Đúng 21 ngày tới (9 - 29/11) TRÚNG QUẢ TRỜI CHO, top 3 con giáp đại cát đại lợi, hốt hết tiền bạc trong thiên hạ vào nhà, may mắn, sung sướng không ai sánh bằng

Người tuổi Thân có tính cách mạnh mẽ, kiên định. Họ không ngại gian khó để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Đa số người tuổi Thân đều gặt hái nhiều thành công ngay từ giai đoạn tiền vận. Bản mệnh không chỉ xây dựng sự nghiệp vững chắc, ổn định mà còn tạo được chỗ đứng trong xã hội, khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Người tuổi Thân được dự báo sắp đón nhiều hỷ sự. Ở nơi làm việc, họ có thể gặp quý nhân giúp đỡ, được sếp trọng dụng, có cơ hội tăng lương. Những người làm ăn kinh doanh gặp được cơ hội đầu tư thì nên tìm hiểu kỹ để không bỏ lỡ, tập trung vào thế mạnh của mình chắc chắn sẽ đạt thành tựu.

Tử vi nói rằng, cuối tháng 11 này, tuổi Thân sẽ vượt qua khó khăn nhờ sự giúp đỡ của quý nhân. Cuộc sống của bản mệnh từ giai đoạn này sẽ được nâng lên một tầm cao mới, khó ai sánh bằng. Nếu tuổi Thân biết nắm thời cơ thì có thể phất lên nhanh chóng, cuộc sống ngày một dư dả, sung túc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Đúng 21 ngày tới (9 - 29/11), nhờ Tam Hội che chở, tuổi Hợi gặp may mắn trong công việc nhờ sự giúp đỡ, cộng tác ăn ý với đồng nghiệp. Đôi bên đều hướng về mục tiêu chung là mong muốn đạt hiệu quả cao nhất nên đôi khi có mâu thuẫn quan điểm thì cũng bàn bạc để thống nhất rất nhanh. Nhờ vậy, tiến độ khá cao, vượt quá cả mong đợi ban đầu.

Tuy nhiên, ngũ hành xung khắc khiến chuyện tình cảm vẫn chưa suôn sẻ cho lắm. Sau những tổn thương chưa thể lành trong quá khứ, bạn vẫn còn đang chần chừ và sợ hãi khi nhìn về tương lai. Hơn ai hết, bạn hiểu rằng bản thân cần thêm thời gian để lấy lại sự cân bằng trước khi quyết định tiến thêm bước nữa.

Tuổi Tuất

Ảnh minh họa: Internet

Tính cách thú vị, hài hước, thông minh lanh lợi là yếu tố giúp người tuổi Tuất xây dựng được các mối quan hệ rộng rãi và gây ấn tượng với quý nhân. Điều này chắc chắn sẽ giúp ích cho việc phát triển sự nghiệp của bạn

Cuối tháng 11 này xuất hiện các đối tác phù hợp, nhưng bạn cần phải thật sáng suốt để có thể nhận ra được đối phương. Tốt nhất, đó nên là người đã từng hợp tác với bạn từ trước đó.

Với người làm ăn kinh doanh, đặc biệt là người làm trong lĩnh vực bất động sản, bản mệnh thường có những quyết định sáng suốt liên quan tới tài chính, nhờ thế mà không ít người có tiền bạc rủng rỉnh, các nguồn thu lần lượt đổ về mỗi ngày.

Với người vừa chập chững bước vào một lĩnh vực nào đó, bạn nhận được sự chỉ dẫn của người đi trước giàu kinh nghiệm nên có thể tránh được nhiều nguy cơ.

(*)Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.