Tử vi hôm nay 9/11/2022: Top 3 con giáp được lòng Thần Tài, vận đen 'cuốn gói ra đi', tài lộc lũ lượt đổ về, khiến nhiều người hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 08/11/2022 15:58

Tử vi hôm nay 9/11/2022 dự đoán, 3 con giáp “ăn lộc tổ tiên”, dễ có hoạnh tài xuất hiện bất ngờ, khả năng trúng thưởng, trúng số rất cao, tha hồ thanh toán các khoản nợ cũ và yên tâm tận hưởng cuộc sống.

Tuổi Thìn

Vận trình: Con giáp rồng vui vẻ, tự tin và dũng cảm, có chính kiến ​​trong sự nghiệp, dám làm việc chăm chỉ ở nơi làm việc, nhiều người nói rằng con rồng rất tham vọng, khí thế hừng hực. Người sinh năm Thìn càng có phúc khí, càng về già nơi làm việc càng thuận lợi, không chỉ cuộc sống hanh thông mà ngay cả sự nghiệp cũng phát đạt, thăng tiến.

Công việc: Người tuổi Thìn cẩn trọng trong công việc, tận tâm trong công việc, thích dựa dẫm vào bản thân trong mọi việc, không có thói quen dựa dẫm vào người khác. luôn luôn có thể đi trước một bước, khiến bản thân trở nên bất khả chiến bại, vì vậy dù có sa chân vào đáy nhưng họ vẫn có thể lật ngược tình thế và trở nên mạnh mẽ trong cuộc sống. Cuối tháng 11, họ tràn ngập niềm vui và cơ hội là vô tận.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi có tính cách ôn hòa, có khiếu hài hước, nhờ vậy, họ luôn để lại ấn tượng tốt cho người khác.

Tử vi hôm nay 9/11/2022: Top 3 con giáp được lòng Thần Tài, vận đen 'cuốn gói ra đi', tài lộc lũ lượt đổ về, khiến nhiều người hờn đỏ mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tài chính: Tử vi hôm nay 9/11/2022 cuộc sống của con giáp này sẽ có những chuyển biến tích cực vào cuối năm nay. Có thể nói, họ sẽ ngày càng đạt được chỉ số cao về hạnh phúc, tuy thời gian trước có lúc trầm nhưng giờ đến lúc "thăng lớn"

Vận trình: Năm nay, con giáp tuổi Mùi thu hoạch nhiều hơn, tốc độ phát triển khá ổn định. Đến cuối năm, họ có thể thu hồi hết số vốn đã thua lỗ trước đó.

Không chỉ có vậy, gia đình họ cũng nhận được mối làm ăn lớn, không khó để tạo ra lợi nhuận. Miễn là nỗ lực, tập trung phấn đấu, cuộc sống của người tuổi Mùi sẽ ngày càng tốt hơn.

Tử vi hôm nay 9/11/2022: Top 3 con giáp được lòng Thần Tài, vận đen 'cuốn gói ra đi', tài lộc lũ lượt đổ về, khiến nhiều người hờn đỏ mắt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Vận Trình: Tử vi hôm nay 9/11/2022 dự báo, đường tài lộc của những ai cầm tinh con Trâu sẽ rất tốt trong năm 2023. Bởi họ được Thiên Tài trợ mệnh, dễ có lộc lá từ việc kinh doanh, buôn bán hay từ các nguồn thu phụ, nghề tay trái. 

 

Công việc: Người làm công ăn lương thì công việc thuận buồm xuôi gió, tiền lương thưởng gấp nhiều lần so với năm cũ. Các doanh nhân, thương gia cũng làm ăn phát đạt, kiếm bộn tiền. 

 

Tài chính: Đã vậy, tuổi Sửu còn “ăn lộc tổ tiên”, dễ có hoạnh tài xuất hiện bất ngờ, khả năng trúng thưởng, trúng số rất cao, tha hồ thanh toán các khoản nợ cũ và yên tâm tận hưởng cuộc sống. Nói đổi đời từ đây nghe có vẻ mạnh mẽ, nhưng thực sự cuộc sống của đương số sẽ có rất nhiều thay đổi tích cực, nhất là về mặt vật chất.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo!

Đúng 7 ngày tới (28/10 - 3/11), 3 con giáp có tên trong sổ vàng, sự nghiệp như "cá gặp nước" cuộc đời họ như bước sang một trang mới

Đúng 7 ngày tới (28/10 - 3/11), 3 con giáp có tên trong sổ vàng, sự nghiệp như "cá gặp nước" cuộc đời họ như bước sang một trang mới

7 ngày tới, 3 con giáp có tên sau được dự báo có tài lộc vượng, gặp nhiều điều may, Thần Tài ban lộc nên con giáp này buôn bán phát tài.

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