Đúng 7 ngày tới (28/10 - 3/11), 3 con giáp có tên trong sổ vàng, sự nghiệp như "cá gặp nước" cuộc đời họ như bước sang một trang mới

Tâm linh - Tử vi 27/10/2022 15:35

7 ngày tới, 3 con giáp có tên sau được dự báo có tài lộc vượng, gặp nhiều điều may, Thần Tài ban lộc nên con giáp này buôn bán phát tài.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ thường có tính cách hướng ngoại và tạo được nhiều mối quan hệ tốt trong xã hội. Họ sinh ra vốn thông minh, tài giỏi, tuy không quá xuất sắc nhưng biết dùng kinh nghiệm và sự học hỏi của mình để đạt được thành công.

Thời vận của tuổi Tỵ đến từ năm 2022, 7 ngày tới cuộc đời họ như bước sang một trang mới. Con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn, thỏa sức phát triển bản thân, từ đó mà cơ hội thăng tiến rõ rệt. Vận son của họ kéo dài liên tiếp hai năm. Nếu họ có thể nắm bắt cơ hội để chiến đấu hết mình một lần nữa, trước năm 2023, nhiều khả năng tài sản của gia đình sẽ vượt chỉ tiêu.

Đúng 7 ngày tới (28/10 - 3/11), 3 con giáp có tên trong sổ vàng, sự nghiệp như 'cá gặp nước' cuộc đời họ như bước sang một trang mới - Ảnh 1
7 ngày tới Thìn gánh lộc về nhà, của cải cất chật két. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn đa phần đều tài năng, phóng khoáng, có ý chí vươn lên. Con giáp này khá thức thời, có tầm nhìn xa.

Vì vậy, người tuổi này không ngừng tìm kiếm cơ hội phù hợp với bản thân chứ không an phận, hài lòng với những gì mình đã có.

 7 ngày tới, người tuổi Thìn được dự báo có tài lộc vượng, gặp nhiều điều may. Được Thần Tài ban lộc nên con giáp này buôn bán phát tài. Họ làm việc chăm chỉ, nỗ lực hết mình nên sự nghiệp của họ ngày càng thăng tiến.

Người làm công ăn lương cũng có thêm nghề tay trái hoặc được nhận thêm công việc, kiếm thêm thu nhập. Trong khi đó, người làm trồng trọt, chăn nuôi, đánh bắt cũng mưa thuận gió hòa, sức khỏe dồi dào. Kiếm được nhiều tiền, họ lại biết tiết kiệm, quản lý tài sản nên tiền bạc tích cóp được sẽ đầy túi.

Đúng 7 ngày tới (28/10 - 3/11), 3 con giáp có tên trong sổ vàng, sự nghiệp như 'cá gặp nước' cuộc đời họ như bước sang một trang mới - Ảnh 2
Thìn là 1 trong 3 con giáp may mắn nhất trong 7 ngày tới. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Vận may của con giáp tuổi Dần trong 7 ngày tới làm mưa làm gió, có thể gặt hái được nhiều thành tựu trong sự nghiệp, sắp tới sẽ có cơ hội thăng quan tiến chức, có phúc khí liên miên, quả đúng với câu nói “gặp vận may thì gặp chuyện vui”, bất ngờ ở đâu cũng có, tiền gửi không ngừng nhân đôi, điều đó thật đáng ghen tị, có thể gặp nhiều may mắn trong vài ngày, cuộc sống sung túc vẫy gọi.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo

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