Đúng 2 tuần tới, 'thời tới cản không nổi', 3 con giáp trúng số đổi đời, tài lộc vượng phát, tiền về như thác đổ, vận trình hanh thông thuận lợi đủ kiểu

Tâm linh - Tử vi 31/10/2022 14:27

Theo tử vi 12 con giáp đúng 2 tuần tới đây có đến 3 con giáp may mắn sở hữu phúc lộc vô biên, may mắn ngập tràn, sự nghiệp thăng tiến vèo vèo, tài lộc dồi dào.

Tuổi Tỵ

Tử vi cho biết người tuổi Tỵ là người sắc sảo, linh hoạt và chu đáo, giao tiếp tốt. Con giáp này trong cuộc sống hay công việc luôn giúp đỡ những người xung quanh, cũng chính vì vậy mà xung quanh họ luôn có quý nhân kề cạnh giúp đỡ những lúc gặp khó khăn. 

Đúng 2 tuần tới đây con đường hậu vận của tuổi Tỵ sẽ trở nên vô cùng xán lạn khi họ chính thức bước vào vận trình đầy ắp may mắn trong sự nghiệp, tài lộc hanh thông, tiền bạc liên tục kiếm được, ngân khố rủng rỉnh, cả đời rủng rỉnh rất vui.

Cụ thể, công việc sắp tới của con giáp này do có quý nhân phù trợ, bản thân lại phấn đấu không ngừng, vì thế không có lý do gì mà bản mệnh lại gặp khó khăn trên con đường thăng tiến. Thời cơ đã đến, quan lộ rộng mở thênh thang, hãy cứ đặt mục tiêu rõ ràng, con giáp này nhất định sẽ biết cách để chinh phục thử thác và tiến tới thành công.

con giap 1
Đúng 2 tuần tới đây con đường hậu vận của tuổi Tỵ sẽ trở nên vô cùng xán lạn khi họ chính thức bước vào vận trình đầy ắp may mắn trong sự nghiệp, tài lộc hanh thông, tiền bạc liên tục kiếm được, ngân khố rủng rỉnh, cả đời rủng rỉnh rất vui - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi tuổi Mão trong năm 2022 này báo hiệu nhiều điềm lành, may mắn nhưng chưa đến độ rực rỡ, đỉnh cao. Tuy nhiên, nhờ có cát tinh hỗ trợ mọi chuyện trong giai đoạn tới con giáp này sẽ vô cùng hanh thông, thuận lợi. 

Đặc biệt tử vi 12 con giáp cho biết trong 2 tuần tới đây chính là khoảng thời gian hoàn hảo để giúp những người tuổi Mão sẽ gặp được điềm lành, mọi khó khăn đều được giải quyết, muốn làm gì cũng có quý nhân bên cạnh hỗ trợ, cuộc sống của tuổi Mão được cải thiện đáng kể. 

Sự nghiệp sắp tới sẽ có mục tiêu vững vàng, vì vậy mà tuổi Mão sẽ tự tin hơn. Cộng thêm khả năng làm việc tốt nên sắp tới được cấp trên trọng dụng nhiều hơn, cơ hội thăng tiến qua đêm nay càng lúc càng tăng dần với con giáp may mắn này. 

con giap 2
Đặc biệt tử vi 12 con giáp cho biết trong 2 tuần tới đây chính là khoảng thời gian hoàn hảo để giúp những người tuổi Mão sẽ gặp được điềm lành, mọi khó khăn đều được giải quyết, muốn làm gì cũng có quý nhân bên cạnh hỗ trợ, cuộc sống của tuổi Mão được cải thiện đáng kể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trời sinh người tuổi Ngọ là những người thông minh, nhanh nhẹn, nhiều năng lượng và nhiệt huyết đến mức đáng ngạc nhiên. Một khi đã đam mê công việc gì đó, con giáp này thường quên ăn, quên ngủ, không ngại khó, ngại khổ mà làm việc chăm chỉ để đạt được mục đích của mình cho bằng được. 

Con giáp này luôn thích hợp với những công việc thách thức, cần sự linh hoạt, chuyển đổi. Họ không ưa những công việc nhàm chán, ngày nào cũng như ngày nào. Con giáp này chỉ cần chọn đúng ngành nghề phù hợp với mình nhất định sẽ tỏa sáng rực rỡ trong tương lai. 

Tử vi dự đoán trong 2 tuần tới đây, con đường hậu vận của tuổi Ngọ diễn ra với nhiều điểm sáng tích cực, con giáp này trong thời gian tới làm gì hầu như cũng thành công, mang lại kết quả tốt, công việc không những suôn sẻ mà còn mang về nhiều "lộc lá", tài khoản ngân hàng thậm chí có thể tăng thêm vài con số.

con giap 3
Tử vi dự đoán trong 2 tuần tới đây, con đường hậu vận của tuổi Ngọ diễn ra với nhiều điểm sáng tích cực, con giáp này trong thời gian tới làm gì hầu như cũng thành công, mang lại kết quả tốt - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Đồng hồ điểm đúng 16h chiều mai (1/11/2022), Thần Tài ban phúc lộc, 3 con giáp vận đỏ như son, tài lộc chạm đỉnh, sự nghiệp có quý nhân kề bên giúp đỡ mỗi lúc khó khăn

Đồng hồ điểm đúng 16h chiều mai (1/11/2022), Thần Tài ban phúc lộc, 3 con giáp vận đỏ như son, tài lộc chạm đỉnh, sự nghiệp có quý nhân kề bên giúp đỡ mỗi lúc khó khăn

Theo tử vi 12 con giáp đúng 16h chiều mai (1/11/2022), có tới 3 con giáp may mắn được Thần Tài ghé thăm, sự nghiệp có bước thăng tiến mới, trúng số dễ như chơi, làm đâu thắng đó, vận trình hanh thông, tài lộc suôn sẻ.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi con giáp may mắn con giáp tử vi ngày mới tử vi 2 tuần tới tử vi 12 con giáp 12 con giáp tử vi tháng 11 tử vi 3 con giáp giàu có

TIN MỚI NHẤT

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 1 giờ 0 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 2 giờ 0 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 3 giờ 0 phút trước
Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 4 giờ 0 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 5 giờ 0 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 6 giờ 0 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 0 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền