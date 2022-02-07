Đúng 2 ngày tới, 3 con giáp cẩn thận xui xẻo đủ đường, dễ mất tiền mất của vì dại dột tin lời tiểu nhân quấy phá

Các chuyên gia phong thủy chỉ ra, tuổi Thân là 1 trong 3 con giáp cực kỳ dễ mất tiền trong những ngày sắp tới. Xét về tử vi tuổi Thân 2022, đây là một năm đầy rẫy khó khăn với con giáp này, bởi tiểu nhân xuất hiện nhiều mà quý nhân thì ít thấy, bản mệnh thường phải tự lực cánh sinh, tự mình vượt qua những cái bẫy mà kẻ xấu đã giăng sẵn.

Người làm công ăn lương cần phải luôn chú tâm vào công việc của mình, tránh lơ là để xảy ra những lỗi lầm đáng tiếc. Người làm kinh doanh, buôn bán dễ bị đâm sau lưng, vì thế mà bản mệnh cần hết sức cẩn trọng khi hợp tác với người khác. Nếu không tự chấn chỉnh lại mình thì bản mệnh dễ rơi vào cảnh vay nợ, không đủ tiền tiêu.

Trong 2 ngày tới, người tuổi Tỵ nên cẩn thận chú ý tài sản của mình, bởi con giáp này cũng được chỉ ra sẽ rất dễ gặp xui xẻo. Tuổi Tỵ sẽ rất dễ bị phát sinh một khoản chi phí lớn, chính vì vậy cần quản lý tài chính một cách hợp lý nhất, tránh tiêu xài phung phí để dành cho những khoản phát sinh bất ngờ.

Ảnh minh hoa: Internet

Tuổi Tỵ trong những ngày tới sẽ phải đối diện với sao Thái Bạch là một trong những sao xấu nhất của Cửu Diệu niên hạn. Khi gặp sao Thái Bạch chiếu mệnh, bạn sẽ dễ gặp tai họa về mặt tiền bạc, dễ bị tiểu nhân hãm hại, cản trở ngáng đường. Nhiều người gặp sao Thái Bạch còn bị ốm đau bệnh tật.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi trong những ngày sắp tới cũng được chỉ ra có số xui xẻo, dễ tiêu tan tài sản. Tuy nhiên, dù gặp sao Thái Bạch nhưng tuổi Hợi lại hợp với năm Dần nên những vận hạn được hóa giải phần nào. Con giáp này sẽ may mắn hơn đôi chút và có nhiều sự hóa giải. Tuổi Hợi cần tìm hiểu kỹ các công việc này trước khi bắt tay vào làm, nếu không dễ rơi vào cảnh mất công mất sức mà không được trả công hoặc trả công không tương xứng.

Ảnh minh hoa: Internet

Để tránh những tai họa không đáng có, bản mệnh cần phải cẩn thận khi làm bất cứ việc gì, đồng thời chú ý tích đức hành thiện, chớ nên gây thù chuốc oán với người khác. Vì phải đau đầu giải quyết những sự cố liên tiếp xảy ra bất ngờ trong cuộc sống, vì thế dễ rơi vào cảnh mệt mỏi, tinh thần sa sút.

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