Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 7/2/2022, vận xui đổ bộ, 3 con giáp sự nghiệp tiêu tan, kẻ giang đeo bám, vận trình tuột dốc không phanh

Theo tử vi hàng ngày, vào đúng thứ Hai ngày 7/2/2022, 3 con giáp xui xẻo tiểu nhân ghen ghét tìm cách phá hoại, tiền tài đứt đoạn, sự nghiệp lao dốc không phanh.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý trong ngày thứ Hai gặp phải nhiều rắc rối trong các mối quan hệ xã hội. Con giáp xui xẻo này trở nên nóng nảy, vì những chuyện nhỏ nhặt mà chủ động gây hấn với người khác.Bản mệnh nên nghiêm túc xem xét lại cách hành xử của mình, tránh nói lớn tiếng khi bất đồng quan điểm nếu không muốn vướng thị phi nghiêm trọng.

Chuyện tình cảm của con giáp có nhiều trục trặc, mâu thuẫn liên tiếp xảy ra. Bạn và người ấy cần cho nhau thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ này.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão trong thứ Hai cẩn thận tiểu nhân quấy phá. Thành công trước đó khiến con giáp bị kẻ xấu ghen ghét, tung tin đồn nhằm cản trở sự nghiệp. Mão nên cẩn thận trong mọi thứ, kiểm tra kỹ kết quả khi hoàn thành một việc gì đó để tránh bị ai kia nắm thóp. Thời vận ảm đạm, con giáp nên bình tĩnh vượt qua khó khăn.

Gia đình Mão có nhiều trục trặc. Con giáp xảy ra mâu thuẫn với con cái hoặc cha mẹ. Khoảng cách thế hệ dễ là rào cản của hai phía. Vì vậy, đôi bên nên cần lắng nghe đối phương một cách nghiêm túc và cởi mở hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ bị Hung Tinh chiếu mệnh trong thứ Hai. Những sai sót trong công việc khiến con giáp phải trả một cái giá khá đắt, có thể bị trừ lương hay tệ hơn là mất việc. Mọi thứ đã được sắp xếp trước đó cũng diễn ra không đúng như kế hoạch, Ngọ bất lực và mệt mỏi.

Chuyện tình cảm của tuổi Ngọ có nhiều trục trặc. Con giáp đòi hỏi người ấy phải thấu hiểu cho những khó khăn của mình nhưng vô tình bỏ quên cảm xúc của đối phương. Mâu thuẫn xảy ra và có dấu hiệu của người thứ ba chen vào phá hoại.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dung-ngay-mai-thu-hai-ngay-7-2-2022-van-xui-do-bo-3-con-giap-su-nghiep-tieu-tan-ke-giang-deo-bam-van-trinh-tuot-doc-khong-phanh-448811.html