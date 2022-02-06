Tử vi thứ Hai ngày 7/2/2022 của 12 con giáp: Thìn - Sửu quý nhân nâng bước, sự nghiệp hanh thông, Ngọ thị phi bủa vây, cẩn trọng tiền của

Người tuổi Tý có thể gặp một vài rắc rối trong các mối quan hệ xã giao trong thứ Hai. Con giáp trở nên nóng nảy, thường vì những chuyện nhỏ nhặt mà chủ động gây hấn với người khác, vì thế dễ phạm tiểu nhân. Tý nên mềm mỏng hơn trong cách hành xử, tránh nói lớn tiếng khi bất đồng quan điểm.

Xem tử vi thứ Hai ngày 7/2/2022 của 12 con giáp để dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này, từ đó giúp bạn có kế hoạch hoàn thành các công việc sắp tới một cách hoàn hảo nhất.

Thứ Hai này, người tuổi Sửu trở lại công việc và nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ từ đồng nghiệp và cấp trên. Con giáp chỉ cần tiếp tục phát huy, chủ động thể hiện tài năng vốn có thì mọi chuyện sẽ diễn tiến theo đúng kế hoạch đặt ra.

Trong chuyện tình cảm, con giáp và nửa kia không tìm được tiếng nói chung. Cả hai không thể hiểu nhau và phát sinh nhiều mâu thuẫn. Cặp đôi cần cho nhau thời gian để suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ này.

Bên cạnh đó, được Thần may mắn chỉ lối, con giáp có thể gặp gỡ, làm quen với những quý nhân có ảnh hưởng trực tiếp đến sự nghiệp hoặc đời sống của Sửu trong tương lai. Vận trình đang lên, con giáp đừng bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để phát tài.

Tử vi thứ Hai ngày 7/2/2022 của tuổi Dần

Người tuổi Dần sẽ gặp nhiều điều thuận lợi trong thứ Hai ngày 7/2/2022. Con giáp hoàn thành tốt công việc được giao và nhận được sự công nhận của mọi người. Bản mệnh có thể sẽ được cấp trên xem xét cất nhắc lên vị trí thích hợp hơn trong thời gian tới nên đừng lơ là mã hãy tiếp tục cố gắng nhé.

Tuổi Dần độc thân khó có cơ hội tỏ tình thành công trong thời gian này. Những cặp đôi nếu cảm thấy mối quan hệ của hai người đang có dấu hiệu nhàm chán. Cả hai nên tìm cách hâm nóng tình cảm hay dành nhiều thời gian cho nhau hơn.

Tử vi thứ Hai ngày 7/2/2022 của tuổi Mão

Người tuổi Mão vận trình tuột dốc, cẩn thận tiểu nhân trong thứ Hai. Con giáp được dự đoán bị người ghen ghét nên ra sức phá hoại, tung tin đồn nhằm cản trở sự nghiệp của bạn. Vì vậy, Mão nên cẩn thận kiểm tra lại mọi việc của mình trước khi hoàn thành, chớ nên chủ quan mà để xảy ra sai sót.

Con giáp này sẽ nảy sinh mâu thuẫn với con cái hoặc cha mẹ trong nhà. Khoảng cách thế hệ dễ dẫn đến những quan điểm bất đồng, đôi bên đều cần lắng nghe đối phương một cách nghiêm túc và cởi mở hơn.

Tử vi thứ Hai ngày 7/2/2022 của tuổi Thìn

Công việc của người tuổi Thìn đang có diễn biến hết sức trôi chảy trong thứ Hai. Bản mệnh bình tĩnh và sáng suốt trong cách xử lý tình huống, giải quyết những vấn đề phát sinh bất ngờ một cách hiệu quả. Đây là thời điểm thích hợp để con giáp tiến hành các kế hoạch hợp tác, ký kết hợp đồng làm ăn.

Con giáp có nhiều năng lượng, thu hút được vô vàng tài lộc trong thứ Hai. Bên cạnh đó, những cuộc vui cho bạn những kỷ niệm đáng nhớ bên bạn bè, người thân.

Tử vi thứ Hai ngày 7/2/2022 của tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ có một ngày bình yên khi mọi việc đều tiến triển nhịp nhàng theo kế hoạch vạch sẵn. Bản mệnh gặp nhiều suôn sẻ trong công việc, thi cử, học hành. Tài vận của Tỵ cũng vì thế mà trở nên phát đạt. Con giáp tiền tài dư dả, lên kế hoạch tích lũy vốn cho những dự định trong tương lai.

Chuyện tình cảm của mệnh chủ tiến triển khá ổn định. Bạn cảm thấy vô cùng may mắn vì đã tìm được người tâm đầu ý hợp với mình, dù không phải yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 7/2/2022 của tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ đối diện với Hung tinh trong thứ Hai này. Con giáp liên tiếp gặp xui xẻo, mọi việc đều không theo ý muốn. Những sai sót trong công việc khiến Ngọ phải trả một cái giá khá đắt, có thể bị trừ lương hay tệ hơn là mất việc. Vận trình lao dốc, con giáp nên bĩnh tĩnh và cẩn thận trong mọi việc để hạn chế sai lầm.

Chuyện tình cảm của tuổi Ngọ có nhiều trục trặc. Con giáp có những suy nghĩ của riêng mình và đòi hỏi đối phương phải thấu hiểu và tôn trọng nhưng khi không đạt được điều đó, mâu thuẫn lại tiếp tục xảy ra.

Tử vi thứ Hai ngày 7/2/2022 của tuổi Mùi

Cát tinh chiếu mệnh giúp người tuổi Mùi tìm thấy những cơ hội làm ăn vô cùng to lớn. Tiền bạc ùn ùn đổ về nhà, bạn có thể thoải mái chi tiêu. Bản mệnh cũng dễ bề triển khai những kế hoạch ấp ủ đã lâu của mình. Tuy chưa thể phất lên trong vòng 1 đêm nhưng con giáp vẫn có được cuộc sống dư dả.

Vận đào hoa đang đến với người tuổi Mùi. Với những ai còn độc thân, bạn có thể tranh thủ cơ hội này mở rộng quan hệ để có thể tìm kiếm một người phù hợp.

Tử vi thứ Hai ngày 7/2/2022 của tuổi Thân

Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho vận trình tình cảm của người tuổi Thân được cải thiện rõ rệt khi bạn có ý thức vun vén tình cảm đôi lứa bằng những hành động cụ thể. Đời sống tình cảm của người độc thân lúc này khá sôi động với những cuộc hẹn thú vị.

Về phần sự nghiệp, tuy đã vào cuối tuần nhưng Thân vẫn ngập trong bộn bề công việc. Con giáp ôm đồm quá nhiều thứ khiến cho tinh thần mệt mỏi. Bạn nên thay đổi cách sinh hoạt để có cuộc sống khỏe mạnh hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 7/2/2022 của tuổi Dậu

Người tuổi Dậu phải đối mặt với nhiều sóng gió trong thứ Hai. Bản mệnh có phần cố chấp và cứng nhắc, không chịu nghe theo lời của bất cứ ai. Càng góp ý, con giáp này càng có xu hướng chống đối vì cảm thấy đối phương đang cố tình gây sự và ngăn cản bước đi của mình.

Con giáp này cần dành thêm thời gian để lưu tâm tới vấn đề sức khỏe. Đừng lúc nào cũng mải mê làm việc mà bỏ bê không chăm sóc cơ thể.

Tử vi thứ Hai ngày 7/2/2022 của tuổi Tuất

Sự nghiệp của người tuổi Tuất có những bước tiến đáng ngưỡng mộ. Công sức từ trước đến nay của bạn đã nhận được sự đền đáp xứng đáng. Bạn có cơ hội thăng quan tiến chức khá lớn trong thời gian tới.

Chuyện tình duyên hợp ý, chẳng cần mất quá nhiều thời gian để con giáp này nhận ra đâu mới là người mình cần phải trân trọng suốt cuộc đời này.

Tử vi thứ Hai ngày 7/2/2022 của tuổi Hợi

Người tuổi Hợi nên chú ý kẻo dính họa thị phi vào thứ Hai. Những lời đồn thổi vô căn cứ bủa vây xung quanh bạn, ban đầu con giáp này đều bỏ ngoài tai nhưng không thể tránh được những tác động tiêu cực.

Thổ khí vượng cho thấy sức khỏe của bản mệnh không được tốt chủ yếu là do bạn ép bản thân làm quá nhiều việc quá sức. Con giáp nên cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi nếu không muốn cơ thể bị “tàn phá”.

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.