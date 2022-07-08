Đúng 2 ngày cuối tuần này (9/7-10/7), 5 con giáp tình có thể thiếu một tí nhưng tiền thì đầy túi, quý nhân dìu dắt chỉ đường đi nước bước, cuộc sống thăng hoa giàu có

Theo tử vi phong thủy, trong 2 ngày cuối tuần này, tuổi Dần sẽ lao vào kiếm tiền và không có thời gian dành cho yêu đương. Với những người đang muốn chuyển đổi lĩnh vực kinh doanh và công việc thì họ càng bận rộn hơn.

Mặc dù thiếu tình, thừa tiền nhưng tuổi Dần cũng đừng sốt ruột. Chỉ cần thành công trong sự nghiệp thì tình duyên cũng sẽ sớm đến với bạn. Thời gian tới, nếu tuổi Dần có dự định gì thì hãy mạnh dạn làm nhé bởi bạn đang được Thần Tài chống lưng.

Do đó, tuổi Dần có thể bị đánh giá là khô khan, cô đơn và thiếu tình cảm. Tuy nhiên, những chú Hổ luôn biết cách điều chỉnh tâm lý nên họ ngày càng điềm đạm và bình tĩnh hơn. Việc có một sự nghiệp ổn định, tài chính vững chắc cũng khiến cuộc sống của họ rất ổn.

Tuổi Tuất

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Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất hoàn toàn không có chuyện tình cảm trong thời gian qua, vì họ rất bận rộn với công việc và cũng đang tìm kiếm sự chuyển mình trong lĩnh vực kinh doanh. Lúc đầu có thể con giáp này sẽ cảm thấy thiếu thốn tình cảm và cô đơn, nhưng sau đó, họ lại điều chỉnh được tâm trạng, dồn tâm sức cho công việc.

Trong 2 ngày cuối tuần này, cũng vì không phân tâm trong chuyện tình cảm nên con giáp tuổi Tuất trở nên điềm tĩnh và tỉnh táo hơn, chú tâm cho công việc, kiếm tiền ngày một tốt hơn.

Những người cũng muốn noi gương của con giáp tuổi Tuất cũng có thể gạt chuyện tình cảm sang một bên, tập trung cho công việc trước để sau này có một cuộc sống tốt đẹp, ổn định thì lo cho chuyện hạnh phúc cũng chưa muộn.

Tuổi Hợi

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Tử vi cho biết, 2 ngày cuối tuần này (9/7 - 10/7) được xem là thời cơ hoàng kim để giúp bản mệnh có tất cả, muốn tiền có tiền, muốn tình có tình, mọi thứ sẽ viên mãn như con giáp này từng mong ước.

Đặc biệt, trong thời gian này, mọi khó khăn của tuổi Hợi đều được giải quyết, không những thế Hợi còn gặp được nhiều may mắn, giúp cuộc sống của con giáp này trong thời gian tới thăng hoa, sự nghiệp, tài vận đều được cải thiện lên tầm cao mới.

Về đường tình cảm, con giáp tuổi Hợi có khả năng cảm thấy cô đơn và lẻ loi, thậm chí thiếu thốn tình cảm một chút. Không phải do họ kém may mắn mà vì họ dành phần lớn thời gian trong năm để nghiên cứu cách kiếm tiền, làm cho bản thân trở nên tốt hơn.

Và thực tế cũng không khiến con giáp này thất vọng. Dù người tuổi Hợi thiếu vắng tình yêu trong một thời gian, họ vẫn có thể duy trì tinh thần làm việc hăng say, lạc quan.

Tuổi Tý

Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Tý được đánh giá là sống thực dụng, ghét đạo đức giả nên họ không tha thiết với chuyện tình yêu. Trong nửa cuối năm nay, dù đường tình duyên có chật vật thì ngược lại, đường công danh sự nghiệp lại thênh thang. Họ sẽ đánh đâu thắng đó, bội thu thành quả.

Với chỉ số IQ cao và tư duy đột phá, tuổi Tý dễ trở thành người tiên phong và tạo ra những điều kỳ diệu. Vào 2 ngày cuối tuần này, tuổi Tý lại còn được những sao tốt chiếu mệnh nên sẽ vô cùng may mắn.

Bản thân tuổi Tý có thể thiếu tình yêu nhưng không thể thiếu tiền. Trong đầu họ luôn nung nấu ý chí làm giàu nên tình yêu trở nên mờ nhạt trong mắt họ.

Tuổi Thân

Ảnh minh họa: Internet

Được quý nhân phù trợ, trong 2 ngày cuối tuần này (9/7 - 10/7), tài khí của người tuổi Thân khởi vượng, thúc đẩy tiền bạc đổ vào túi ầm ầm. Đây là dịp để Thân thu hồi lại số tiền đã chi ra hoặc làm ăn thua lỗ trong suốt thời gian qua.

Vào thời gian này, con giáp có thể sẽ kiếm được một món lời, tiền bạc ồ ạt kéo vào nhà. Con giáp may mắn vận khí ngút trời nên dễ chạm đến những thành công mà hiếm người có được. Đặc biệt, trong khoảng thời gian này người tuổi Thân càng chăm chỉ thì càng dễ dàng đổi vận.

Tuy nhiên, họ cũng không có thời gian để yêu vì công việc ngày càng bận rộn. Nhưng những vất vả này được đền đáp bằng các khoản thu nhập lớn.

Con giáp tuổi Thân đã nắm chắc có "bánh mì" trước khi tìm được tình yêu. Nhờ đó, họ có thể lo được cho cuộc sống gia đình của mình ổn thỏa trong tương lai. Tương lai của họ rất đáng được mong đợi.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm