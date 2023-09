Tuổi Dần

Con giáp tuổi Dần vốn sinh ra đã thông minh, hiền lành. Tuy nhiên họ lại khá an phận, hơi thiếu ý chí phấn đấu. Nếu cứ mãi như vậy thì Dần khó có thể trở nên giàu có. Rất may là Thần may mắn luôn ở bên cạnh con giáp này, chính vì vậy mà cuộc sống của họ vẫn luôn đủ đầy, bình yên. Nhờ có quý nhân bên cạnh trợ giúp nên cho dù gặp khó khăn cũng sẽ sớm vượt qua hết.

Vào đúng 2 ngày cuối tuần, Dần cứ bước chân ra cửa là tiền rơi trúng đầu, may mắn theo chân. Từ đây, cơ hội thăng tiến của con giáp này sẽ rộng mở, tha hồ tận hưởng cuộc sống sang giàu, đứng trên bục vinh quang.