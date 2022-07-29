Đúng 18h08p hôm nay 29/7: CÁT TINH dự báo 3 con giáp này đại cát đại lợi, lộc kinh doanh khởi sắc, khách hàng vào ùn ùn, vàng bạc tới tay, bản mệnh rung đùi đếm tiền, chỉ sợ tiêu xài không hết

Tử vi vào 18h08 hôm nay của 12 con giáp dự báo công việc của tuổi Thân diễn ra thuận lợi, suôn sẻ đủ đường. Người tuổi này nhanh chóng đạt kết quả tốt trong việc kinh doanh, hợp tác do có Quý Nhân chỉ đường dẫn lối. Đồng thời, các mối quan hệ xã giao của bản mệnh cũng được cải thiện rõ rệt.

Với người đã lập gia đình, bạn và người ấy có thể tạo thêm những kỉ niệm đáng nhớ trong ngày hôm nay. Dù ở bên nhau đã lâu nhưng quan hệ giữa hai bạn luôn luôn khăng khít, đó là điều khiến mọi người xung quanh đều vô cùng ngưỡng mộ.

Tài lộc: Vận trình tài lộc có điểm sáng. Con giáp này cải thiện thu nhập cá nhân nhờ vào công việc tay trái của mình cộng với sự giúp đỡ của Thiên Tài.

Với người đã lập gia đình, bạn và người ấy có thể tạo thêm những kỉ niệm đáng nhớ trong ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 29/7/2022 hôm nay khơi gợi cảm hứng sáng tạo trong cuộc sống của tuổi Tị, thích hợp để bản mệnh khám phá thế giới nghệ thuật, chúng sẽ nuôi dưỡng tâm hồn, khuyến khích tinh thần và giúp cho con giáp này thấy vui vẻ hơn.

Hỏa sinh Thổ, người tuổi Tị có một ngày tràn đầy niềm vui. Nếu còn độc thân, bạn được giới thiệu cho đối tượng triển vọng, thậm chí, bạn còn có thiện cảm với đối phương ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên. Hãy mạnh dạn trò chuyện, kéo gần khoảng cách với người đó nhé.

Chính Tài nâng bước, tình hình tài chính của con giáp này cũng có những bước tiến đáng kể. Người làm công ăn lương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nên được thưởng nóng. Người làm kinh tế nhận được tiền từ các khoản đầu tư trước đó của mình.

Chính Tài nâng bước, tình hình tài chính của con giáp này cũng có những bước tiến đáng kể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Dưới tác động tích cực của Nhị Hợp, người tuổi Ngọ xây dựng được quan hệ xã giao hài hòa. Với tính cách cởi mở và lạc quan, bạn có thể truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh, thúc đẩy tập thể nhanh chóng đạt được mục tiêu đã đề ra.



Ngoài ra, bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ được quý nhân trong ngày hôm nay. Đối phương sẵn sàng giới thiệu cho bạn những cơ hội hiếm có. Hãy nhanh chóng nắm bắt, đừng chần chừ, e ngại, bạn có thể thăng tiến rất nhanh trong tương lai.

Tình cảm: Vận trình tình cảm tốt đẹp. Kim sinh Thủy cho biết bản mệnh hiện đang cảm thấy thật hạnh phúc vì đã tìm thấy chỗ dựa tinh thần vững chắc cho mình. Người độc thân cũng nhanh chóng tìm thấy được người phù hợp với mình.

Dưới tác động tích cực của Nhị Hợp, người tuổi Ngọ xây dựng được quan hệ xã giao hài hòa - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo