Đúng 18h08p hôm nay 28/8: 3 con giáp này may mắn được PHẬT BÀ ưu ái, lộc kinh doanh vô ầm ầm, khách hàng nườm nượp, hợp đồng rốt ráo, thu nhập có phần khởi sắc, bản mệnh sống trong nhung lụa vinh hoa

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho biết Chủ nhật ngày 28/8/2022 hôm nay, mọi công việc của tuổi Hợi đều tiến triển rất thuận lợi. Con giáp này có thể được quý nhân nâng đỡ. Hướng phát triển mà quý nhân chỉ ra sẽ rất hữu ích với bản mệnh trong tương lai.

Mối quan hệ giữa con giáp này và người thân khá tốt, từ tình cảm gia đình cho đến tình bản mệnh đều hài hòa, mang đến nhiều niềm vui trong ngày. Bản mệnh cảm nhận được sự bình yên mỗi khi được ở bên những người thân yêu, đây là nguồn động lực lớn lao nhất là khi gặp phải khó khăn.

Những người làm nghề tự do sẽ được nhận tin vui tài lộc nhờ có Thực Thần. Có thể bạn đã cố gắng suốt thời gian qua và đây chính là lúc công sức của bạn được báo đáp. Hãy sử dụng tiền bạc vào những mục đích chính đáng và đừng quên thưởng cho bản thân mình để tạo động lực cố gắng hơn về sau.

Những người làm nghề tự do sẽ được nhận tin vui tài lộc nhờ có Thực Thần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Nhờ có Tam Hợp phù trợ, người tuổi Tỵ rất hăng hái và nhiệt tình. Một khi đã lập kế hoạch gì là bản mệnh sẵn sàng bắt tay vào thực hiện ngay, không bỏ lỡ thời gian một cách đáng tiếc. Bạn cũng rất sẵn lòng giúp đỡ người khác mỗi khi thấy người ta đang gặp khó khăn.

Chính Tài còn giúp những chú Rắn nhận nhiều tin vui về chuyện tiền bạc, tài lộc, hứa hẹn nhiều thành tựu tốt đẹp. Mọi người cho rằng con giáp này may mắn mà có được nhưng hơn không ai hiểu rõ bản mệnh đã trải qua giai đoạn khó khăn, vất vả đến thế nào, thậm chí đã từng có những thời gian phải đi vay mượn ra sao.

Nhờ cục diện hai hành Thổ tương hòa, mối quan hệ giữa con giáp này với gia đình và nửa kia dần đi vào quỹ đạo bình yên. Sửu không còn nghĩ nhiều và cũng bớt chấp vặt hơn trước, suy nghĩ thoáng đi và biết yêu thương nhiều hơn, hay nhận được lời khen của người quen.

Nhờ có Tam Hợp phù trợ, người tuổi Tỵ rất hăng hái và nhiệt tình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Chính Ấn xuất hiện mang tới nhiều may mắn cho những người tuổi Thân vẫn đang bộn bề công việc trong ngày nghỉ lễ này. Sự nghiệp của bạn có quý nhân hỗ trợ bất ngờ, cơ hội thăng tiến vô cùng rộng mở. Bản mệnh cứ mạnh dạn đề xuất ý tưởng, kế hoạch kinh doanh mới chắc chắn sẽ được đồng nghiệp và cấp trên ủng hộ, thậm chí còn có thêm không gian phát triển thuận lợi hơn.

Tuổi Thân có vận trình tài lộc tươi sáng hơn với những khoản thu bất ngờ từ nghề kinh doanh tay trái. Sau bao tháng ngày chờ đợi thì cuối cùng con giáp này đã nhận được phần thưởng xứng đáng và biết mình đang đi đúng đường.

Thổ sinh Kim còn giúp đường tình duyên của những chú Khỉ rất rộng mở. Người độc thân dễ có cơ hội tìm thấy một nửa đích thực của mình. Có những bạn còn bất ngờ khi biết được người ấy vẫn luôn ở bên cạnh, người vẫn hay khiến bạn bực tức lại chính là người luôn quan tâm và lo lắng cho bạn chân thành.

Tuổi Thân có vận trình tài lộc tươi sáng hơn với những khoản thu bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo