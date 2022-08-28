Đúng 18h08p hôm nay 28/8: 3 con giáp này may mắn được PHẬT BÀ ưu ái, lộc kinh doanh vô ầm ầm, khách hàng nườm nượp, hợp đồng rốt ráo, thu nhập có phần khởi sắc, bản mệnh sống trong nhung lụa vinh hoa

Tâm linh - Tử vi 28/08/2022 06:22

Đúng 18h08p hôm nay 28/8, 3 con giáp này may mắn được phật bà độ mệnh, lộc kinh doanh khởi sắc, khách hàng nườm nượp, hợp đồng rổt ráo, vận trình thăng hoa.

Tuổi Hợi

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho biết Chủ nhật ngày 28/8/2022 hôm nay, mọi công việc của tuổi Hợi đều tiến triển rất thuận lợi. Con giáp này có thể được quý nhân nâng đỡ. Hướng phát triển mà quý nhân chỉ ra sẽ rất hữu ích với bản mệnh trong tương lai.

Những người làm nghề tự do sẽ được nhận tin vui tài lộc nhờ có Thực Thần. Có thể bạn đã cố gắng suốt thời gian qua và đây chính là lúc công sức của bạn được báo đáp. Hãy sử dụng tiền bạc vào những mục đích chính đáng và đừng quên thưởng cho bản thân mình để tạo động lực cố gắng hơn về sau.

Mối quan hệ giữa con giáp này và người thân khá tốt, từ tình cảm gia đình cho đến tình bản mệnh đều hài hòa, mang đến nhiều niềm vui trong ngày. Bản mệnh cảm nhận được sự bình yên mỗi khi được ở bên những người thân yêu, đây là nguồn động lực lớn lao nhất là khi gặp phải khó khăn.

Đúng 18h08p hôm nay 28/8: 3 con giáp này may mắn được PHẬT BÀ ưu ái, lộc kinh doanh vô ầm ầm, khách hàng nườm nượp, hợp đồng rốt ráo, thu nhập có phần khởi sắc, bản mệnh sống trong nhung lụa vinh hoa - Ảnh 1
Những người làm nghề tự do sẽ được nhận tin vui tài lộc nhờ có Thực Thần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Nhờ có Tam Hợp phù trợ, người tuổi Tỵ rất hăng hái và nhiệt tình. Một khi đã lập kế hoạch gì là bản mệnh sẵn sàng bắt tay vào thực hiện ngay, không bỏ lỡ thời gian một cách đáng tiếc. Bạn cũng rất sẵn lòng giúp đỡ người khác mỗi khi thấy người ta đang gặp khó khăn.

Chính Tài còn giúp những chú Rắn nhận nhiều tin vui về chuyện tiền bạc, tài lộc, hứa hẹn nhiều thành tựu tốt đẹp. Mọi người cho rằng con giáp này may mắn mà có được nhưng hơn không ai hiểu rõ bản mệnh đã trải qua giai đoạn khó khăn, vất vả đến thế nào, thậm chí đã từng có những thời gian phải đi vay mượn ra sao.

Nhờ cục diện hai hành Thổ tương hòa, mối quan hệ giữa con giáp này với gia đình và nửa kia dần đi vào quỹ đạo bình yên. Sửu không còn nghĩ nhiều và cũng bớt chấp vặt hơn trước, suy nghĩ thoáng đi và biết yêu thương nhiều hơn, hay nhận được lời khen của người quen.

Đúng 18h08p hôm nay 28/8: 3 con giáp này may mắn được PHẬT BÀ ưu ái, lộc kinh doanh vô ầm ầm, khách hàng nườm nượp, hợp đồng rốt ráo, thu nhập có phần khởi sắc, bản mệnh sống trong nhung lụa vinh hoa - Ảnh 2
Nhờ có Tam Hợp phù trợ, người tuổi Tỵ rất hăng hái và nhiệt tình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Chính Ấn xuất hiện mang tới nhiều may mắn cho những người tuổi Thân vẫn đang bộn bề công việc trong ngày nghỉ lễ này. Sự nghiệp của bạn có quý nhân hỗ trợ bất ngờ, cơ hội thăng tiến vô cùng rộng mở. Bản mệnh cứ mạnh dạn đề xuất ý tưởng, kế hoạch kinh doanh mới chắc chắn sẽ được đồng nghiệp và cấp trên ủng hộ, thậm chí còn có thêm không gian phát triển thuận lợi hơn.

Tuổi Thân có vận trình tài lộc tươi sáng hơn với những khoản thu bất ngờ từ nghề kinh doanh tay trái. Sau bao tháng ngày chờ đợi thì cuối cùng con giáp này đã nhận được phần thưởng xứng đáng và biết mình đang đi đúng đường.

Thổ sinh Kim còn giúp đường tình duyên của những chú Khỉ rất rộng mở. Người độc thân dễ có cơ hội tìm thấy một nửa đích thực của mình. Có những bạn còn bất ngờ khi biết được người ấy vẫn luôn ở bên cạnh, người vẫn hay khiến bạn bực tức lại chính là người luôn quan tâm và lo lắng cho bạn chân thành.

Đúng 18h08p hôm nay 28/8: 3 con giáp này may mắn được PHẬT BÀ ưu ái, lộc kinh doanh vô ầm ầm, khách hàng nườm nượp, hợp đồng rốt ráo, thu nhập có phần khởi sắc, bản mệnh sống trong nhung lụa vinh hoa - Ảnh 3
Tuổi Thân có vận trình tài lộc tươi sáng hơn với những khoản thu bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Qua đêm nay, 27/8: Khổ tận cam lai, 3 con giáp này gặt trái ngọt, xui rủi biến tan, may mắn gõ cửa, vận trình tươi sáng, tình - tiền viên mãn, gia đạo ngập tràn hỷ sự

Qua đêm nay, 27/8: Khổ tận cam lai, 3 con giáp này gặt trái ngọt, xui rủi biến tan, may mắn gõ cửa, vận trình tươi sáng, tình - tiền viên mãn, gia đạo ngập tràn hỷ sự

Qua đêm nay, 3 con giáp này gặt thành quả sau khoảng thời gian khó khăn, xui rủi tránh xa, vận may tìm đến, vận trình hanh thông, tình - tiền khởi sắc.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 12 con giáp tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 3 giờ 55 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi