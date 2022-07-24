Đúng 18h08p hôm nay 24/7, CHIÊM TINH chiếu mệnh, THỰC THẦN nâng đỡ, 3 con giáp này đi đến đâu may mắn đến đó, vạn sự hanh thông, công danh xán lạn, thu nhập theo đó tăng ngùn ngụt, vận đào hoa tiến triển tích cực

Theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp, Chủ Nhật 24/07/2022, vận may tài lộc sẽ ghé thăm Tuổi Thân, chuyện làm ăn buôn bán vô cùng hanh thông và thuận lợi. Bản thân Tuổi Thân sẽ tìm được hướng đi mới cho mình sau bao lâu tìm kiếm, hứa hẹn với những thị trường tiềm năng và thành công vững chắc sẽ tới trong tương lai gần.

Vận trình tài lộc vô cùng tốt đẹp, ký kết hợp đồng nhanh như gió, buôn bán nhanh hết hàng, có lãi nhờ Tam Hợp trợ vận. Nhiều bạn còn được người thân, khách hàng cho tiền hoặc cấp trên khen thưởng bất ngờ.

Có Chính Ấn chiếu mệnh nên tuổi Thân sẽ đòi lại được công bằng, quyền lợi trong công việc. Bạn tập trung kiếm tiền, vừa bớt va chạm với người khác mà lại có thêm kinh tế cho mình nhưng cần thêm chí tiến thủ để lập nghiệp lớn.

Vận trình tài lộc vô cùng tốt đẹp, ký kết hợp đồng nhanh như gió - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Hôm nay, Tuổi Dậu đón nhận nhiều may mắn đến với mình. Chuyện tình cảm tiến triển vô cùng thuận lợi, nếu bạn và người ấy đã yêu nhau lâu thì khả năng về chung một nhà sẽ không còn lâu nữa.

Đối với các cặp vợ chồng cũng tìm được sự tương đồng như vậy, hai người ngày càng yêu thương và thông cảm cho những khó khăn gặp phải trong cả công việc lẫn cuộc sống. Tình yêu lâu dần đã biến thành tình thương, rất khó chia lìa.

Chuyện làm ăn của Tuổi Dậu hôm nay cũng rất tốt, tiền bạc thu về tay không ít, bản mệnh không phải vất vả quá nhiều mà mọi thứ đều thuận lợi. Tuổi Dậu cũng tìm được nguồn hàng tốt, giá cả phù hợp nên lợi nhuận ngày càng tăng lên.

Hôm nay, Tuổi Dậu đón nhận nhiều may mắn đến với mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi hôm nay Tam Hợp cục che chở, vận trình ngày chủ nhật của người tuổi Tuất khá tươi sáng khi tình duyên nở rộ, đào hoa vượng sắc. Người độc thân có thể sẽ tìm được người chung đôi với mình trên quãng đường sau này một cách rất tình cờ, tình yêu đến bất ngờ nhưng vẫn mang đủ cung bậc cảm xúc.

Các cặp đôi có nhiều thời gian hơn để ở bên nhau, nhất là những cặp vợ chồng lâu năm có thời gian để hâm nóng tình cảm. Các cặp đôi mới yêu dù có thể phải yêu xa nhưng càng thêm nhung nhớ nhau hơn, tình yêu càng ngày càng thêm nhiều, thăng hoa rực rỡ.

Thực Thần nâng đỡ nên tài lộc của tuổi Tuất khởi sắc. Càng lớn tuổi bạn càng kín tiếng và ít khoe khoang về tiền bạc của mình, nhờ thế mà được lộc. Con giáp này nhận được quà cáp, đồ ăn hoặc được mời đi ăn từ những người thân quen, người làm kinh doanh, làm tự do cũng ăn nên làm ra.

Thực Thần nâng đỡ nên tài lộc của tuổi Tuất khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo