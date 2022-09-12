Đúng 17h ngày 13/9: Nam Tào ghi sổ đề tên 2 con giáp có cơ may "Trúng Số Độc Đắc", bất ngờ đổi đời tài vận dâng cao như diều gặo gió, đại cát đại lợi phú quý giàu sang nhất vùng

Tâm linh - Tử vi 12/09/2022 15:00

Tử vi ngày ngày 13/9, báo khung giờ hai con giáp này may mắn nhất trong ngày, mau nắm lấy cơ hội giúp tài lộc bùng nổ không lo tài chính về cuối năm.

Tuổi Tý

Theo dự đoán tử vi của 12 con giáp, trong thời gian này vận thế của người tuổi Tý sẽ có sự chuyển biển tích cực. Những vất vả, xui xẻo thời gian qua sẽ dần tan biến, thay vào đó Thần may mắn chính thức mỉm cười với bạn. Người tuổi Tý sẽ có nhiều cơ hội phát tài phát lộc, tin vui bất ngờ ập đến trong công việc khiến bạn luôn ở trong tâm thế làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật. Trong công việc tuổi Tý luôn phân đấu không ngừng nghĩ, một khi đã lên kế hoạch thì sẽ bằng mọi cách thực hiện, dam nghĩ dám làm không sợ gian nan

Đúng 17h ngày 13/9: Nam Tào ghi sổ đề tên 2 con giáp có cơ may 'Trúng Số Độc Đắc', bất ngờ đổi đời tài vận dâng cao như diều gặo gió, đại cát đại lợi phú quý giàu sang nhất vùng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong năm nay, vận thế của tuổi Tý có nhiều biến động, vào đồng năm bạn liên tiếp gặp nhiều vận xui về sức khoẻ khiến tài chính lao đao, phải chi trả nhiều khoản, công việc cũng ảnh hưởng không nhỏ. Nhưng đừng lo, kể từ thời điểm này, vận thế của bạn sẽ xoay chuyển 180 độ. Cộng thêm bản tính thông minh, nhanh nhẹn hơn người, tuổi Tý một khi nhìn thấy cơ hội đổi đời là sẽ tận dụng kịp thời để "thừa thắng xông lên", nhờ đó, bạn chắc chắn sẽ đón cái Tết 2023 ấm no với những khoản thu về dịp cuối năm này.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có cuộc sống sung túc, ổn định. Họ thường thông minh sắc sảo, tài trí hơn người. Con giáp này cũng sống tình cảm và giàu lòng trắc ẩn, luôn quan tâm đến người thân, bạn bè. Con giáp này không hướng đến cuộc sống giàu sang mà là muốn một cuộc sống hạnh phúc đủ đầy, tràn ngập yêu thương.

Đúng 17h ngày 13/9: Nam Tào ghi sổ đề tên 2 con giáp có cơ may 'Trúng Số Độc Đắc', bất ngờ đổi đời tài vận dâng cao như diều gặo gió, đại cát đại lợi phú quý giàu sang nhất vùng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết vận may của người tuổi Mùi ngày càng rõ rệt. Bề ngoài họ có vẻ an nhàn, không để ý mấy đến sự đời nhưng thực tế họ là người có năng lực lại cẩn thận, chắc chắn. Chính vì vậy mà cuộc sống của họ sẽ không tầm thường. Đối với người tuổi Mùi, gia đình luôn là điều thiêng liêng và rất quan trọng. Con giáp này hướng về người thân yêu, dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình cũng như làm những việc có thể để giúp các thành viên khác phát triển, có cuộc sống ngày càng tốt hơn.



 

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Ngày 13/9, Thần Tài rót “lộc” vào nhà hai con giáp sau, mau lấy túi hứng vàng hứng bạc, chuẩn bị tinh thần thăng tiến sự nghiệp vẻ vang.

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