Đúng 10h ngày 13/9: Trời ban điềm lành rơi vào người 2 con giáp, sự nghiệp thăng tiến rực rỡ, tài vận bùng phát dữ dội, cầu gì có đó, tiền bạc xài mãi chưa hết

Tâm linh - Tử vi 12/09/2022 13:14

Ngày 13/9, Thần Tài rót “lộc” vào nhà hai con giáp sau, mau lấy túi hứng vàng hứng bạc, chuẩn bị tinh thần thăng tiến sự nghiệp vẻ vang.

Tuổi Dậu

Nhờ cát tinh chiếu mệnh, quý nhân trợ lực, người tuổi Dậu sẽ đón nhận liên tiếp tin vui trong công việc, những khó khăn trước kia sẽ được con giáp này giải quyết êm xuôi. Những nỗ lực trong thời gian qua của bạn sẽ được cấp trên ghi nhận, nhờ vậy, người cầm tinh con Gà có bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp. Đường công danh thuận lợi cũng giúp cho thu nhập của người tuổi Dậu thêm bùng nổ. Nhiều hợp đồng mới được ký kết, nhờ vậy, bạn có nhiều cơ hội được tăng lương tăng thưởng trong tháng này. 

Đúng 10h ngày 13/9: Trời ban điềm lành rơi vào người 2 con giáp, sự nghiệp thăng tiến rực rỡ, tài vận bùng phát dữ dội, cầu gì có đó, tiền bạc xài mãi chưa hết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ gặp may trong công danh sự nghiệp và tiền tài, chuyện tình cảm của người tuổi Dậu kể từ thời gian này cũng nở hoa. Những ai còn độc thân sẽ bất ngờ nhận tin vui trong chuyện tình cảm, rất có thể bạn sẽ tìm thấy một nửa phù hợp với mình.

Cục diện ngũ hành Mộc Hỏa tương sinh đem đến tin vui cho đường tình cảm. Khi yêu thương ai đó, món quà tuyệt vời nhất bạn có thể dành tặng họ chính là sự tồn tại của chính bản thân bạn. Hiện tại, gia đình đang rất hạnh phúc, mọi người đều không cần giàu sang, chỉ cần cùng nhau sống yên bình và cố gắng là đủ.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trời sinh may mắn hiếm có. Con giáp này thông minh, linh hoạt, sở hữu những nét tính cách ưu tú, hòa đồng. Trong bất cứ mối quan hệ nào, người tuổi Tỵ cũng biết khéo léo, cư xử đúng mực nên được nhiều người yêu quý. Tử vi cho biết họ chính là ngôi sao may mắn của gia đình. 

Tỵ vốn chăm chỉ làm việc và không thích kêu ca khi mệt mỏi. Sự tích cực của họ lan tỏa tới những người xung quanh. Con giáp này tin rằng để có cuộc sống tốt đẹp thì bản thân phải không ngừng nỗ lực. Bên cạnh đó, Tỵ không chỉ tạo dựng chỗ đứng cho mình mà còn giúp đỡ người thân trong gia đình cùng phát triển. Con giáp này biết nhìn xa trông rộng, khả năng phán đoán tốt. Do đó người tuổi Tỵ biết nắm bắt cơ hội, từ đó con giáp này chắc chắn ngày càng tiến xa trong nay mai.

Đúng 10h ngày 13/9: Trời ban điềm lành rơi vào người 2 con giáp, sự nghiệp thăng tiến rực rỡ, tài vận bùng phát dữ dội, cầu gì có đó, tiền bạc xài mãi chưa hết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vận tình duyên may mắn nhờ cục diện Mộc sinh Hỏa hiện nay nên tâm trạng có vẻ ổn định, gia đình bình an, không có chuyện xấu xảy ra. Bạn hãy để lời hứa dành cho những người thành tín! Dành sự quan tâm cho những người trọng tình!

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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