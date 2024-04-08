Đúng 17h chiều mai, thứ Ba 9/4/2024, 3 con giáp chớp mắt có tiền tỷ, một bước hóa Rồng, bình an như ý, phú quý vượng phát

Tâm linh - Tử vi 08/04/2024 22:05

Theo tử vi 12 con giáp, 3 tuổi sau được dự đoán luôn có quý nhân giúp đỡ, tài lộc ập đến không ai cản được.

Tuổi Hợi 

Tuổi Hợi cảm thấy không thoải mái khi những việc không hay ho từ quá khứ bỗng nhiên bị gợi lại. Việc cứ phải giữ mãi sự khó chịu trong lòng không chỉ khiến bản thân phân tâm mà còn có nhiều tác động đến tâm trạng và tinh thần làm việc.

Để giữ bình tĩnh trước khủng hoảng, điều tuổi Hợi nên làm là tránh đưa ra những hành động thiếu sự cân nhắc. Trong công việc, bản mệnh cũng không có cơ hội để thể hiện dù có nhiều ý tưởng sáng tạo độc đáo. Cũng vì thế mà vận trình tài lộc đi xuống trông thấy, có thể phải đi vay mượn để giải quyết rắc rối.

Đúng 17h chiều mai, thứ Ba 9/4/2024, 3 con giáp chớp mắt có tiền tỷ, một bước hóa Rồng, bình an như ý, phú quý vượng phát - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Vận trình tài lộc của tuổi Sửu tháng này tốt, thuận lợi cho việc hợp tác dự án, kiểm tra đánh giá trong công việc hoặc thi cử, xin việc đạt kết quả tốt, có thể nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của quý nhân khi muốn tiến hành công việc. Ngoài ra, còn dẫn đến việc hợp tác dự án có lợi trong tháng này hay có lợi cho việc đạt được chứng chỉ năng lực.

Tháng này, bản mệnh tuổi Sửu ở nơi làm việc sẽ được lãnh đạo và quý nhân hỗ trợ giúp đỡ, hiệu quả công việc tăng cao, thu nhập đương nhiên cũng tăng theo.

Về sức khỏe, tuy tương đối bận rộn nhưng con giáp này vẫn chú ý rèn luyện cơ thể hàng ngày nên không gặp nhiều điều đáng lo ngại.

Tuy nhiên cần chú ý hơn đến vấn đề tình cảm của bản thân, nhất là đối với một số người đã kết hôn hay với những người đã có người yêu gặp bất đồng quan điểm khiến bản thân họ và đối phương bị ảnh hưởng, dẫn đến tình cảm phai nhạt dần.

Đúng 17h chiều mai, thứ Ba 9/4/2024, 3 con giáp chớp mắt có tiền tỷ, một bước hóa Rồng, bình an như ý, phú quý vượng phát - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Mão sẽ có cát tinh phù trợ nên đường công danh sự nghiệp hanh thông, tài lộc vô cùng xán lạn. Tuổi Mão trong thời gian này sẽ nhanh chóng nhận được sự tin tưởng, tín nhiệm từ cấp trên và đồng nghiệp. Ngoài ra, khả năng ứng biến linh hoạt của tuổi Mão còn giúp bản mệnh hóa giải được không ít mối nguy.

Do công việc thuận lợi nên vận trình tài lộc của tuổi Mão đã dồi dào ngay từ những ngày đầu tuần, thu được không ít tiền bạc về tay. Tuy nhiên, ngay sau đó bên cạnh tuổi Mão cũng xuất hiện nhiều hung tinh khiến bản mệnh chi tiêu quá tay, đến lúc nhận ra thì số tiền còn lại đã chẳng còn bao nhiêu. Về chuyện tình cảm, người độc thân tuổi Mão có thể sẽ sớm được người khác giới thiệu cho ý trung nhân.

Đúng 17h chiều mai, thứ Ba 9/4/2024, 3 con giáp chớp mắt có tiền tỷ, một bước hóa Rồng, bình an như ý, phú quý vượng phát - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi tuần mới 12 con giáp (8/4-14/4/2024): Thìn tài lộc ngút ngàn, Mùi tiền vàng tràn két, Hợi đổi vận thành đại gia

Tử vi tuần mới 12 con giáp (8/4-14/4/2024): Thìn tài lộc ngút ngàn, Mùi tiền vàng tràn két, Hợi đổi vận thành đại gia

Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp sau vượng phát vô cùng, tài vận chuyển mình giàu sang vô đối.

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