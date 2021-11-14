Đúng 17 ngày tới, 3 con giáp phúc lộc như biển, tiền tăng vù vù, vận may đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 14/11/2021 10:00

Trong vòng 17 ngày tới, những con giáp này sẽ vô cùng may mắn, thăng quan phát tài ai cũng ghen tỵ.

Tuổi Hợi

Tử vi cho biết những người cầm tinh tuổi Hợi có tính tình sôi nổi, vui vẻ, thích giao lưu kết bạn, nhiệt tình và hào phóng nên ai cũng quý mến. Thêm vào đó, tuổi Hợi vốn thông minh nhanh nhẹn, năng động nơi thương trường.

Đúng 17 ngày tới, 3 con giáp phúc lộc như biển, tiền tăng vù vù, vận may đỏ thắm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những khó khăn với tuổi Hợi hiện tại chỉ là nhất thời bởi trong 17 ngày tới, tuổi Hợi sẽ bước sang giai đoạn mới. Nhìn chung vận trình tài lộc tương lai gần của tuổi Hợi trong những ngày tháng sắp tới vô cùng khởi sắc bất ngờ, tiền bạc rủng rỉnh tiêu chẳng phải lo lắng. 

Đặc biệt, trên con đường nhân duyên của tuổi Hợi cũng rất thăng hoa nếu còn độc thân sẽ tìm được một nửa ưng ý. Với người tuổi Hợi đã có đôi có cặp sẽ vô cùng thuận lợi viên mãn thêm phần gắn kết.

Tuổi Sửu

Với những người cầm tinh con Trâu rất đáng yêu, tốt bụng, thân thiện, chân thành và hiền lành. Tuổi Sửu chính là con giáp sống có nguyên tắc, luôn lạc quan và tích cực trong cuộc sống. Đồng thời, người tuổi Sửu cũng biết cách học hỏi từ những người giỏi hơn mình, không ngừng hoàn thiện bản thân. Vì vậy tuổi Ngọ thực sự là một người bạn đời tuyệt vời.

Đúng 17 ngày tới, 3 con giáp phúc lộc như biển, tiền tăng vù vù, vận may đỏ thắm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học dự báo, trong 17 ngày tới, tuổi Sửu sẽ gặp nhiều niềm vui kể cả trong công việc lẫn cuộc sống. Tuổi Sửu có thể mở rộng hợp tác kinh doanh và thu về lợi nhuận lớn. Với người tuổi Sửu đang làm công ăn lương thì thu nhập tăng hơn, được sếp trên giao nhiệm vụ, trọng trách lớn. Chỉ cần bình tĩnh nắm bắt thì mọi thứ với tuổi Sửu sẽ thăng hoa ngoài mong đợi.

Tuổi Mùi

Thời gian trước là khoảng khó khăn của những người tuổi Mùi khi gặp trục trặc trong công việc. Những người tuổi Mùi sẽ cảm thấy vận mệnh luôn trắc trở bởi bất kể bạn làm gì, cố gắng ra sao, mọi chuyện đều không thuận. Đó cũng có thể một phần là do người tuổi Mùi vốn mang bản tính hiền lành, sống tình cảm và hay nghĩ đến người khác. Bởi vậy nên bạn cảm giác chán nản, mong muốn vận may “mỉm cười” với mình.

Đúng 17 ngày tới, 3 con giáp phúc lộc như biển, tiền tăng vù vù, vận may đỏ thắm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, bạn không nên lo lắng quá bởi trong 17 ngày tới, tài vận của bạn sẽ có nhiều thay đổi theo hướng tích cực. Cho dù bạn mới chỉ đang “nhen nhóm” lập kế hoạch hoặc đang trong quá trình “chốt” hợp đồng. Mọi thứ đều sẽ thuận lợi và suôn sẻ. Chưa kể, bạn sẽ còn gặp nhiều cơ hội mới trong công việc.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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