Đúng 16h30 ngày mai (1/11), tử vi dự đoán 3 con giáp giàu có kếch xù, làm gì cũng may mắn.
- Đúng tháng 11.2022, hết nghèo đổi đời, 3 con giáp sắp giàu nhanh nhất, một bước vơ hết của cải, dẫn đầu thiên hạ, giàu sang không ai cản nổi
- Qua đêm nay (31/10), nghèo khổ đủ rồi, từ nay đổi đời giàu sang, 3 con giáp may mắn như trúng số độc đắc, bước ra cửa là tiền rơi trúng đầu, vàng bạc trong nhà chật két
Tuổi Thân
Đúng 16h30 ngày mai (1/11) may mắn đến với tuổi Thân. Con giáp này dần tạm biệt với những khó khăn. Cuộc sống sẽ từng bước ổn định và tạo lập được những thành tựu rực rỡ của riêng mình.
Đúng 16h30 ngày mai (1/11), con giáp nắm giữ vận may lớn nhất trong những tháng cuối năm. Cơ hội đến gần, có thể trúng số, phát tài, tiền cứ đổ dồn vào túi, xây đắp cuộc đời hạnh phúc, ấm no. Tử vi còn dự báo con giáp này có cát lộc, gia đình thuận hòa, tình duyên mỹ mãn.
Tuổi Mão
Người tuổi Mão vốn dĩ có trí thông minh vượt trội cùng sự nâng đỡ của quý nhân nên đường tài lộc của người tuổi Mão đầy triển vọng bởi bạn sẽ gặp được vô số cơ may. Đúng 16h30 ngày mai (1/11), dường như tiền bạc không còn là vấn đề quá lớn với bạn, và bạn có thể khá thoải mái trong hoạt động chi tiêu.
Con giáp này phát huy tốt khả năng thích ứng linh hoạt trong các công việc tay trái nên thu về một khoản rủng rỉnh. Để tăng hiệu quả công tác, một khi đã bắt tay vào công việc gì, bản mệnh không nên lơ đãng hoặc cố tình làm cẩu thả cho xong. Thái độ nhanh nhanh chóng chóng cho xong việc dễ khiến bạn mắc phải sai sót, thậm chí phải bắt đầu mọi việc lại từ đầu.
Với người làm công ăn lương, hãy nhớ rằng, chỉ cần tập trung và có thái độ nghiêm túc với công việc của mình, bạn ắt sẽ thành công và thu được một khoản khá đấy. May mắn hơn, bạn còn có thể trúng thưởng lớn, giàu có không ai bằng.
Tuổi Mùi
Đa số người tuổi Mùi có tính cách phóng khoáng, thích sự tự do. Họ thích hợp để làm những công việc có liên quan đến sáng tạo, linh hoạt như kinh doanh, nghệ thuật. Tuy nhiên giai đoạn đầu năm 2022 đến nay có vẻ như không mấy suôn sẻ với con giáp này. Cụ thể, vận trình công việc trong thời gian vừa qua không được ổn lắm, tài lộc hao hụt nghiêm trọng. Tiền bạc liên tục tụt dốc vì có quá nhiều việc phải chi tiêu. Hạn Thái Tuế rình rập nên tiền bạc bị thất thoát, sức khỏe cũng ảnh hưởng ít nhiều vì quá lo nghĩ cho công việc.
Tử vi dự đoán, đúng 16h30 ngày mai (1/11), tuổi Mùi gặp nhiều thuận lợi trong công việc cũng như cuộc sống. Con giáp này cần phải nắm bắt các cơ hội trước mắt để đổi đời.Trong giai đoạn tới đây, tuổi Mùi nên mạnh dạn hơn trong chuyện làm ăn, cộng thêm sự giúp đỡ của quý nhân các dự án đầu tư kinh doanh tăng trưởng mạnh mẽ, tiền về liên tục giúp bản mệnh có được cuộc sống an nhàn hơn trước.
*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm