Đúng 16h chiều nay (14/8), Thần Tài bắc loa gọi tên 3 con giáp trúng số độc đắc, cơ hội 'ngàn năm có một', nắm bắt là cuộc đời sang trang viên mãn

Tâm linh - Tử vi 14/08/2022 06:49

Được Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp này giàu sang chạm đỉnh, hút sạch tài lộc của thiên hạ về nhà.

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu có bản tính ôn hòa, chăm chỉ hơn người. Trong công việc, con giáp này là người dám nghĩ dám làm. Dậu có thiện tâm, tính tình vui vẻ, đôn hậu. Nhiều người đánh giá cao con giáp này vì Dậu có tinh thần trách nhiệm, chí công vô tư.

Đúng 16h chiều nay (14/8), Thần Tài bắc loa gọi tên 3 con giáp trúng số độc đắc, cơ hội 'ngàn năm có một', nắm bắt là cuộc đời sang trang viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vận thế của Dậu thời điểm trước đây không được tốt nhưng con giáp này cũng chớ nên nản lòng. Bởi đúng 16h chiều Chủ nhật cuối tuần này (14/8), đường công danh, sự nghiệp của con giáp may mắn này sẽ có nhiều chuyển biến tích cực. Người tuổi này gặp nhiều điềm lành, được Phúc Tinh chiếu mệnh nên vận rủi qua nhanh, vận may gõ cửa khiến ai cũng phải ghen tị.

Nhờ sự cố gắng phấn đấu không ngừng nghỉ, Dậu sẽ nhanh chóng chạm tay tới mục tiêu đã đặt ra, thậm chí gặt hái thành công đáng ngưỡng mộ. Thời đại hoàng kim đã đến, con giáp này hãy tận dụng mọi thời cơ để làm giàu.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi vốn là những người mạnh mẽ và có tính cách kiên định. Thời gian trước khó khăn thế nào không biết, nhưng tử vi nói rằng, đúng 16h chiều hôm nay (Chủ nhật, 14/8), tiền tài của tuổi Mùi sẽ chuyển biến tích cực, nếu như không muốn nói là thăng hoa.

Đúng 16h chiều nay (14/8), Thần Tài bắc loa gọi tên 3 con giáp trúng số độc đắc, cơ hội 'ngàn năm có một', nắm bắt là cuộc đời sang trang viên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này, Mùi gặp gió to, trúng lớn, mọi vận đen sẽ được hóa giải, tài lộc vô cùng vượng phát, giúp con giáp này kiếm được nhiều của cải, sự nghiệp hanh thông. Ngoài ra, con giáp này còn có cơ hội gặp được quý nhân, làm việc gì cũng hanh thông, mưu cầu giàu sang, tài lộc về mọi mặt hưng vượng, hưởng vinh hoa phú quý vô tận.

Nhờ được Thần Tài và thần may mắn chiếu cố nồng hậu nên đường công danh sự nghiệp thời gian tới của người tuổi Mùi cực kỳ vượng phát, công việc phát triển thuận lợi, thu nhập vì thế mà cũng ngày một tăng lên. 

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ thường là người thông minh, khôn khéo. Họ làm gì cũng suy trước tính sau, chứ không làm việc ngẫu hứng, cảm tính. Tuy vậy, thời gian gần đây người cầm tinh con rắn không gặp điều may. Công việc của họ gặp trục trặc dẫn đến thất thoát, thiệt hại.

Đúng 16h chiều nay (14/8), Thần Tài bắc loa gọi tên 3 con giáp trúng số độc đắc, cơ hội 'ngàn năm có một', nắm bắt là cuộc đời sang trang viên mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi nói rằng, cuối tuần này (14/8), con giáp tuổi Tỵ sẽ thu hoạch được nhiều hơn. Con giáp này gặp được vận may bất ngờ, tiền bạc tăng lên vù vù. Nhất là người làm kinh doanh càng dễ kiếm tiền khi thời cơ tới, hãy tận dụng lợi thế này kết hợp với khả năng tính toán tài tình của mình, bạn sẽ thu về khoản lợi không nhỏ đâu.

Trong thời gian tới, các chú Rắn còn được quý nhân chỉ đường nên tài vận của họ vô cùng suôn sẻ. Tỵ có thể kiếm tiền bằng năng lực của mình và khiến cuộc đời bước lên một tầm cao mới. Đến cuối năm nay, người tuổi Tỵ sẽ có iền bạc rủng rỉnh, cuộc sống ngày một thoải mái, dư dả khiến nhiều người ngưỡng mộ.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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