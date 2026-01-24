Đúng 16h chiều mai, Chủ nhật 25/1/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, tiền về căng chặt ví, phú quý đề huề

Theo tử vi tháng mới của 12 con giáp, tuổi Mùi khó có cơ hội để hoàn thành các kế hoạch đặt ra. Thế nhưng hãy biết hài lòng rằng bản mệnh đã đi khá xa so với vạch xuất phát ban đầu, bản mệnh cũng đã tạo ra nhiều điều khác biệt cho cuộc sống của mình.

Lại thêm tình cảm dễ bị rạn nứt, nhất là khi tuổi Mùi đang quá bận rộn trong việc xử lý các rắc rối trong công việc nên ít dành thời gian để cải thiện mối quan hệ của mình. Nếu đối phương không biết thông cảm mà còn hay trách cứ thì càng gia tăng căng thẳng và khoảng cách giữa hai người.

Về mặt tài chính, con giáp này cũng dễ làm thất thoát tiền bạc trong tháng mới. Bản mệnh không nên dùng tiền mua sắm để tô vẽ cho bề ngoài vì không ai quá quan tâm tới điều đó, trong khi tiền bạc lại cứ vơi dần theo thời gian.

Tin vui là sức khỏe của tuổi Mùi đang có dấu hiệu khởi sắc. Nếu vẫn tiếp tục duy trì luyện tập đều đặn và ăn uống đủ dinh dưỡng, con giáp này sẽ mau chóng hồi phục. Để lấy lại cân bằng trong cuộc sống, tuổi Mùi nên ưu tiên thời gian ở những nơi có bầu không khí trong lành.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân vì vội vàng với công danh, dễ mắc phải sai lầm.

Ngày này tuổi Thân hơi vội vàng với thành công hiện tại, đừng quá lạm dụng công danh vào việc cá nhân, tạo áp lực cho bản thân.

Công việc: Người tuổi Thân công danh với bạn đang làm khá vội vàng, tạo áp lực với bản thân.

Tình cảm: Tìm đến bạn bè và người thân nghe lời khuyên để bản thân có thể chinh phục đối phương dễ dàng hơn.

Tài lộc: Về mặt tài chính, tài lộc đạt được trình cao nhất, quản lí và chi tiêu có khoa học.

Sức khoẻ: Cơ thể thích nghi tốt, biết cách cân bằng sức khoẻ và thời gian làm việc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Với tuổi Thìn, tuần này mang năng lượng của sự dịch chuyển và kết nối. Những kế hoạch tưởng chừng nhỏ như gặp gỡ, tham gia sự kiện hoặc thay đổi lịch trình lại có thể dẫn đến một cánh cửa mới về tài lộc. Ở yên quá lâu dễ khiến vận khí bị chậm nhịp.

Hướng Đông của tuổi Thìn trong tuần này gắn với những cơ hội “nhìn thấy ngay”, như khoản thu, lời mời hợp tác hoặc ưu đãi bất ngờ. Hướng Tây lại thiên về lợi ích gián tiếp, thông qua mối quan hệ, sự giới thiệu hoặc người trung gian mang đến tin tốt.

Điều quan trọng là tuổi Thìn cần giữ tâm thế cởi mở. Không nên đặt mục tiêu quá cứng nhắc cho mỗi chuyến đi. Chính những cuộc gặp ngoài dự tính mới là nơi tài lộc và vận may xuất hiện rõ nhất trong tuần này.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!