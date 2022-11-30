Đúng 16h chiều 30/11, 3 con giáp chạm ngõ thần tài, hứng trọn vận may, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, mua nhà sắm xe, phút chốc lên hàng đại gia

Tâm linh - Tử vi 30/11/2022 02:39

3 con giáp hốt hết lộc trời, tiền tài viên mãn, sung sướng hết phần thiên hạ, cuộc sống một bước lên tiên.

Tuổi Dần

Dần vốn là người thông minh và có năng lực, đầu óc linh hoạt, giỏi giao tiếp, can đảm, tháo vát, sớm muộn gì cũng gặp thành công. Ngoài ra, con giáp này cũng không ngại đối mặt với thử thách, khó khăn, càng sóng gió Dần càng học được nhiều bài học quý giá. Tử vi con giáp cho thấy, người tuổi Dần tài lộc rực rỡ, gặp nhiều may mắn đúng 16h chiều nay.

Sắp tới sẽ có cát tinh nhập mệnh, con giáp này cũng dần thoát khỏi vòng kìm kẹp của hung tinh nên có thể dễ dàng cải thiện được vận mệnh của mình, nhất là về sự nghiệp và tài lộc. Do được cát tinh soi chiếu nên sự nghiệp của tuổi Dần thuận lợi, công việc phát triển nhanh chóng lên cao như diều gặp gió. 

Người tuổi Dần gặp nhiều may mắn, công việc dần khởi sắc. Con giáp này vượt qua được khó khăn, từng bước vươn lên trong công việc. Đặc biệt, những người tuổi Dần có thể gặp cơ hội để làm ăn phát tài hoặc thăng quan, tiến chức. Nếu làm kinh doanh cũng ký được những hợp đồng quan trọng, lời nhuận nhờ đó cũng tăng lên.

Đúng 16h chiều 30/11, 3 con giáp chạm ngõ thần tài, hứng trọn vận may, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, mua nhà sắm xe, phút chốc lên hàng đại gia - Ảnh 1
Do được cát tinh soi chiếu nên sự nghiệp của tuổi Dần thuận lợi, công việc phát triển nhanh chóng lên cao như diều gặp gió - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thân có tính cách mạnh mẽ, kiên định và luôn nỗ lực tìm kiếm cơ hội làm giàu có chính mình. Tuổi Thân cũng là một trong những con giáp không ngại đối mặt với khó khăn trắc trở, con giáp này tâm niệm rằng mọi sự thất bại đều để lại nhiều bài học quý giá, giúp bản thân thăng hoa vào một giai đoạn nào đó.

Đúng 16h chiều nay, những người tuổi Thân sẽ nhận được sự trợ giúp của Thần Tài, sự nghiệp tiến triển tốt, tài vận hanh thông, có thể nói là đứng đầu về tài lộc. Trong thời gian này, đường tài lộc của con giáp tuổi Thân cũng tốt, có cơ hội kiếm tiền, vận may sẽ liên tục đến đế hỗ trợ "túi tiền" của bạn.

May mắn sẽ gõ cửa nhà người tuổi Thân. Con giáp này có cuộc sống an yên, có quý nhân phù trợ. Người tuổi này nhận nhiều tin vui, vạn sự như ý. Thân sẽ gặp được nhiều quý nhân, có quý nhân giúp đỡ, họ càng dễ dàng thăng tiến. Gia đạo cũng có nhiều điều tốt lành, trong thời gian này tài lộc không giảm sút mà còn được cải thiện.

Đúng 16h chiều 30/11, 3 con giáp chạm ngõ thần tài, hứng trọn vận may, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, mua nhà sắm xe, phút chốc lên hàng đại gia - Ảnh 2
 Trong thời gian này, đường tài lộc của con giáp tuổi Thân cũng tốt, có cơ hội kiếm tiền, vận may sẽ liên tục đến đế hỗ trợ "túi tiền" của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão khá thông minh và tài giỏi. Họ có sự hiểu biết rõ ràng và luôn thích tìm tòi, học hỏi, tự tạo ra cuộc sống mà mình mong ước. Tử vi cho biết, đây là thời điểm Mão lên như diều gặp gió. Người tuổi Mão sẽ gặp được nhiều cơ hội đầu tư, kinh doanh mang lại lợi nhuận cao. Thậm chí, nhận được khoản tiền thưởng ngoài dự đoán.

Đúng 16h chiều nay, con giáp này sẽ sở hữu khối tài sản khổng lồ khiến không ít người trầm trồ, ngưỡng mộ. Tiền bạc vào túi ngày càng nhiều khiến con giáp phát tài trong thời gian tới, ngày càng tự tin hơn, ngày càng giỏi nắm bắt thời cơ hơn, tiền đồ rộng mở đến mức không thể dự đoán trước được.

Con giáp may mắn này sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố liên tục. Điều đó dẫn đến đường công danh của họ cũng sẽ phất lên, của cải tiền bạc ngày càng dồi dào. Người tuổi Mão sẽ gặp được cơ hội chuyển mình, thăng tiến lên một tầm cao mới và tương lai xán lạn hơn. Đồng thời, Mão sẽ liên tục gặt hái được thành công, có thể mua nhà, sắm xe nếu biết nắm bắt tốt các cơ hội.

Đúng 16h chiều 30/11, 3 con giáp chạm ngõ thần tài, hứng trọn vận may, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, mua nhà sắm xe, phút chốc lên hàng đại gia - Ảnh 3
Con giáp may mắn này sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố liên tục, điều đó dẫn đến đường công danh của họ cũng sẽ phất lên, của cải tiền bạc ngày càng dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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